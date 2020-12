Gleb Savchenko ne danse pas autour de ce qu’il ressent à propos de sa séparation d’avec Elena Samodanova.

Le 22 décembre, quelques heures seulement après que sa femme de 14 ans ait demandé le divorce, le Danser avec les étoiles pro a parlé à Divertissement ce soir sur les accusations d’infidélité d’Elena. L’homme de 37 ans a nié les allégations et a insisté sur le fait qu’il n’était pas infidèle pendant leur mariage.

« Le truc, c’est que je ne l’ai jamais trompée. Jamais, jamais, jamais. Tout ça, c’était elle qui essayait de l’installer, » expliqua Gleb au point de vente. « Tous ces partenaires avec lesquels j’ai dansé, ça aurait pu ressembler à la télé [it was something more], mais cela n’a jamais été le cas. »

La star, qui partage ses filles Olivia, 10 et Zlata, 3 ans, avec Elena, a poursuivi en disant que l’ancien couple « avait des problèmes pendant des années » et prétendait qu’Elena était envieuse Danser avec les étoiles Succès.

«J’étais dans une relation psychologiquement abusive et jalouse», a déclaré Gleb. « Je me suis toujours dit: ‘Écoutez, c’est la mère de vos enfants, et vous l’aimez, faites que ça marche pour vos enfants.' »