Glastonbury 2021 a été annulé, selon Mel B.

Le festival 2020 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, et sans aucun signe de ralentissement des cas, la chanteuse des Spice Girls affirme que cela ne se reproduira plus cette année.

S’exprimant sur Radio 5 Live lundi, Mel a déclaré: «Je sais que Glastonbury a été annulé, donc beaucoup de grandes représentations sur scène sont en quelque sorte suspendues cette année.

« Ce qui est triste mais nous devons maîtriser ce virus, je suppose. »

