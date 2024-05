Glen Powell sur les conseils de carrière de Tom Cruise et son intérêt pour le rôle de Batman

Glen Powell a raconté certaines de ses meilleures histoires de Tom Cruise dans le cadre d’un interview de couverture avec le magazine GQ UK. Les deux acteurs sont devenus des amis proches lors de la production de « Top Gun : Maverick ». Powell a initialement auditionné pour le rôle de Rooster, mais il a été battu par Miles Teller. Cruise aimait Powell et lui proposa le rôle du pendu, mais Powell avait quelques notes.

« Ce dont nous parlions, c’est comment le Pendu peut-il servir l’histoire et donner la saveur du ‘Top Gun’ original dont vous avez besoin ? » Powell se souvient avoir dit à sa co-star de la liste A. «J’ai raconté mon article à Tom sur ce que je fais et ce que je fais bien, et il a écouté. Tom est un auditeur. Il écoute les membres de l’équipage, il écoute ses collaborateurs et il entend les gens.

L’un des souvenirs les plus précieux de Powell avec Tom Cruise est celui où Cruise l’a personnellement ramené à Londres en hélicoptère depuis les studios Pinewood, où le duo tournait des reprises pour « Top Gun: Maverick ». Cruise volait et prétendait que l’hélicoptère s’écrasait.

« Tom dit ‘oh non, oh non’ et il commence à larguer l’hélicoptère au-dessus de Londres », a déclaré Powell. « Je me disais : « Suis-je sur le point d’être le type anonyme qui meurt avec Tom dans un trou fumant au milieu de Londres ? »

Un autre souvenir est celui où Cruise a envoyé Powell dans un théâtre de Los Angeles pour lui montrer une vidéo « d’école de cinéma » que Cruise avait réalisée pour ses amis.

« Powell s’attendait à être parmi une foule – mais non, c’était juste lui seul, dans un théâtre vide. Pour six heures», rapporte GQ UK. « Regarder Tom Cruise parler directement à la caméra, décomposant tout ce qu’il a appris sur le cinéma au fil des ans. Selon Powell, Cruise n’a pas l’intention de le diffuser dans la sphère publique.

« Il a dit : ‘C’est juste pour mes amis' », a déclaré Powell. « [In the video Cruise] est du genre : « Sommes-nous tous d’accord sur le fait que c’est ça un appareil photo ? C’est la différence entre un appareil photo argentique et un appareil photo numérique… » Le plus drôle, c’est de voler. C’était comme s’il avait monté toute cette école de pilotage. Alors il disait littéralement : « Ok, c’est ça, un avion. » Voici comment les choses se passent. Voici comment fonctionne la pression atmosphérique.

Cruise a également distillé quelques conseils de carrière importants à Powell, disant à la jeune star que pour qu’un film soit un succès mondial, il doit « télégraphier des émotions universelles » et « toucher des angoisses auxquelles tout le monde peut s’identifier ».

Powell est enfin en train de devenir l’un des hommes phares d’Hollywood. Il a remporté un succès au box-office l’année dernière avec la comédie romantique de Sony « Anyone but You » et est au premier plan en tant que co-responsable du film « Twisters » de cet été. Cela faisait longtemps pour l’acteur, qui a déclaré à GQ Royaume-Uni il a raté les auditions pour jouer Captain America dans l’univers cinématographique Marvel et Han Solo dans la préquelle de « Star Wars » « Solo ».

« Je peux en plaisanter maintenant », a déclaré Powell à propos de son processus de casting « Solo ». « [But] J’ai raté cette dernière audition.

Powell n’est plus intéressé par les rôles de super-héros, même s’il a déclaré que Batman serait probablement le seul qui vaille son temps.

« J’ai toujours été un gars de Batman », a déclaré Powell. «J’aurais une vision folle de Batman. Ce ne serait certainement pas comme le ton de Matt Reeves – ce serait probablement plus proche de [Michael] Keaton.

Selon Powell, Hollywood lui est devenu beaucoup plus favorable grâce au succès d’acteurs comme Chris Pratt dans « Les Gardiens de la Galaxie » et Chris Hemsworth dans « Thor ».

« J’ai vraiment l’impression qu’une grande partie d’Hollywood dépend des acteurs qui sont en vogue », a déclaré Powell. « Ce que tout le monde fait, c’est finir par écrire sur ce truc. Tout d’un coup, quand Robert Pattinson apparaît, ils disent : « Nous voulons un type de Robert Pattinson maussade. » Vous le voyez dans chaque script.

Une fois que Pratt a connu un succès retentissant avec « Guardians », Hollywood s’est davantage intéressé aux hommes principaux les plus maladroits et pas seulement au type maussade et sérieux.

« Ces gars-là peuvent prendre un coup de poing et vendre une blague », a déclaré Powell à propos de Pratt et Hemsworth. « J’ai l’impression que c’est à ce moment-là que j’ai commencé à ressentir des frictions sur le trottoir. »

Rendez-vous sur Le site Web de GQ UK pour lire le profil de Powell dans son intégralité.