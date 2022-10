Glen Stade, agriculteur du comté de McHenry, décède: “C’est un choc”

Glen Stade, le frère du propriétaire de la ferme et du marché de Stade à Johnsburg, est décédé mardi soir, ont confirmé des amis et des responsables.

Le coroner du comté de McHenry, Michael Rein, a confirmé que Stade était décédé mardi à l’hôpital. Rein n’a pas fourni de cause de décès.

Le frère de Stade, Vern Stade, propriétaire de Stade’s Farm, a déclaré que son frère était tombé vers 17 heures mardi, mais a refusé de fournir plus de détails.

Glen Stade, un opérateur d’élévateur à grains, était un bourreau de travail et poli, et a toujours aidé tout le monde qu’il pouvait, a déclaré son frère.

“Il était un grand défenseur de l’agriculture et aidait les gens à terminer leur récolte”, a déclaré Vern Stade. « Il irait toute la nuit pour vaincre la pluie ou la neige. Il a fait tout ce qu’il fallait.”

Deux amis de Stade l’ont décrit comme accommodant, travailleur et gentil.

Le fermier de Ringwood, Kevin Bauer, qui travaillait avec Stade et le considérait comme un ami, l’a qualifié mercredi de “mec d’enfer”. Il dit avoir appris la nouvelle mercredi matin.

“Je ne sais pas quoi faire de moi-même”, a déclaré Bauer. “Je dois juste faire quelque chose de différent pour me changer les idées.”

Stade et Bauer se sont associés sur un certain nombre de choses au fil des ans, notamment en organisant des promenades en tracteur et des dîners à la ferme de fin de saison, a-t-il déclaré. Bauer a déclaré que Stade était un titan dans la région depuis longtemps.

Le fermier de Ringwood, Mike Hogan, l’appelait un « surhomme », qui aidait les gens « de toutes les manières possibles », quel que soit le problème qu’ils rencontraient.

“Vous ne pouviez pas demander un meilleur ami, et vous ne pouviez pas demander un meilleur homme d’affaires”, a déclaré Hogan. “Il était très honnête et très franc.”

Pendant la saison des récoltes, Stade pourrait être “vraiment secoué”, a déclaré Bauer. Souvent, il ne dormait pas assez, le qualifiant de “one-man show”. Hogan a dit quelque chose de similaire, disant que Stade ne prendrait jamais d’aide, disant qu’il devait tout faire par lui-même.

“Il travaillerait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 s’ils le laissaient faire”, a déclaré Bauer.

Une grande partie du travail de Stade consistait à travailler sur le grenier dans une ferme séparée de la ferme et du marché de Stade, ont déclaré Bauer et Hogan. Hogan a déclaré que Stade “vivait” pour le grenier et qu’il serait là à toute heure de la journée.

“C’est une grande perte”, a déclaré Hogan. “C’est un choc de savoir que vous ne verrez plus son visage souriant ou que vous ne pourrez plus vous arrêter et lui parler.”

En tant qu’ami et membre de la communauté, Stade a organisé un convoi de tracteurs en hommage au fermier Tom King à sa mort en 2015, a déclaré Bauer. C’est la première chose qui lui vient à l’esprit quand il pense à lui. Environ 50 tracteurs sont venus de “partout”, a déclaré Bauer.

Bauer espère pouvoir en organiser un similaire pour Stade.

“J’aimerais le faire pour lui”, a déclaré Bauer.

Stade s’est retrouvé impliqué dans une bataille juridique dans les années 1990 lorsqu’il a été accusé d’avoir vendu le grain d’autres agriculteurs pour rembourser ses propres dettes, selon les archives du Chicago Tribune.

À la suite de l’affaire, il a été condamné à payer près de 900 000 $ en restitutions et a été mis en probation pendant quatre ans, en plus d’avoir à purger une peine d’emprisonnement périodique dans la prison du comté de McHenry, selon des documents judiciaires.

La famille du Stade n’a pas pu être jointe pour un commentaire mercredi.