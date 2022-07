Glen Ellyn League of Women Voters rend hommage aux membres primés – Shaw Local

La League of Women Voters of Glen Ellyn a annoncé ses lauréates annuelles 2021-22, reconnaissant les contributions exceptionnelles de ses centaines de membres.

Sélectionnés par un comité parmi les candidatures soumises par les membres, les prix sont décernés lors de l’assemblée annuelle de l’organisation, a indiqué un communiqué de presse, notant que la ligue a décerné les prix au cours des 22 dernières années. Ils reconnaissent la contribution exceptionnelle à l’éducation des électeurs et au service communautaire qui a résulté de leurs efforts bénévoles, au profit des citoyens de Glen Ellyn.

La lauréate du Prix du service électoral Susan B. Anthony est Bernadette “Bernie” Laszewski. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de la Ligue des femmes électrices de Glen Ellyn)

Le prix du service électoral Susan B. Anthony est décerné à un membre ou à des membres qui ont travaillé avec diligence pour inscrire les électeurs et éduquer les électeurs sur les candidats et les problèmes. Le prix de cette année est décerné à la directrice sortante des services aux électeurs, Bernadette « Bernie » Laszewski, deux fois lauréate du prix. Membre depuis 2019, Laszewski s’est immédiatement impliqué dans l’éducation des électeurs et a prêté serment en tant que registraire des électeurs. En 2020, elle a assumé le rôle de coprésidente des services aux électeurs et a dû réinventer le rôle en raison de la pandémie.

“L’engagement de Bernie envers la Ligue à travers sa croyance dans le travail de la Ligue est ce qui la rend si efficace dans ce rôle”, a déclaré la co-présidente de la ligue, Sarah Allen, dans le communiqué. “Elle a passé d’innombrables heures à réinitialiser le format du forum des candidats sur un programme virtuel, qui a été émulé sur les forums de la DuPage County League.”

Laszewski a également mené la charge de créer un programme destiné aux jeunes électeurs grâce à un ciblage spécifique à la gare pendant le week-end de Lollapalooza, dans les lycées par le biais des enseignants du gouvernement, via des cartes postales d’anniversaire spéciales et avec des cadres “selfie” qui ont aidé les futurs 18 ans. -ans se considèrent comme des électeurs. Son équipe des services aux électeurs a également travaillé pour organiser des démonstrations éducatives, avec six autres ligues DuPage et le bureau du greffier du comté de DuPage, pour le nouvel équipement de vote qui a fait ses débuts lors de la primaire du 28 juin dans l’Illinois.

Barbara Kwaitkowsky a reçu le prix Outstanding New League Member Service Award. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de la Ligue des femmes électrices de Glen Ellyn)

Le prix de service exceptionnel des membres de la nouvelle ligue est décerné à un nouveau membre qui s’est activement impliqué et a assumé un rôle de leadership dans la ligue. Le prix revient à Barbara Kwaitkowsky, une nouvelle venue dans la ligue ainsi qu’à Glen Ellyn, ayant déménagé avec son mari d’Oak Park en 2020.

“Barbara a sauté la tête la première lors de sa première année en tant que membre de notre Ligue”, a déclaré la co-présidente de la Ligue, Michelle Thorsell, dans le communiqué. «Elle s’est pleinement engagée dans les activités de la ligue, s’est portée volontaire pour participer à l’étude du Civic Betterment Party, a accepté d’occuper un poste de direction au sein de notre conseil d’administration 2022-23 en tant que directrice du gouvernement local et, plus récemment, s’est portée volontaire pour participer à la Ligue nationale des Convention des femmes électrices où elle sera l’une des déléguées de notre Ligue. C’est une étoile montante. »

Erica Nelson a reçu le Phyllis Renfro Community Action Award. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de la Ligue des femmes électrices de Glen Ellyn)

Le prix d’action communautaire Phyllis Renfro est décerné à un membre qui a été exceptionnellement actif dans la Ligue et qui est un militant dans la communauté. La gagnante est Erica Nelson, qui a récemment remporté le prix Hometown Hero de la Chambre de commerce de Glen Ellyn. La ligue l’a reconnue pour un large éventail d’activités de ligue et communautaires auxquelles elle a consacré son temps, son énergie et son leadership.

Nelson a été coprésident de la ligue de 2019 à 21 et est codirecteur du service électoral.

“Les excellentes compétences en gestion d’Erica dans de nombreux domaines du leadership de la ligue sont profondément appréciées et appréciées”, a déclaré Allen. “Elle a un fort engagement envers la mission de la Ligue et travaille sans relâche pour s’assurer que notre démocratie reste forte.”

Nelson est l’un des fondateurs et membre du conseil d’administration de One Community, une organisation à but non lucratif de Glen Ellyn dédiée à la création d’une communauté inclusive. Elle a été membre du conseil d’administration du district scolaire 41 pendant 12 ans et a été présidente du conseil. Elle siège également au conseil d’administration de la PEP Education Foundation depuis 2015 et est un membre actif du Rotary et du Glen Ellyn Resource Center. En outre, Nelson est un défenseur de l’amélioration des ressources pour les services de santé mentale, aidant à diriger un effort réussi pour adopter une loi créant un conseil de santé mentale 708 dans le canton de Milton qui sert désormais activement la communauté.

“Notre Ligue et notre communauté ont de la chance qu’Erica soit si engagée à améliorer la vie des autres”, a déclaré Thorsell. “Dans ce travail, elle est une leader qui engage les autres, et je ne vois personne qui mérite plus cette reconnaissance.”

Pour information, visitez lwvge.org.