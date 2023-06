Glastonbury 2023 : le festival commence officiellement au milieu d’averses torrentielles

Le plus grand festival du Royaume-Uni a officiellement commencé avec le fondateur saluant les participants aux portes au milieu d’une pluie torrentielle. Au festival de Glastonbury de cette année, qui se tient à Worthy Farm à Pilton, Somerset, les têtes d’affiche Arctic Monkeys, Elton John et Guns N’ Roses se produiront sur la scène Pyramid. Plus de 200 000 personnes sont attendues.

« Bienvenue à Glastonbury », a déclaré la co-organisatrice Emily Eavis, s’adressant à des milliers de festivaliers faisant la queue.

S’adressant à l’agence de presse PA Media, Eavis a déclaré que cela faisait du bien de saluer la foule. « J’adore accueillir les gens – c’est toujours mon moment préféré. »

Michael Eavis, le co-fondateur du festival, a été vu dans une Land Rover rouge près de l’endroit où sa fille a officiellement ouvert les portes.

Le fondateur de Glastonbury, Michael Eavis, salue les festivaliers. Photographie : Oli Scarff/AFP/Getty Images

Le festival a eu un début humide, car de fortes pluies et des averses ont commencé à Worthy Farm mercredi matin. Une averse torrentielle a duré environ 15 minutes à partir de 11 h 30 avant de se transformer en précipitations lentes et constantes, mais les prévisionnistes s’attendent à ce que le temps humide sur le site de Somerset s’atténue alors que la musique commence vendredi.

Edyta Krzesak, 45 ans, une photographe musicale de Minehead, Somerset, qui assiste à son huitième Glastonbury consécutif, a été prise dans la forte averse avec juste un T-shirt.

« Je dirais que ça a été toute la semaine en une seule journée », a déclaré Krzesak. « C’était une matinée fraîche, un peu venteuse. Il faisait froid quand je me suis réveillé, puis il faisait extrêmement chaud quand j’ai pris mon petit-déjeuner, puis ça s’est un peu refroidi. Maintenant regarde-moi, je n’ai même pas mon manteau imperméable, je les ai laissés dans ma tente en pensant que je n’en aurai pas besoin et je suis trempé.

Tony Sharp et Kathy Sharp. Photographie: Tom Leese / PA

Kathy et Tony Sharp, tous deux dans la cinquantaine et originaires de Liverpool, ont décidé d’assister au festival sur recommandation de leur fille. « Notre fille est venue l’année dernière pour la première fois, alors elle est rentrée à la maison et était en délire, et c’est sur la liste de choses à faire de Tony », a déclaré Kathy Sharp. « Je pense [her] l’expérience nous a rendus plus désireux d’essayer d’obtenir les billets.

Il y a eu des spéculations quant à savoir si Arctic Monkeys sera en mesure de faire la une de la scène Pyramid vendredi comme prévu, étant donné que le groupe a annulé une représentation à Dublin mardi en raison d’une laryngite aiguë d’Alex Turner.

Elton John, qui clôturera le festival, a confirmé qu’il se préparait à faire venir plusieurs stars invitées lors de sa manchette du dimanche, qui sera potentiellement sa dernière performance au Royaume-Uni.