Glastonbury 2023 – suivez l’action de vendredi en direct !

il y a 6 mois 08.03 HAE Voici une belle pièce de Dave Simpson du Guardian, où des vétérans de Glasto sont jumelés à des débutants pour un chinwag. Quelques superbes combos ici, y compris Thundercat et Cat Stevens ! « Les gens se sont plaints que j’avais le cul dehors »: les vétérans All-Star de Glastonbury conseillent les débutants du festival En savoir plus



il y a 15 mois 07h54 HAE Jenessa Williams Tout le week-end, nos intrépides reporters interrogent les fashionistas de Glasto sur la motivation derrière leurs tenues fantastiques. Voici Charly : Charlie au festival de Glastonbury 2023 dans sa tenue inspirée de Carly Rae Jepsen. Photographie: Jenessa Williams / The Guardian «Je sentais que c’était la tenue que Carly Rae Jepsen méritait; c’était tout mon processus de réflexion lors de sa planification. Et cela devrait me garder au chaud jusqu’à Arctic Monkeys, comme une couverture en aluminium à la fin d’un marathon.



il y a 20 mois 07h48 HAE Glastonbury est sûrement le festival le plus romantique au monde – oui, encore plus que Download – il n’est donc pas surprenant que les gens veuillent s’enfuir à Worthy Farm. Célèbre, Pete Doherty et Kate Moss se sont mariés ici en 2005 (bien, en quelque sorte), et j’ai vu de nombreuses propositions aux petites heures du cercle de pierres. Ce matin, deux tourtereaux se sont littéralement mariés lors d’une cérémonie traditionnelle de handfasting, où les partenaires ont les poignets liés avec du tissu en signe de leur engagement éternel l’un envers l’autre. Les photos sont belles – regardez comme elles sont heureuses ! Stuart Beauchamp, 49 ans, et sa femme, Anna Stevens, 44 ans, mariés depuis quatre semaines. Photographie: Tom Leese / PA Awww. Photographie: Tom Leese / PA Le nouage du nœud. Photographie: Tom Leese / PA



il y a 26 mois 07h43 HAE Matt Fidler Le photographe David Levene était sur place tôt. Il a rencontré un flashmob de Michael Eavis mercredi, s’est rendu à Carhenge pour une cérémonie du solstice et a échantillonné l’énergie dans le coin sud-est. Un moment de calme au bord d’un des tipis. Photographie : David Levene/The Guardian Un flash mob hommage à Michael Eavis au Stone Circle. L’organisateur SJ déclare : « J’ai décidé cette année d’organiser une petite célébration de Michael Eavis avec un flash mob et j’ai reçu tellement de soutien de la part des festivaliers. Michael Eavis est le père du festival et nous ressentons tellement d’amour et de remerciements pour tout ce qu’il a fait pour nous et la communauté locale. Je n’arrivais pas à y croire – il y en avait tellement – c’était vraiment un flash mob et tout le monde voulait transmettre son amour à Michael. Photographie : David Levene/The Guardian Capturer l’énergie du solstice précoce à Carhenge mercredi soir. Photographie : David Levene/The Guardian Interprètes dont Matty May, à droite, au Shangri-La. Photographie : David Levene/The Guardian Shin et Hanae de Yokohama, au Japon, jeudi après-midi. Ils se sont mariés il y a un mois et c’est leur première fois à Glastonbury. Photographie : David Levene/The Guardian Le soleil se couche sur la scène de la Pyramide. Photographie : David Levene/The Guardian Festivaliers à l’honneur sur une scène vide de West Holts. Photographie : David Levene/The Guardian Les ordures s’accumulent tard jeudi. Photographie: Le gardien

il y a 38 mois 07h31 HAE Alex Turner des Arctic Monkeys a eu un peu de chatouillement dans la gorge – enfin, une laryngite aiguë – plus tôt cette semaine, et pendant un moment, il a semblé que leur décor Pyramid était en danger. Mais il a avalé une charge de Strepsils et est prêt à partir, selon Emily Eavis. « Ils sont là »: Arctic Monkeys jouera à Glastonbury après une peur de la laryngite En savoir plus



il y a 42 mois 07.27 HAE Glastonbury compte plus de 100 scènes, il n’est donc jamais facile de choisir qui voir. Heureusement, la newsletter du Guardian’s Guide nous a facilité la vie en demandant aux interprètes, aux critiques et aux connaisseurs qui ils ont le plus hâte de voir. Pop nigériane, country alternative irlandaise et métal exubérant : quoi que vous recherchiez, nous avons ce qu’il vous faut ! De Lana Del Rey à Nova Twins, les initiés de Glastonbury sur leurs sets incontournables En savoir plus



il y a 43 mois 07h25 HAE Matt Fidler Notre équipe de photographes était sur le terrain à Glastonbury à partir de jeudi alors que le festival prenait vie. Voici une sélection de photos de Jonny Weeks Les festivalières Beth Cook et Becca Fowler prennent un selfie avec le signe emblématique. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian Une vue sur le festival au coucher du soleil. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian Départ pour la nuit tôt jeudi soir. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian L’araignée cracheuse de feu à Arcadie au coucher du soleil. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian Fêtards jouant d’un instrument léger à Woodsies. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian Olivia Davis (en rouge) avec ses amies Petra Higgins et Emma Bennison. Les festivaliers sur la nouvelle scène Levels dans le quartier de Silver Hayes. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian La foule de danse à Levels tôt le vendredi matin. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian



il y a 53 mois 07.16 HAE Le jeudi ne fait peut-être pas partie de Glasto proprement dit, mais c’est toujours une grande soirée à part entière. La nuit dernière, Mike Skinner, Nia Archives, Sbtrkt et les puissants dub-metalleux Skindred ont orné certaines des plus petites scènes. Mais ce n’était qu’un amuse-bouche. Le soleil brille, les frites halloumi sont très chaudes et l’ambiance est géniale. Benji Webbe de Skindred se produit sur la scène de la vérité lors de la deuxième journée du festival de Glastonbury. Photographie : Jim Dyson/Redferns