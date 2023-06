Glen Assoun est décédé | Nouvelles de CTV

Glen Assoun, qui a purgé près de 17 ans de prison pour meurtre jusqu’à ce que sa condamnation soit annulée en 2019, est décédé.

L’avocat d’Assoun, Sean T. MacDonald, a confirmé jeudi à CTV News qu’il était décédé mercredi soir dans un restaurant de Dartmouth.

La police d’Halifax a déclaré qu’elle avait été appelée pour aider EHS en cas d’urgence médicale au 11 Fyne Ln – The Keg Steakhouse + Bar – à Dartmouth vers 21 h 50 mercredi. La police a refusé de confirmer si EHS répondait à Assoun.

L’homme d’Halifax, qui était dans la soixantaine, a été accusé en 1999 par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse du meurtre en 1995 de son ancienne partenaire Brenda Way. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de demander une libération conditionnelle avant 18 ans.

Il a passé les 16 années et huit mois suivants derrière les barreaux.

En 2014, le ministère fédéral de la Justice a déclaré qu’une évaluation préliminaire avait déterminé qu’il pouvait y avoir eu une erreur judiciaire et qu’une enquête approfondie avait été ordonnée avant qu’Assoun ne soit libéré de prison sous conditions.

Puis, en 2019, il a été révélé qu’une unité conjointe de la GRC et de la police régionale d’Halifax avait détruit des preuves concernant des suspects alternatifs à Assoun, avant son appel infructueux en 2006.

La condamnation a ensuite été annulée.

« Le décès de Glen est la fin tragique d’une triste vie », a déclaré Ron Dalton, cofondateur d’Innocence Canada, qui est lui-même disculpé.

« Il a eu une vie difficile avant d’aller en prison et c’est devenu beaucoup plus difficile pendant qu’il était en prison. Et cet homicide n’est toujours pas résolu », a-t-il déclaré.

Way a été poignardée à mort en novembre 1995 et son corps a été laissé dans un parking derrière un immeuble d’appartements à Dartmouth.

« Il y a un héritage là-bas que celui qui a tué Brenda Way n’a jamais été traduit en justice », a déclaré Dalton.

Assoun a conclu un accord d’indemnisation en 2021 avec les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du gouvernement fédéral pour sa condamnation injustifiée. Le montant du règlement et ses détails n’ont pas été publiés.

« Il a obtenu une compensation pour ce que lui et sa famille ont vécu, mais cela ne rachète pas les 22 ou 23 années manquantes. La santé physique et mentale de Glen n’était pas si bonne quand il est sorti de prison », a déclaré Dalton, ajoutant qu’il avait subi trois crises cardiaques en prison.

« Je ne pense pas qu’il ait trouvé beaucoup de paix. J’ai eu Glen ici à l’Île-du-Prince-Édouard chez nous pendant quelques nuits. Et il a trouvé des moments de paix, il a un peu joui de sa liberté, mais il a été maltraité pendant tant d’années que je ne pense pas qu’il ait jamais complètement retrouvé la paix.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique jeudi, l’avocat d’Assoun a déclaré que « nos cœurs sont collectivement brisés ».

« Nos prières vont à la famille de Glen en ce moment. Il a été une source d’inspiration et un phare de force et de détermination pour nous tous associés au mouvement de l’innocence », a déclaré MacDonald.

Dalton a exprimé des sentiments similaires.

« Vous espérez que l’héritage de Glen perdurera. Il a été une source d’inspiration pour notre organisation et pour d’autres personnes condamnées à tort comme moi », a-t-il déclaré.

« Il a été en prison pendant 17 ans, et il a été libéré sous caution pendant encore cinq ans avant que nous puissions prouver son innocence. Mais il n’a jamais hésité. »



Avec des fichiers de La Presse canadienne