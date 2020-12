C’est la ligne de discussion diplomatique de Boris Johnson qui a signalé qu’un accord était enfin imminent.

« Vous avez l’air frais », a déclaré le Premier ministre à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, « pour quelqu’un qui a compté le poisson toute la nuit ».

Le commentaire est venu le matin de la veille de Noël après que M. Johnson venait de terminer une course avec son chien, Dilyn, et marquait la fin de 11 mois de négociations tortueuses sur les quotas de maquereau et les tarifs des voitures.

Les pourparlers ont finalement abouti à l’accord commercial de 660 milliards de livres sterling qui a levé la morosité induite par Covid à Downing Street.

C’était la ligne de discussion diplomatique de Boris Johnson (photo) qui signalait qu’un accord était enfin imminent

M. Johnson a déclaré à ses alliés qu’il attribuait le succès à la stratégie « dure » du négociateur en chef britannique David Frost et de son adjoint Oliver Lewis, et en particulier la décision controversée en octobre de violer le droit international en légiférant pour outrepasser les restrictions de l’accord de divorce du Brexit. sur l’Irlande du Nord.

Cette décision a été condamnée par cinq anciens premiers ministres – mais est considérée dans le n ° 10 comme le moment où l’approche granitique de l’UE a commencé à se fissurer.

Peu de temps après, Mme von der Leyen est passée à l’écart du négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, et a pris le contrôle effectif des négociations.

Alors qu’ils travaillaient pendant de longues journées et nuits dans des salles de conférence mornes conformes à Covid à Bruxelles et à Londres, l’équipe de Lord Frost s’est inspirée du chancelier allemand du 19ème siècle Otto von Bismarck, qui a dit une fois de sa stratégie diplomatique de ce charme et de cette menace combinés: « Avec un gentleman je suis toujours un gentleman et demi, et quand j’ai affaire à un pirate, j’essaye d’être un pirate et demi.

« Vous avez l’air frais », a déclaré le Premier ministre à Ursula von der Leyen (photo), présidente de la Commission européenne, « pour quelqu’un qui a compté le poisson toute la nuit »

Le moment «pirate» du Royaume-Uni est venu lorsque le n ° 10 a présenté le projet de loi sur le marché intérieur pour traiter la question de l’Irlande du Nord, qui a été décrite par Tony Blair et Sir John Major comme «irresponsable, erronée en principe et dangereuse en pratique».

Theresa May, David Cameron et Gordon Brown ont rapidement ajouté leurs voix à la critique.

Mais Frost et Lewis avaient calculé que parce que l’accord de divorce du Brexit imposait une nouvelle bureaucratie pour le commerce à travers la mer d’Irlande – en maintenant l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE – Bruxelles serait en mesure de faire chanter Londres pour qu’elle accepte un accord à ses conditions en déployant la menace de tarifs douaniers sur les marchandises en provenance du continent.

Quelques semaines après l’introduction du projet de loi par le gouvernement, l’UE avait cédé: le ministre du Cabinet Michael Gove a obtenu un accord avec le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, selon lequel, en cas de non-accord, 98% des marchandises traversant la mer d’Irlande seraient tarifées. -libre. Maintenant qu’un accord a été conclu, il est à 100 p.

Une source de l’équipe de négociation britannique a déclaré: «L’UE menaçait de séparer l’Irlande du Nord du continent.

« L’accord de Michael a supprimé leur influence et a permis d’obtenir de bien meilleures conditions dans l’accord final sur des questions telles que le poisson et les règles de l’UE. »

Lorsque le Cabinet s’est réuni la semaine dernière pour discuter de l’accord, M. Gove a fait écho au Premier ministre en disant que le projet de loi sur le marché intérieur était une tactique qui avait «débloqué le résultat».

Les responsables de Downing Street ne tarissent pas d’éloges sur la « calme, calme et professionnelle » Mme von der Leyen – ou « VDL », comme l’appelaient les négociateurs – pour avoir brisé l’impasse causée par l’entêtement de M. Barnier et l’intérêt personnel dénudé d’Emmanuel Macron et Angela Merkel.

La source a ajouté: « C’est en octobre que nous avons mis fin à l’intransigeance. VDL avait déjà blessé Barnier en opposant son veto à son insistance sur le fait que la Cour de justice européenne devrait rester l’autorité ultime sur le Royaume-Uni, mais lorsque nous avons déposé le projet de loi sur le marché intérieur, elle l’a complètement tué.

C’était une cour compliquée.

Le n ° 10 avait espéré que le dîner composé de pétoncles, de turbot et de pavlova de M. Johnson et de Mme von der Leyen à Bruxelles le 9 décembre constituerait une percée, la Grande-Bretagne proposant un accord basé sur l’acceptation de certains tarifs en échange de l’absence des règles de l’UE.

Mais dans les coulisses, le président français Macron et la chancelière allemande Merkel ont résisté à l’idée, craignant que le Royaume-Uni n’apparaisse comme un marché dynamique et attrayant de type « singapourien » à ses portes.

Cette crainte était à l’origine de la détermination à faire du Royaume-Uni « ramper sur du verre brisé » – comme un négociateur l’a formulé dimanche dans The Mail – avant de conclure un accord, et explique pourquoi le plan de « tarifs pour la liberté » a reçu une réponse cool.

Après avoir enlevé leurs masques pour poser pour les photos officielles avant ce repas malheureux, Mme von der Leyen a dit à M. Johnson de « garder vos distances », incitant le Premier ministre à marmonner en réponse: « Vous dirigez un navire serré ici, Ursula . Et tout à fait raison aussi.

La chimie entre M. Johnson et Mme von der Leyen a été mise à rude épreuve lundi, lorsque l’UE a déployé son « marteau » – la menace de milliards de livres de droits de douane si le Royaume-Uni reniait à l’un quelconque des accords sur les droits de pêche.

M. Johnson lui a dit qu’il n’accepterait jamais une telle clause punitive, en disant: « Je ne peux pas signer et je ne signerai pas. »

Il a ajouté dans son allemand natal: «Viel hummer, kein hammer» – «beaucoup de homard, pas de marteau».

Mais lorsque Mme von der Leyen a envoyé sa consultante très appréciée, Stephanie Riso, chef de cabinet adjointe, pour assister aux entretiens de la semaine dernière, cela a été perçu comme un signe qu’un accord était de retour sur la table.

Au cours des dernières heures des négociations, il s’agit d’un marchandage direct entre M. Johnson et Mme von der Leyen sur la durée de l’accord sur le poisson.

La demande initiale de M. Barnier pour un accord de 14 ans a été réduite au point où M. Johnson demandait cinq ans et Mme von der Leyen pendant six ans.

C’est pourquoi un compromis a été atteint à cinq heures et demie, au cours duquel les bateaux de l’UE devront remettre un quart des captures débarquées dans nos eaux.

Le flirt « frais » de M. Johnson avec Mme von der Leyen est intervenu après une longue nuit de quotas d’épissage et de découpage en dés pour le cabillaud, le hareng, le maquereau et le thon, combinés à des assurances pour les pêcheurs de l’UE sur un mécanisme visant à empêcher le Royaume-Uni de revenir sur ses promesses.

Après des changements exténuants au cours desquels certains négociateurs ont déclaré qu’ils devaient recourir à « laver leurs sous-vêtements dans l’évier de la chambre d’hôtel », mercredi soir, un accord semblait suffisamment certain pour que les journaux de jeudi soient informés des détails.

Cependant, il devait être de nouveau retardé en raison d’un accroc de dernière minute sur un écart de 3 pour cent dans les estimations des stocks de poissons du Royaume-Uni.

Lorsqu’un M. Johnson soulagé a annoncé l’accord lors d’une conférence de presse dans l’après-midi, le monde a été traité par les éclairs du vieux et dynamique Boris alors qu’il se frayait un chemin à travers les questions.

Après des mois de misère incessante de Covid, le Premier ministre semblait être de retour dans sa zone de confort politique.