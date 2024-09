Gleb Savchenko de Dancing with the Stars parle de son « incroyable » baiser avec Brooks Nader (Exclusif)

Gleb Savchenko et Brooks Nader ne se sentent pas timides après avoir partagé un baiser pendant Danse avec les stars répétitions.

Avant leur passage rapide au morceau « 9 to 5 » de Dolly Parton, les téléspectateurs ont regardé les images des répétitions de Gleb et Brooks de la semaine, qui comprenaient un moment tendre où les partenaires ont partagé un baiser.

« Nous entrions dans la peau du personnage », raconte Brooks à PEOPLE après le spectacle.

Gleb, 41 ans, répète que le couple « ne faisait que répéter » leur prestation. Il admet cependant que les choses entre eux deviennent de plus en plus intimes.

« Quand on danse ensemble cinq heures par jour, qu’on est si proches et qu’elle ressemble à ça, on développe une sorte d’alchimie », dit-il. « C’est naturel et c’est génial. On passe du temps ensemble et on s’amuse, on vit sa vie. »

Brooks, 27 ans, l’a soutenu en disant : « C’est incroyable », et Gleb a ajouté : « C’est le meilleur ».

En parlant de toute cette expérience, Brooks dit qu’elle « passe le meilleur moment de sa vie » alors qu’elle entame sa troisième semaine.

« Cela a vraiment changé ma vie, honnêtement, et cela a été un travail émotionnel et difficile, physiquement et mentalement, tout [is] « C’est un travail stimulant, ce que j’aime et apprécie vraiment. Et je peux passer du temps avec Gleb tous les jours pendant plus de cinq heures, ce qui est un régal. »

Gleb dit qu’il est « tellement fier » du modèle, qui a obtenu une note de 20/30 de la part des juges pour sa routine.

« Je pense qu’elle a une grande conscience de son corps, une excellente coordination et, physiquement et esthétiquement, elle est très, très belle, très bien ensemble, peu importe ce qu’elle fait », félicite-t-il sa partenaire.

Gleb et Brooks restent enjoués en ce qui concerne la nature de leur relation en dehors de la piste de danse, mais Brooks a connu de nombreux changements dans sa vie personnelle cette année. En décembre, elle et son mari de quatre ans, Billy Haire, se sont séparés.

Son représentant avait alors déclaré à PEOPLE qu’ils « vivaient séparés depuis des mois » et que la séparation était « à l’amiable ».

En juillet, elle et le prince Constantin Alexis de Grèce ont assisté ensemble au mariage d’Olivia Culpo et de Christian McCaffrey. Le couple a été vu main dans la main alors qu’ils profitaient de la cérémonie.

Plus tard dans le mois, cependant, une source a déclaré à PEOPLE qu’elle et Tom Brady avaient passé du temps ensemble pendant l’été, mais a noté que les choses étaient « occasionnelles » entre eux.

Cette année a également vu des changements dans la relation de Gleb, qui s’est séparé de sa petite amie mannequin Elena Belle en avril après près de trois ans.

