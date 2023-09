GlassPoint accélère son élan en ajoutant des vétérans de l’industrie et en dévoilant un centre de technologie solaire

Le leader industriel de l’énergie solaire thermique nomme un nouveau président et membre du conseil d’administration et ouvre son siège social de développement solaire à Stuttgart

NEW YORK, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ — VerrePoint , le leader de la décarbonisation de la chaleur des procédés industriels, a annoncé aujourd’hui avoir ajouté une liste de dirigeants chevronnés à son conseil d’administration pour permettre une croissance rapide de ses solutions de vapeur solaire. De plus, l’entreprise a ouvert un centre technologique à Stuttgart, Allemagneun vivier de talents solaires, dirigé par le CTO et une sommité de l’énergie solaire concentrée Markus Balz. L’augmentation des ressources reflète la dynamique croissante de l’entreprise, alors qu’elle fait face à une forte demande mondiale de la part des entreprises industrielles à la recherche de solutions pour respecter leurs engagements en matière de carboneutralité et de lutte contre le changement climatique.

Bart Markus est le nouveau président de GlassPoint, apportant plus de 25 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur en série, investisseur technologique et président d’une gamme d’entreprises d’énergie propre et d’innovation. GlassPoint a également ajouté le Dr. Andrea Wuttke au conseil d’administration, qui était directrice générale du développement commercial et des marchés des capitaux chez Canadian Solar et directrice financière d’Energy Vault Holdings Inc., où elle a dirigé les débuts de l’entreprise sur le marché public. Andrea apporte plus de 15 ans d’expérience dans la mise à l’échelle et le financement de grands projets solaires à travers le monde.

« Je suis depuis longtemps impressionné par la capacité de GlassPoint à fournir à l’industrie la seule solution thermique solaire éprouvée à grande échelle », a déclaré Bark Markus, président du conseil d’administration. « Le marché de la chaleur des procédés industriels est énorme 444 milliards de dollars et nous constatons une forte demande dans le monde entier, alors que les industries difficiles à réduire sont confrontées à des objectifs urgents de décarbonation et ont besoin d’une solution fiable et fiable. J’ai hâte de travailler avec Rod et son équipe de leaders chevronnés de l’industrie pour garantir que nous continuons à saisir cette formidable opportunité. »

« GlassPoint continue d’approfondir ses ressources grâce à une vaste expertise dans les domaines des énergies renouvelables, de la stratégie commerciale et de l’innovation », a déclaré Rod MacGregor, PDG et fondateur de GlassPoint. « Bart et Andrea joueront un rôle crucial en aidant les entreprises industrielles à atteindre leurs ambitieux objectifs de zéro émission nette, tandis que notre Stuttgart Le centre technologique sera essentiel pour continuer à attirer les technologues solaires les meilleurs et les plus brillants afin de faire avancer notre mission.

Markus et Wuttke rejoignent GlassPoint après plusieurs réalisations majeures pour l’entreprise. GlassPoint a récemment fermé un 8 millions de dollars Investissement de série A mené par 300PPM et signature d’un protocole d’accord révolutionnaire avec Ma’aden pour développer la plus grande centrale thermique solaire au monde afin d’aider Arabie Saoudite atteindre les objectifs de durabilité.

GlassPoint est le leader de la décarbonisation du 444 milliards de dollars marché de la chaleur des procédés industriels. En se concentrant sur la réduction des émissions associées à la production de matériaux essentiels à la transition énergétique, GlassPoint a un impact substantiel sur la lutte contre le changement climatique. L’entreprise construit, possède et exploite des installations de vapeur solaire à grande échelle pour réduire les émissions de carbone dans des industries difficiles à réduire telles que les mines et métaux, les produits chimiques, les matériaux de construction, le dessalement et bien plus encore. GlassPoint est la seule solution éprouvée à grande échelle pour réduire les émissions de carbone provenant de la chaleur des processus industriels et a construit plus de la moitié de la capacité industrielle de vapeur solaire dans le monde. Apprenez-en davantage sur glasspoint.com.

