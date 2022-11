‘Glee’ Stars On S’ils pensaient déjà à arrêter (Exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : FOX/Everett Collection

Les Gleeks là-bas se réjouissent maintenant que Kevin Mc Hale et Jenna Ushkowitz ont ramené leur podcast. Ils recommencent depuis le début avec leur Et c’est ce que vous avez VRAIMENT manqué podcast et ouverture sur tout. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Kevin et Jenna pour savoir s’ils avaient déjà pensé à quitter la série alors qu’ils faisaient tout, du tournage de la série à la tournée en passant par la presse constante.

“Je ne pense pas que quelqu’un m’ait jamais demandé ça”, a déclaré Jenna. “Je pense qu’à ces débuts, si vous m’aviez demandé cela, je pense que depuis la saison 3, 2, 1, le temps du pilote, je n’ai jamais pensé que j’arrêterais. Ce n’était tout simplement pas une option. J’ai trop aimé le spectacle. Je pense qu’après avoir commencé à voir les membres de la distribution passer de séries régulières à se reproduire ou à partir ou quoi que ce soit, et après, évidemment, Cory [Monteith] passant, je pense que c’était une autre histoire. Je pense qu’il y a certainement des moments où je pense que nous nous sommes tous sentis comme ça. Il y a certainement eu des moments où j’ai dit: “Il est temps pour moi de passer à autre chose”. Mais avec le recul, je ne sais pas si je ferais quelque chose de différent. Mais la perspective et le temps vous font vraiment apprécier les choses.

Kevin a ajouté: «Je ne pense pas avoir jamais ressenti cela. Je pense que c’est juste que les choses sont devenues bizarres vers la fin, faute d’un meilleur mot. Je pense que nous venions tous d’un endroit où nous travaillions tous un peu, mais nous étions un peu comme des bêtes de somme. Nous aimions ce que nous faisions, peu importe de quel milieu nous venions, que ce soit le théâtre, la télévision ou la musique, nous étions tous vraiment obsédés par ce que nous faisions. Nous étions obsédés l’un par l’autre, et nous savions que ce que nous faisions était unique et comme un air raréfié et spécial. D’autant plus que l’émission a connu un succès grandissant et, au-delà de ses chiffres, à quel point cela signifiait réellement pour les gens, je pense que cela nous a vraiment rendus très reconnaissants jour et jour d’être simplement là.

Il a poursuivi : « Je ne peux pas parler pour tout le monde. Je pense qu’il y avait des gens qui voulaient sortir plus tôt, ce que je comprends parce que, comme vous l’avez entendu, nous n’avions même pas de pause pour faire vraiment d’autres projets où, dans une émission normale, vous avez le temps de faire des choses. Cela est devenu un problème pour certains d’entre nous parce que nous recevions des offres pour faire les choses à gauche et à droite. À un moment donné, vous êtes comme, j’ai dû refuser toutes les autres opportunités qui se présentaient à moi. Mais en même temps, c’est comme si, eh bien, nous n’obtenons ces opportunités que parce que nous sommes sur ce truc. Je pense que vous devez donner le respect à celui qui vous l’a donné.

Même s’ils étaient “épuisés” à équilibrer tant de choses que Joie a explosé en popularité, Jenna a déclaré que le casting avait essayé de «s’imprégner» de toutes ces expériences. «Dieu merci, nous avons eu l’énergie de le faire parce que je ne sais pas comment nous le ferions maintenant. Même le week-end, nous faisions des séances photo. C’est la seule fois où ils ont pu faire appel à la presse ou nous faire faire une séance photo parce que nous travaillions tellement. Je pense qu’à l’époque tout était nouveau et excitant. Tout était comme vérifier des choses sur des listes de seaux, comme être dans le Vogue numéro de septembre et faisant la couverture de Pierre roulante et juste toutes ces choses incroyables qui, même dans la folie de tout cela et à quel point nous travaillions dur et à quel point nous étions épuisés, nous étions toujours très reconnaissants.

Kevin a noté que les acteurs “se soutenaient les uns les autres dans ces moments où tout le monde est fatigué, l’équipe est fatiguée. Et c’est aussi l’autre chose. C’est comme si l’équipage était là avant toi, et ils partent après toi. Je pense qu’on se rappelle de cette perspective, à la fin de la journée, ce sont de longues heures et c’est difficile, mais nous apprenons à chanter, nous apprenons à danser, à faire rire et pleurer les gens, et c’est un privilège.

Ce n’est pas leur premier rodéo avec un Joie podcast. Leur Showman le podcast a été mis en pause après de Naya Rivera mort tragique en 2020. En ce qui concerne le retour sur la plateforme de podcast, Kevin a admis que ce n’était pas une décision immédiate. «C’était en quelque sorte iHeart qui parlait, puis nous nous disions:« À quoi cela ressemblera-t-il si nous le faisons à nouveau? Le voulons-nous ? Est-ce que ça va être trop dur, honnêtement, de revoir la série ?”, a-t-il dit.

L’acteur a déclaré que l’équipe d’iHeartRadio l’avait fait se sentir, ainsi que Jenna, “vraiment en sécurité et protégés”. Il a ajouté: “J’ai l’impression que cela nous a donné envie de recommencer, de le faire d’une manière différente et plus réfléchie, je pense, et de vraiment servir les fans, je pense, d’une manière qu’ils méritent d’avoir une vue non filtrée de notre point de vue de notre expérience.”

Le climat culturel de 2022 est très différent de ce qu’il était en 2009. Cependant, Jenna et Kevin ne sont pas découragés en abordant des choses sur Joie qui ne fonctionnent pas dans le monde d’aujourd’hui.

« C’est en fait un signe des temps et de la progression que nous avons faite. Je pense que c’est en fait une bonne chose s’il y a des choses claires qui ne fonctionnent plus et de pouvoir les signaler et en parler », a déclaré Jenna. HollywoodLa Vie. “Même dans une autre émission à succès comme Amis, les choses ne vieillissent pas bien. C’est juste que les choses ne fonctionnent pas. Je pense vraiment que c’est une très bonne chose. Je pense que nous allons définitivement nous pencher sur des choses comme ça parce qu’il n’y a aucune raison de s’en éloigner. C’est la seule façon de progresser. »

Kevin était d’accord avec Jenna sur la critique constructive de l’émission. «Nous aimons le spectacle et respectons le spectacle. Ce n’est pas grave si les choses ne sont pas aussi bonnes qu’avant. C’est bien », a-t-il dit. “Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose de pouvoir crier et dire la vérité sur quelque chose qui s’est passé. C’est un instantané de l’époque et de l’endroit où nous étions.

Les co-stars ont revisité l’épisode pilote avec le créateur Ryan Murphy dans le premier épisode de leur nouveau podcast. HollywoodLa Vie a demandé au duo si quelque chose dans le pilote avait été modifié avant qu’il ne soit diffusé.

“Je crois, et je pense que je peux le dire, ‘Leaving on a Jet Plane’ était censé être une chanson différente”, a déclaré Jenna. “Ce n’était pas clair ou quelque chose comme ça, alors c’est passé très vite à ‘Partir en avion à réaction’, ce qui Mat [Morrison] a chanté. Je ne peux pas imaginer que ce soit autre chose à ce stade. De toute évidence, Ryan a parlé de ce numéro musical de M. Schu et quand il était au lycée en train de faire ce numéro, ce qui était un peu polarisant, et ils l’ont retiré. Nous avons également tourné un numéro musical. Nous en avons fait un de Une ligne de chœur et c’était aussi dedans. Et puis refaire la scène “faire partie de quelque chose de spécial vous rend spécial” aussi quand Léa [Michele] n’est plus dans ce costume jaune parce qu’il ne lisait tout simplement pas bien. Cette scène frappe si fort et elle est si emblématique, donc je suis vraiment content que Ryan ait eu les moyens de voir ça.

Discovery+ publiera un Joie docu-séries qui plongeront dans les hauts et les bas de la série à succès. Lorsqu’on leur a demandé s’ils aborderaient les docuseries à leur sortie, Kevin a répondu: “Nous n’en faisons pas partie.” Jenna a suivi avec: «Je ne sais pas qui en fait partie… Il n’y a personne que nous connaissons qui en fasse partie au moins. Cela en dit long, je pense, déjà. Je ne sais pas. Je veux dire, nous devrons juste voir quand il sortira, pour être honnête. Comme quel genre d’ascensions vers le haut parce que, comme je l’ai déjà dit, vous n’avez qu’à regarder vos sources. Vous devez regarder qui fait les choses et dont vous regardez les expériences.