Glen Shiel prêt pour la mission Chipchase | Nouvelles de la course

Glen Shiel serait “mûr comme une cerise” avant sa candidature pour une quatrième victoire à Newcastle dans les Pertemps Network Chipchase Stakes de samedi.

Bien qu’il n’ait remporté aucune victoire en huit départs depuis qu’il a fourni de manière mémorable au jockey Hollie Doyle un premier succès dans le Groupe 1 lors du sprint des champions britanniques Qipco 2020 à Ascot, le sprinteur a bien couru dans la défaite – notamment en terminant deuxième à Royal Ascot et lors de la Journée des champions la saison dernière.

Maintenant âgé de huit ans, le hongre appartenant à Hambleton Racing a de nouveau occupé la deuxième place à son retour à Haydock avant de terminer quatrième du Groupe Deux Greenlands Stakes en Irlande quinze jours plus tard.

Glen Shiel a remporté l’or à trois reprises à Newcastle entre janvier et août 2020 et le directeur de course en chef de Hambleton, Cosmo Charlton, s’attend à une autre performance audacieuse à son retour à Gosforth Park.

Il a déclaré: “Il est en grande forme à la maison, Archie (Watson, entraîneur) l’a fait rebondir.

“C’est un enfant de huit ans maintenant et une grande vieille unité. Il a toujours besoin de sa première manche, mais je pense qu’il avait sans doute besoin de cette dernière manche aussi un peu.

“Je pense qu’il est mûr maintenant. Nous ne sommes pas allés à Ascot la semaine dernière à cause du terrain, alors nous avons dit que nous regarderions vers le Chipchase et que nous croiserions les doigts pour une bonne course.

“Je pense que c’est un bon groupe trois. Il y a quelques améliorations et c’est une course qui a l’air solide, mais notre cheval a une bonne forme de parcours et doit y aller avec une très bonne chance dans chaque sens.”

Hambleton a une deuxième corde à son arc sous la forme de Magical Spirit, qui est également un ancien vainqueur sur le parcours et la distance.

“Encore une fois, il va très bien sur la piste. De toute évidence, il sera un peu un outsider et c’est une tâche difficile, mais il pourrait bien courir à un prix décent”, a ajouté Charlton.

Karl Burke a de grands espoirs pour Spycatcher, qui n’a été battu que d’une tête à Newcastle le jour de la finale des championnats tout temps après un départ tardif.

Le joueur de quatre ans a ensuite terminé deuxième derrière Highfield Princess dans les Duke of York Stakes, mais a été déçu lorsqu’il est passé à sept stades pour John of Gaunt de Haydock lors de sa dernière sortie.

Burke espère que la combinaison d’un retour à Newcastle et de l’application d’un couvre-chef permettra à Spycatcher de remettre sa saison sur les rails.

“Il est en pleine forme et a l’air vraiment bien. Il porte des pommettes pour la première fois, ce qui, selon nous, l’aidera et l’affinera”, a déclaré l’entraîneur à Sky Sports Racing.

“Il fait partie de ceux qui manquent parfois le coup de pied, mais il a très bien sauté avec les joues. Je ne pense pas qu’il soit faux, je pense qu’il manque parfois de concentration.

“Après sa dernière course décevante, j’ai pensé qu’il était logique de revenir en tout temps et de revenir à Newcastle. Nous savons qu’il gère bien la piste.

“Il n’a pas eu de chance le Vendredi Saint – il aurait définitivement gagné s’il avait sauté avec le terrain.”

Sense Of Duty est l’une des principales prétendantes de William Haggas, ayant porté son record à trois victoires sur quatre départs en battant le troisième Flotus de la Coupe du Commonwealth à Haydock le mois dernier.

La rivière Ebro d’Hugo Palmer et la judiciaire formée par Julie Camacho – vainqueur de la course en 2020 – figurent également dans un concours compétitif.