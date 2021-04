Le casting de GLEE s’est réuni pour honorer la regrettée Naya Rivera aux GLAAD Awards, car elle était auparavant animatrice de l’émission pendant plusieurs années.

Bien que la plupart des acteurs se soient réunis pour ce moment très spécial, la chanteuse Lea Michele a sauté l’événement après que ses co-stars l’aient frappée.

Les fans de l’émission emblématique de Glee sauront que le personnage de Naya, Santana, est sorti en tant que lesbienne il y a exactement dix ans.

En hommage à Naya en tant que personne et l’influence positive qu’elle a eue sur les fans LGBQIA + et latinos de la série, la distribution se réunira pour se souvenir de certains de ses moments les plus emblématiques à la fois sur et en dehors de la série.

Dans un ET interview, Jenna Ushkowitz, qui a joué Tina Cohen, et Heather Morris, qui a joué Brittany Pierce, ont déclaré du rôle de Naya dans la série: «C’est quelque chose à célébrer.

«C’est quelque chose qui a marqué la vie de beaucoup de fans et qui a affecté beaucoup de gens dans le fandom à cause de sa bravoure en tant que personnage et de se voir représentés à la télévision. Glee brisait les barrières à l’époque.

«C’est doux-amer parce qu’elle nous manque tellement, et j’ai l’impression qu’elle aurait fait tellement plus si elle était toujours là, mais le fait que nous puissions rendre hommage et honorer le travail qu’elle a fait, et le effet qu’elle a eu sur la vie des gens, cela nous donne quelque chose à célébrer également en son souvenir. «

Naya est décédée en juillet 2020 après un tragique accident de noyade en Californie, où elle a utilisé la dernière de ses énergies pour sauver son fils, Josey.

Demi Lovato, qui a joué le rôle de la petite amie de Santana plus tard dans la série, présentera le hommage.

Outre Heather et Jenna, l’hommage mettra en vedette des membres bien-aimés de la distribution: Jacob Artist, Chris Colfer, Darren Criss, Jessalyn Gilsig, Dot-Marie Jones, Vanessa Lengies, Jane Lynch, Kevin McHale, Matthew Morrison, Alex Newell, Lauren Potter, Amber Riley, Harry Shum Jr. et Becca Tobin.

La vedette principale de Glee, Lea, qui jouait Rachel Berry, était visiblement absente de la formation.

Cependant, cela n’est peut-être pas une surprise car les fans savent que Lea ne s’entendait pas bien avec le casting et même Naya elle-même.

Selon la rumeur, les anciens coéquipiers de Glee seraient dans un querelle, ce que Naya a confirmé dans ses mémoires de 2016, Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up.

Elle a écrit: «Nous sommes à la fois déterminés et compétitifs – pas seulement l’un avec l’autre mais avec tout le monde – et ce n’est pas un bon mélange.

«Alors que Santana passait d’un personnage d’arrière-plan à un autre avec des intrigues plus grandes et plus de temps à l’écran. Je pense que Rachel – euh, je veux dire Lea – n’aimait pas partager la vedette.

«Si je me plaignais de quelqu’un ou de quoi que ce soit, elle avait supposé que j’étais en train de chier d’elle.

« Bientôt, elle a commencé à m’ignorer, et finalement elle est arrivée au point où elle ne m’a pas dit un mot pendant toute la saison 6. »

Le mois dernier, l’actrice Samantha Ware a accusé Léa de faire de sa vie « un enfer vivant » sur le tournage de Glee.

Samantha a tweeté que Lea a dit qu’elle « se ferait baiser dans ma perruque ».

Elle a dit plus tard Variété Léa a menacé son travail « et a dit qu’elle appellerait Ryan Murphy pour venir me renvoyer. »

Samantha a joué Jane Hayward en 2015 lors de la sixième saison de la série musicale.

Malheureusement, Naya n’a pas été le seul membre de la distribution de Glee à être décédé sous le nom de Cory Monteith, qui jouait Finn Hudson, et Mark Salling, qui jouait Noah Puckerman, sont également décédés pendant ou après la série.

Les GLAAD Media Awards annuels seront présentés en première le Chaîne YouTube de GLAAD le jeudi 8 avril à 20 h HNE.