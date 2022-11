“Glass Onion” et “Matilda” testent l’approche de Netflix en matière de sorties en salles

Après de nombreux allers-retours, et contrairement aux souhaits de certains employés de Netflix et de M. Johnson, une sortie en salles de “Glass Onion” qui, à un moment donné, certaines personnes au sein de l’entreprise espéraient atteindre jusqu’à 2 000 écrans, s’est terminée à 638 dans le États-Unis. Le film, qui est sorti mercredi et a reçu des critiques positives, ne sera diffusé en salles qu’une semaine avant d’être disponible sur Netflix le 23 décembre.

Vendredi, “Matilda the Musical”, financé et produit par Netflix, ouvrira sur plus de 1 500 écrans dans 670 endroits au Royaume-Uni et en Irlande. Le film, mettant en vedette Emma Thompson dans le rôle de la méchante Miss Trunchbull, sera publié et promu par Sony Pictures, qui, dans le cadre d’un accord unique d’une image, a autorisé les droits de Netflix à condition que Sony puisse conserver le Royaume-Uni pour une sortie en salles. Libération. (“Matilda”, qui est basée sur une comédie musicale elle-même basée sur un livre pour enfants de Roald Dahl, est très appréciée au Royaume-Uni. La comédie musicale est diffusée dans le West End de Londres depuis 2011.)

“Ce sera un bon exemple de ce qui pourrait être fait”, a déclaré Tim Richards, fondateur et directeur général de Vue International, un exposant basé à Londres avec des théâtres dans des pays comme le Royaume-Uni, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie. “S’il y a jamais eu un film fait pour le grand écran, c’est ‘Matilda’.”

Sony Pictures, qui a refusé de commenter cet article, a acheté les droits cinématographiques de “Matilda the Musical” en 2015, avec le réalisateur de l’émission, Matthew Warchus, chargé de superviser l’adaptation. Dans le même temps, Netflix tentait de renforcer sa liste de films familiaux et avait l’œil sur le domaine Roald Dahl. (En 2021, Netflix a finalement acheté l’intégralité du domaine Dahl, donnant à l’entreprise la possibilité d’adapter des livres comme “Charlie et la chocolaterie” et “The BFG” dans des films et des émissions de télévision, tout en contrôlant les droits d’édition.)

Fin 2019, les sociétés ont conclu un accord selon lequel Netflix financerait “Matilda the Musical” et le produirait en collaboration avec Sony et Working Title Films, un producteur britannique. Netflix contrôlerait les droits sur le produit fini dans le monde entier, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, où Sony détiendrait les droits et sortirait le film en salles. “Matilda the Musical” n’apparaîtra pas sur Netflix au Royaume-Uni ou en Irlande avant l’été prochain, bien qu’il soit disponible en streaming aux États-Unis et dans d’autres pays à Noël.