Glen Powell confirme Top Gun 3 | Divertissement

Glen Powell a confirmé son retour dans “Top Gun 3”.

Quelques jours après que l’on ait appris que Paramount avait un autre opus en préparation après le succès de “Top Gun: Maverick” de 2022 – une suite du film original “Top Gun” de 1986 – Glen l’a taquiné lui-même (Hangman), Tom Cruise (Maverick ) et Miles Teller (Rooster) seront réunis et une annonce officielle sera bientôt disponible.

S’adressant à Variety, il a déclaré à propos de la rumeur : « Les gens me regardaient comme si je savais ce qui se passait.

« Des choses amusantes vont bientôt être annoncées… mais c’était confidentiel pour moi. Je parle à [Joseph] Kosinski, Cruise et Jerry [Bruckheimer] tout le temps. Il se passe des choses et cela semble très excitant. Je ne sais pas quand je reviendrai… Je suis sûr qu’il y aura un avion qui m’attendra dans le futur.

Ehren Kruger, qui a co-écrit “Top Gun: Maverick”, serait en train d’écrire un projet de scénario pour le nouvel opus de la franchise cinématographique à succès.

On pense également que les producteurs Jerry Bruckheimer et David Ellison reviendront dans la franchise, et que le réalisateur de “Maverick” Joe Kosinski pourrait revenir à la barre ou produire le prochain film.

“Top Gun : Maverick” a été nominé pour six Oscars, dont celui du meilleur film, et a remporté celui du meilleur son.

Le film a également été le film le plus rentable de la carrière de Cruise après avoir récolté plus de 1,49 milliard de dollars au box-office mondial.

Le réalisateur Kosinski avait précédemment attribué la popularité du film au caractère « old-school » de « Top Gun : Maverick ».

Interrogé sur la superbe performance du film au box-office, le cinéaste a déclaré au Hollywood Reporter : “Eh bien, nous avons fait le film pour qu’il soit apprécié sur grand écran, dans la meilleure salle que vous puissiez trouver, et nous étions finalement à une époque où les gens se sentaient à l’aise. retourner au théâtre pour redécouvrir cette expérience qui nous a tous manqué pendant quelques années, donc je pense que cela a beaucoup à voir avec cela.

“L’histoire a également trouvé un écho auprès des gens. Ils ont pu voir Tom revenir dans le rôle de Maverick après 35 ans, et c’était un vrai plaisir pour les gens. Nous voulions donc simplement faire un film à l’ancienne.

“Nous l’avons tourné à l’ancienne avec du vrai matériel de haute technologie, et je pense que les gens ont vraiment ressenti tous les efforts nécessaires pour tourner un film pratique.

“Les retours que je recevais constamment de la part des gens étaient qu’ils se tenaient au bord de leur siège pendant qu’ils regardaient cela. C’est donc une de ces choses où l’on apprécie vraiment le pouvoir de la réalisation pratique d’un film lorsqu’on vous raconte une histoire.”