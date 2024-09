Glastonbury « ne peut pas se permettre » Oasis au milieu du battage médiatique autour des retrouvailles du groupe ?

Oasis pourrait bien être hors budget pour le patron du festival de l’île de Wight, John Giddings.

Selon Courrier quotidienle directeur général a affirmé qu’Oasis ne prêterait probablement pas attention à l’offre de faire la tête d’affiche du prochain festival de Glastonbury en raison du salaire insuffisant.

Le promoteur de 71 ans a également déclaré que les événements de Somerset « ne peuvent pas se permettre » d’accueillir le groupe emblématique en 2025 lors de leurs retrouvailles « parce qu’ils veulent de l’argent », mais il a rassuré que d’autres groupes se produiraient pour Glastonbury.

Giddings a également déclaré que les tristement célèbres frères Gallagher, Liam et Noel, qui se sont remis ensemble après s’être disputés pendant plus d’une décennie, l’ont fait parce que leurs enfants et leurs partenaires les ont convaincus de le faire.

Dans une conversation avec Le miroir« Les familles se sont réunies et ont persuadé leurs partenaires de le faire », a-t-il déclaré.

Il a également révélé qu’il savait depuis un certain temps que Liam et Noel allaient se remettre ensemble, notant : « Je n’ai même pas dit à ma femme. Il faut garder les choses secrètes, car on sait que ce sera une grande nouvelle. »