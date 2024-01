Glen Powell se fait passer pour un tueur dans la bande-annonce de “Hit Man”

L’un des archétypes de personnages les plus cool du cinéma est celui de l’assassin professionnel. Qu’il s’agisse d’un costume finement coupé comme Alain Delon dans Le Samouraï ou un chapeau bob loufoque comme Michael Fassbender dans Le tueur, ces tueurs à gages se présentent toujours comme des dispensateurs de mort d’une fraîcheur enviable. Même si l’idée de tueurs entraînés parcourant les rues du monde à la recherche de leurs cibles fait peur, vous avez quand même envie de la voir à l’écran.





Mais le fait est que ce genre de personnes n’est pas réel. L’assassin professionnel, qui accepte des paiements monétaires en échange de l’exécution impitoyable d’objectifs spécifiques, n’est pas un véritable travail. C’est ce qui différencie le nouveau film de Richard Linklater Le tueur et d’autres l’aiment. Malgré son titre, Tueur à gages est un film qui sait que les tueurs à gages sont faux. Au lieu d’un drame sombre, c’est une comédie drôle et sexy sur deux personnes qui se rencontrent dans les circonstances les plus étranges.





EW peut révéler en exclusivité la première bande-annonce et confirmer Tueur à gages sera présenté en première sur Netflix dans certains pays le vendredi 7 juin après une sortie en salles limitée. Le film sera projeté pour la première fois au Sundance Film Festival en première Spotlight ce soir.









Tueur à gages est basé sur un 2001 Texas mensuel article par Skip Hollandsworth, dont le journalisme a déjà inspiré un autre film de Linklater, Bernie. Il met en vedette Glen Powell dans le rôle de Gary Johnson, un enseignant de Houston qui travaille avec la police sur des opérations d’infiltration visant à piéger les tueurs en herbe. En se faisant passer pour un tueur à gages professionnel, Gary surprend les gens au téléphone en train d’admettre qu’ils veulent tuer quelqu’un, qu’il s’agisse de leur conjoint, de leur patron ou d’un ancien partenaire commercial. C’est ce qui se rapproche le plus d’un scénario de tueur à gages.





« J’ai demandé à Skip : ‘Est-ce vrai ?’ Et il répond : “Il n’y a jamais eu de cas où quelqu’un ait été arrêté pour avoir été un tueur à gages””, a déclaré Linklater à EW. «C’était en 2001, donc j’ai suivi de très près au fil des années. Chaque fois que je vois un article sur une personne arrêtée pour avoir commis un coup sûr, je le vérifie, et c’est toujours une autre personne qui est arrêtée par un agent infiltré. Mais personne ne comprend jamais que les tueurs à gages n’existent pas.»





Linklater se souvient de la première fois de son film à la Mostra de Venise l’année dernière. Alors qu’il y avait trois autres films sur les tueurs à gages qui étaient projetés à l’époque, “Nous déconstruisons le film des tueurs à gages. N’est-ce pas drôle ?” il continue. “Ces films sont essentiellement des drames policiers, mais nous sommes ceux qui sont basés sur des événements réels – et nous sommes une comédie !”





Powell a travaillé avec Linklater à plusieurs reprises maintenant. Adolescent, il a joué un petit rôle dans les années 2006 La nation des fast foodmais a ensuite joué un rôle plus important dans celui de 2016 Tout le monde en veut !! et une apparition en voix off dans le film d’animation de 2022 Apollo 10 ½ : Une enfance à l’ère spatiale. Il est désormais crédité en tant que co-auteur de Tueur à gagessuivant les traces d’anciens collaborateurs de Linklater comme Ethan Hawke et Julie Delpy, qui ont écrit des scénarios sur Avant le coucher du soleil et Avant minuit en plus d’y jouer.





Glen Powell dans le rôle de Gary Johnson dans “Hit Man”.

Brian Roedel / Avec l’aimable autorisation de Netflix





C’est Powell qui a trouvé l’angle d’adaptation du Texas mensuel article, que Linklater envisageait depuis des années mais n’avait pas trouvé de moyen d’y entrer. Une fois qu’ils ont eu ce point de départ, ils ont raconté l’histoire ensemble.





“Nous avons parlé de ce petit paragraphe [in the article] sur la façon dont Gary Johnson avait rencontré cette femme qui était venue lui demander de l’aide et lui avait dit : « Je veux éliminer mon mari », se souvient Powell. « Il s’est avéré qu’elle était en fait en danger et Gary s’est lié d’amitié avec elle. Alors j’ai dit à Rick : ‘Je pense que c’est le film.’ Suivons ce fil d’Ariane. Nous avons pris ce personnage fascinant et en avons fait une histoire d’amour vraiment convaincante qui explorait l’essence de la passion, de l’identité et de l’humanité.





Cette femme s’appelle Madison (Adria Arjona), et son arrivée dans le film convainc Gary qu’être un tueur à gages professionnel serait peut-être plutôt cool après tout. Bien qu’Arjona ait rejoint le projet après Linklater et Powell, elle a encore beaucoup contribué à son personnage et à ses scènes.





«Nous la rencontrons à un point tellement faible», dit Arjona à propos de Madison. « Elle choisit de se réinventer à travers ce type. Tout ce qu’il trouve cool, elle le trouve cool. Tout ce qu’il aime, elle l’aime. C’est sa façon de devenir une autre personne et d’enterrer celle qu’elle était avec son ex. Plus nous en parlions, Rick et Glen m’ont donné la parole pour présenter toutes mes idées. Certains étaient bons et ont atterri dans le film, d’autres étaient horribles et on s’est moqué d’eux pendant une minute. Mais c’était un processus vraiment cool.”





Regardez la première bande-annonce ci-dessus.





Vous voulez plus d’actualités cinématographiques ? Inscrivez vous pour Divertissement hebdomadaire bulletin d’information gratuit pour obtenir les dernières bandes-annonces, interviews de célébrités, critiques de films et bien plus encore.





Contenu associé