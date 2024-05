Glen Powell, co-star de « Figures cachées », craignait d’avoir ruiné le film

Hopper Stone, ©Fox 2000 Pictures/avec la permission d’Everett Collection

Glen Powell a une aversion pour les premiers montages de ses films.

S’exprimant sur un récent épisode de Therapuss avec Jake Shane podcast, lié à Powell en train de regarder un premier montage des années 2016 Personnages cachés pour la première fois. Il n’était pas impressionné et craignait de gâcher le film.

Powell a incarné l’astronaute John Glenn dans le film nominé aux Oscars. Le drame historique a été dirigé par Octavia Spencer, Taraji P Henson et Janelle Monáe, responsables du lancement de Glenn dans l’espace, faisant de lui le premier astronaute américain à orbiter autour de la Terre.

La star a déclaré qu’il avait eu du mal à regarder le premier montage.

« Cela vous vient à l’esprit », a déclaré Powell. « Les gens oublient que lorsque vous regardez le premier montage d’un film, c’est probablement comme regarder une séquence de vous-même que vous devez monter. Alors vous êtes assis là et vous vous dites : « Je me déteste ».

«Je me souviens avoir regardé [Hidden Figures] pour la première fois sur le terrain Fox – et c’était avant que tous les effets ne soient terminés, la musique était en [and] la conception sonore – et j’ai littéralement quitté le film et j’ai vomi dans les buissons.

Il a poursuivi : « Je pensais avoir gâché ce film. Je me suis dit : « Toutes ces femmes ont réalisé de superbes performances et c’est comme l’héritage de ces femmes – je me suis dit : « J’ai littéralement ruiné ce film ». J’ai l’impression que la chose la plus atroce que vous puissiez faire en tant qu’acteur est d’être terrible dans un film sur des personnes réelles qui ont besoin d’une histoire réelle. »

Cela peut cependant changer lorsque d’autres éléments sont ajoutés.

« Mais une fois que la musique est là, elle commence à être un peu peaufinée », a-t-il déclaré. « Nous voulons tous être bons… et personne ne veut être le point faible d’un film, surtout lorsqu’il s’agit d’histoires réelles. »

Powell joue actuellement dans le film d’action-comédie Tueur à gages, actuellement à l’affiche au cinéma. Il sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 7 juin.