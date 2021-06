Glazers promet une plus grande contribution des fans à la prise de décision de Manchester United

Manchester United a annoncé vendredi qu’il créerait un conseil consultatif des supporters pour améliorer la contribution des supporters aux processus décisionnels du club après le contrecoup de l’implication des géants anglais dans le projet échoué de la Super League européenne (ESL).

United a également déclaré avoir entamé un dialogue avec le Manchester United Supporters Trust dans le but de mettre en place un programme permettant aux fans d’acheter des actions du club.

Les protestations contre les propriétaires de United, la famille américaine Glazer, à la suite des propositions de l’ESL ont forcé le report d’un affrontement en Premier League avec Liverpool à Old Trafford en mai.

United a été l’un des principaux moteurs des plans visant à garantir un football européen de haut niveau pour 15 membres fondateurs et à plafonner les coûts.

Cependant, ils ont rejoint les cinq autres clubs de Premier League impliqués en se retirant de la compétition échappée dans les 48 heures sous la pression intense des fans, des gouvernements des joueurs et des instances dirigeantes.

Le coprésident Joel Glazer a assisté pour la première fois à un premier forum de fans en ligne vendredi.

Les Glazers sont profondément impopulaires depuis leur prise de contrôle à effet de levier des Red Devils en 2005 qui a imposé au club d’énormes dettes.

Une combinaison de paiements d’intérêts et de dividendes versés aux Glazers au cours des 16 années qui ont suivi a coûté à United plus d’un milliard de livres sterling (1,4 milliard de dollars).

« En tant que propriétaires, nous voulons exactement la même chose que les fans – une équipe performante et un club fort – et nous voulons travailler en partenariat pour atteindre ces objectifs », a déclaré Joel Glazer dans un communiqué.

« Les fans sont la pierre angulaire de Manchester United et je m’engage personnellement à faire en sorte qu’ils aient une voix renforcée, grâce à la création d’un comité consultatif des fans et d’un programme de partage des fans.

«Le club est en pourparlers avec le MUST concernant un programme de partage des fans depuis plusieurs mois et a déjà demandé des conseils juridiques externes sur les options. Les discussions vont maintenant s’intensifier, dans le but de convenir d’un plan avant le début de la nouvelle saison. »

Les Glazers ont également été férocement critiqués pour un manque d’investissement en dehors du terrain dans les installations pour les fans à Old Trafford.

Le stade de 76 000 places reste le plus grand de la Premier League, mais est devenu obsolète par rapport à bon nombre de leurs rivaux.

« Old Trafford est au cœur de Manchester United et bien que nous ayons dépensé plus de 100 millions de livres sterling au cours des 10 dernières années pour des projets d’infrastructure, nous allons maintenant accélérer le processus de planification d’investissements et de mises à niveau beaucoup plus importants du stade », a ajouté Joel Glazer.

« Rassurez-vous, nous consulterons les supporters tout au long du processus pour aboutir à un résultat dont nous pouvons tous être fiers. »

