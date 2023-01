Attention : Spoilers pour Glass Onion : A Knives Out Mystery à venir.

Après un bref passage en salles en novembre, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés est en streaming maintenant sur Netflix. Et cet oignon ne fait pas pleurer grand monde. Il a gagné un Note “acclamation universelle” sur Metacritic et un note fraîche certifiée de 93% sur les tomates pourrieset depuis mardi, c’est le 10e film le plus regardé de tous les temps sur Netflix.

Voici les réponses à certaines des questions que les gens se posent sur le film, sa fin pleine de rebondissements et les camées de célébrités et autres œufs de Pâques déposés en cours de route.

La fin de Glass Onion expliquée

Voici venir les spoilers.

Dans une configuration très Agatha Christie, un groupe d’amis se rassemble sur une île grecque isolée pour une escapade d’un week-end. Ils séjournent dans un manoir avec un dessus en verre bombé surnommé le Glass Onion.

Le milliardaire Elon Musk-esque Miles Bron (Edward Norton) a réuni le groupe de vieux amis. Le détective Benoit Blanc (Daniel Craig) réussit une invitation et déjoue le faux meurtre que Miles s’était organisé. Mais alors, les vrais meurtres semblent commencer. Le duc armé (Dave Bautista) boit dans le verre de Miles et meurt. Et l’ancien partenaire commercial de Miles Andi (Janelle Monae) semble avoir été abattu. (Sauf la balle logée dans un journal qu’elle portait et elle va bien.)

Mais c’est un film sinueux, et nous apprenons bientôt qu’Andi est mort avant l’escapade sur l’île, soi-disant par suicide. Sa sœur jumelle, Helen, a gardé la mort d’Andi secrète et a fait le voyage en prétendant être sa jumelle pour essayer de résoudre le meurtre. Elle engage Blanc pour l’accompagner.

Il s’avère que tout le monde avait un motif pour tuer Andi. Elle et Miles ont lancé une entreprise de technologie, Alpha, basée sur une stratégie commerciale qu’Andi a esquissée sur une serviette dans leur bar préféré, le Glass Onion. Miles a copié le croquis de la serviette et a prétendu que c’était son idée, et les autres ont tous menti au tribunal pour soutenir sa demande parce qu’il les aidait financièrement. Mais quelque temps plus tard, Andi a trouvé son croquis de serviette original, qui contrairement à la copie, a le logo de Glass Onion sur sa serviette. Elle a stupidement alerté tous les amis de sa découverte, et puisqu’ils ont tous menti au tribunal contre elle, ils ont tous une raison de vouloir sa mort.

Le tueur finit par être Miles, bien sûr, qui a offensé son ex-partenaire et a tenté de faire passer cela pour un suicide. Duke a dit plus tard à Miles qu’il était au courant du meurtre, et cela explique pourquoi Miles l’a tué – en mettant du jus d’ananas, quelque chose auquel Duke est allergique, dans sa boisson. (Apparemment réactions aux allergies à l’ananas peut en effet être mortelle.)

Miles parvient à brûler la serviette très importante, incitant un “Andi” indigné (qui est en fait Helen) à briser toutes ses statues de verre, les autres invités qui détestent secrètement et en veulent à Miles se joignent finalement à la fête de la destruction. Le grand nouveau produit d’Alpha est un carburant à hydrogène appelé Klear, et Miles le pousse bien qu’il sache que c’est dangereux. Andi a quitté l’entreprise à cause de cela. Blanc donne à Helen un morceau de Klear à l’esprit vengeur, et elle fait exploser le Glass Onion avec.

Ce ne serait pas un gros problème sauf que Miles a en quelque sorte loué la Joconde au Louvre de Paris, affirmant que le musée était fermé en raison de COVID-19, et que “la France avait besoin d’argent” (oui, c’est comme ça qu’il est riche). Le musée a insisté pour que le tableau soit derrière une vitre ignifuge, mais Miles a installé une dérogation, disant qu’il devait regarder le tableau dans ses yeux. Helen frappe la commande prioritaire et nous voyons tous fondre l’œuvre d’art la plus célèbre au monde. La dernière scène montre des bateaux de police qui se dirigent vers l’île alors que tous les autres invités jurent d’allumer Miles, maintenant exposé comme un double meurtrier et l’homme qui a détruit la Joconde.

La destruction de Mona Lisa est la seule chose qui arrive finalement à Miles, qui aspirait à se souvenir pour toujours dans la même conversation que la peinture. Et… maintenant il le sera. Pendant ce temps, le réalisateur Johnson dit il voit la Joconde vivre à Helenla femme qui l’a détruit, mais aussi la femme qui a rendu justice à sa défunte sœur.

Camées de célébrités Glass Onion

Le casting est étoilé, avec Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Kathryn Hahn, Norton et Craig parmi les acteurs. Mais il y a quelques camées amusants à surveiller.

Appel de célébrités parmi nous

Très tôt, Blanc est vu dans le bain en train de jouer Parmi nous avec quatre copains via un appel en ligne. Ces copains ne sont pas seulement des gens ordinaires, ce sont l’actrice Angela Lansbury, la légende du basket-ball Kareem Abdul-Jabbar, le compositeur Stephen Sondheim et l’actrice Natasha Lyonne. (Malheureusement, Lansbury et Sondheim sont morts depuis le tournage du film.)

Serena Williams

Hé, si Miles peut se permettre de louer la Joconde dans ce monde, il peut également se permettre de garder l’icône du tennis Serena Williams sur appel en tant qu’entraîneur personnel virtuel. Elle apparaît sur un grand écran vidéo et essaie de faire travailler Blanc.

Hugh Grant

Hugh Grant n’a pas un grand rôle, mais on le voit brièvement comme quelqu’un qui répond à la porte chez Blanc (partenaire ? ami ?). Comme beaucoup d’autres, il a apparemment passé la pandémie dans la cuisine à cuisiner.

Yo-Yo Ma

Le violoncelliste Yo-Yo Ma apparaît très tôt en tant qu’invité à une soirée chichi sauvage. Ses connaissances musicales aident le personnage de Kate Hudson, Birdie, à comprendre comment résoudre la boîte de puzzle qui contient son invitation à l’île de Bron.

Joseph Gordon-Levitt

L’acteur Joseph Gordon-Levitt est entendu, mais pas vu. Miles a une sorte d’horloge qui annonce un “bong!” musical! toutes les heures, et Gordon-Levitt prononce le mot.

Ethan Hawke

L’acteur Ethan Hawke a une scène brève et étrange en tant qu’employé de Bron. Il injecte un préventif magique COVID-19 (ou quelque chose?) Dans la bouche de chaque invité avant de monter à bord d’un bateau pour se rendre sur l’île, leur permettant d’enlever leurs masques et libérant l’intrigue d’avoir à aborder les précautions en cas de pandémie. Pourtant, il existe de nombreuses références au “pando” et à la façon dont il a gardé tout le monde à l’intérieur pendant trop longtemps.

Où le film a-t-il été tourné ?

Bron emmène ses amis sur sa supposée “île privée” en Grèce. Chef décorateur Rick Heinrichs dit Conde Nast Traveler ces scènes ont été tournées dans un complexe de luxe appelé Amanzoé, situé près de Porto Heli, avec d’autres scènes tournées sur l’île grecque de Spetses. (Le film 2021 de Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, a également été tourné à Spetses.)

La scène de la soirée d’ouverture du film a été tournée à Belgrade, en Serbie, la costumière du film, Jenny Eagan, a déclaré à la santé des hommes. Et Heinrichs a confirmé que la Serbie avait beaucoup d’amour pour Glass Onion, en disant: “Tout ce qui se passe à New York ou dans le nord-est a été créé en Serbie.”

Les riches peuvent-ils vraiment louer la Joconde ?

Dans le film, Miles Bron verse beaucoup d’argent au musée du Louvre à Paris pour emprunter le célèbre Peinture de Mona Lisa. Le chef-d’œuvre vieux de 500 ans a en effet a quitté le Louvre à plusieurs reprisesmais pas au caprice d’un homme riche qui voulait l’accrocher dans son palais de plaisance grec.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français l’ont déplacé dans divers endroits pour protégez-le des nazis. Avant cela, en 1911, Cela a été voléqui n’a été retrouvé que lorsque l’un des voleurs a tenté de le vendre.

La Joconde a également été exposée à Washington DC et à New York en 1962 à la demande de la première dame de l’époque, Jacqueline Kennedy.

En 2019, le directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, a déclaré que le musée Ne pas inclure la peinture dans une exposition itinérante des chefs-d’œuvre de la France parce qu’elle est trop fragile.

Mais la peinture a une configuration de protection, tout comme dans Glass Onion. Depuis 2005, il est suspendu dans une boîte à température contrôlée, derrière une vitre pare-balles.

La glace Glass Onion existe réellement

Pas vraiment. Van Leeuwen Ice Cream a fait un Verre Saveur de glace à l’oignon. (Vous pouvez l’acheter en ligne pour vous l’expédier avec de la neige carbonique.) La saveur reflète le film en mélangeant de la crème glacée à la vanille avec du yogourt grec pour le décor grec, des bonbons en nid d’abeille pour un croquant vitreux et un tourbillon de confiture d’oignons caramélisés au bourbon. Je l’ai goûté, et même si l’odeur d’oignon est immédiatement dérangeante, les oignons cuits sont si sucrés que c’est… presque OK ?

La connexion des Beatles à Glass Onion

Dans le film, “l’oignon de verre” fait référence au dôme de verre géant du manoir grec de Miles Bron. Les fans des Beatles, bien sûr, connaissent le titre comme une chanson de 1968 du célèbre White Album du groupe. Johnson savait qu’il voulait un titre lié au verre et a déclaré à Deadline que lorsqu’il avait recherché le mot “verre” dans l’application musicale de son téléphone, l’oignon de verre des Beatles est apparu, et il a été inspiré. La chanson joue sur le générique de clôture.

“Mais j’ai toujours été surpris, quand je montrais le scénario, du nombre de personnes qui ne savaient pas que c’était une chanson des Beatles”, a déclaré Johnson. “Je pensais que tout le monde connaissait Glass Onion, mais je suppose que ce n’est pas le cas.”

Il y a une autre référence aux Beatles. Dans la première scène de Bron, il tente de jouer la chanson du groupe Blackbird à la guitare et affirme que l’instrument qu’il utilise est celui sur lequel Paul McCartney a écrit cette chanson. Il serre ensuite Birdie dans ses bras et jette négligemment la guitare sur la plage alors qu’elle a l’air horrifiée.

Y aura-t-il une suite à Glass Onion ?

Glass Onion lui-même est une sorte de suite. Le personnage de détective de Daniel Craig, Benoit Blanc, est apparu pour la première fois dans Knives Out en 2019, bien que le reste de la distribution soit nouveau. Netflix a acheté deux suites à Knives Out, alors attendez-vous à ce qu’un autre film policier de Blanc, probablement avec une toute nouvelle distribution, apparaisse éventuellement. Le réalisateur Rian Johnson a déclaré à Deadline il sait qu’il devra garder la franchise fraîche et pas seulement ressasser les deux premiers films. Il n’y a pas encore de date de sortie ni de titre.