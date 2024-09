Gleb Savchenko ne s’intéresse pas à Brooks Nader, son partenaire dans « DWTS »

Gleb Savtchenko met un frein aux rumeurs de romance torride concernant sa partenaire de « Dancing With The Stars » Brooks Nader … disant à TMZ qu’ils ne sont que des amis.

Le danseur professionnel de longue date a déclaré à TMZ… bien que Brooks soit cool et amusant, il n’est pas intéressé par elle sur le plan romantique et il n’a pas l’intention de sortir avec quelqu’un en ce moment.

Les rumeurs ont commencé à circuler lorsque le duo a été annoncé comme partenaires de l’émission pour la saison 33. Ils ont été aperçus plus tard dans la journée à New York en train de s’embrasser et de se rapprocher.