Glazers fait un dernier effort pour réorganiser l’équipe de Manchester United

La famille Glazer a peut-être déjà décidé de vendre sa participation dans Manchester United, mais les Américains n’ont certainement rien ménagé pour soutenir le manager Erik ten Hag. Manchester United a jusqu’à présent signé neuf joueurs depuis la nomination du Néerlandais à la fin de la saison dernière. Il est encore trop tôt pour parler de l’importance des dernières recrues, mais les Glazers, en approuvant chacune d’entre elles, ont fait assez pour renforcer l’équipe. Ten Hag n’a peut-être pas encore été en mesure de remporter un trophée pour Manchester United, mais la performance du Néerlandais sur le marché des transferts, par rapport à ses prédécesseurs, semble désormais assez impressionnante.

Manchester United avait encordé Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Casemiro, Antony, Martin Dubravka et Lisandro Martinez. En janvier, Manchester United a obtenu des accords de prêt pour Wout Weghorst, Marcel Sabitzer et Jack Butland.

Le trophée le plus récent de Manchester United est survenu en 2017 après avoir battu l’Ajax en finale de la Ligue Europa. Inutile de dire que les performances de l’équipe basée à Old Trafford sur le terrain ont été assez décevantes ces derniers temps. Pour aggraver les choses, la famille Glazer avait annoncé sa décision d’explorer une vente du club. L’annonce, sans surprise, a plu aux fans de Manchester United et Erik Ten Hag a également estimé qu’un changement de propriétaire pourrait très bien s’avérer être une décision sensée.

“Mon information est que ce ne sera que de bonnes choses car il y aura plus d’investissements possibles, ce qui est bien. Nous avons parlé de la culture que nous voulons, nous avons parlé des objectifs, des buts et de la culture et il [Richard Arnold] a confirmé que cela ne changera pas, ce sera encore mieux car plus d’argent sera disponible pour ce projet », avait déclaré Ten Hag aux journalistes lors du camp d’entraînement de Manchester United en Espagne en décembre.

Erik Ten Hag, dans sa première saison en charge, a maintenant une chance de mettre fin à la sécheresse de trophées de six ans de Manchester United. Manchester United est actuellement en vie dans la chasse aux quatre trophées cette saison. En Premier League, Manchester United se retrouve actuellement à la quatrième place avec 39 points à son actif. Lors de leur prochaine mission, ils affronteront Crystal Palace en Premier League le 4 février.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici