Glastonbury – Des milliers de Britanniques furieux explosent le site Web du festival après avoir désespérément essayé et échoué à obtenir des billets

Des MILLIERS de Britanniques espérant assister au festival de Glastonbury ont été déçus après avoir essayé et échoué à obtenir des billets.

Les fans de musique espérant créer des souvenirs lors de l’événement légendaire se sont battus en ligne pour des billets ce soir – mais beaucoup sont repartis sans succès.

Les fans étaient confrontés à la même page Web alors qu’ils retenaient leur souffle pour les billets

Des foules devant la Pyramid Stage pour regarder Diana Ross à Glastonbury Crédit : Getty

Sir Bob Geldof au Glastonbury Music Festival 2005 à Worthy Farm n 25 juin 2005 Crédit : Getty

Les billets pour l’emblématique festival de Glastonbury ont été mis en vente à 18 heures ce soir, mais de nombreux fans n’ont pas pu obtenir d’entrée.

Un certain nombre de fêtards potentiels au cœur brisé se sont rendus sur Twitter pour partager leur douleur.

Une personne a déclaré: “Je ne veux voir personne dire qu’il a volé des billets pour Glastonbury, je vous déteste tous.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Twitter disant que les billets pour Glastonbury sont épuisés mais je me rafraîchis toujours dans la file d’attente, comme un astronaute perdu flottant tristement dans l’éther mortellement silencieux de Seetickets.”

Un autre a déclaré: “Glastonbury ne devrait pas être si difficile d’obtenir des billets pour … je n’avais pas réalisé que vous aviez besoin d’un diplôme en informatique.”

D’autres, y compris des marques et des entreprises bien connues, ont fait la lumière sur la recherche désespérée d’une chance d’y assister.

La page Guinness World Records a déclaré: “Les billets de Glastonbury devraient obtenir un record pour être les plus difficiles à contrôler.”

Les médias sociaux de Specsavers ont partagé: “Ne nous appelez pas si votre page Glastonbury est vide. Vos yeux vont bien. Le site Web ne l’est pas.”

Une personne a plaisanté: “Martin Lewis nous regarde tous essayer d’acheter des billets pour Glastonbury pendant une crise du coût de la vie.”

Un parieur chanceux a déclaré à The Sun Online qu’il avait 50 personnes dans son groupe essayant d’obtenir des billets, mais aucune d’entre elles n’a réussi.

Ils se sont rapprochés, mais ont échoué lorsqu’une photo de quelqu’un n’a pas été approuvée.

Les messages de l’intérieur de leur chat révèlent l’agonie de manquer quelque chose.

Une personne a dit: “Maintenant, nous pleurons”, tandis que leur ami a dit: “Je pleure à l’intérieur.”

Un autre a dit qu’il avait 36 ​​essais, mais aucun n’a trouvé la chance de son côté non plus.

Dans une mise à jour de leurs réseaux sociaux, les organisateurs ont annoncé que les billets étaient épuisés, mais ont assuré qu’il y avait encore de l’espoir.

Une mise à jour a déclaré: “Les forfaits autocar + billet Glastonbury 2023 en vente ce soir ont maintenant tous été vendus.

“Merci à tous ceux qui en ont acheté un. Les billets standard sont en vente à 9h GMT le dimanche matin.”

ICONIQUE

L’événement a été fondé par Michael Eavis, propriétaire de Worthy Farm.

Ces jours-ci, sa plus jeune fille, Emily, dirige l’événement en tant qu’organisatrice du festival – supervisant la programmation des plus grands noms de la musique.

Michael a hérité de la ferme de son père en 1954, mais ce n’est que 15 ans plus tard qu’il a eu l’idée d’organiser un festival.

En 1969, Michael a été inspiré par une performance de Led Zeppelin au Bath Festival of Blues et a organisé son propre Pilton Pop Folk & Blues Festival un an plus tard.

L’année suivante, le festival s’est transformé en Glastonbury Fair, qui a finalement évolué pour devenir le Glastonbury Festival que tant de gens connaissent et aiment aujourd’hui.

Ce qui a commencé comme un petit rassemblement hippie attire aujourd’hui environ 175 000 fêtards chaque année.