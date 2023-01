“Glass Onion” est le 4e film le plus regardé de tous les temps sur Netflix (jusqu’à présent)

de Netflix Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés est le film n ° 4 le plus populaire de tous les temps du serviceselon la société statistiques de temps de visionnage publié mardi.

UN la suite polar de Knives Out de 2019, Glass Onion a été regardé pendant 273,2 millions d’heures au cours des 24 premiers jours suivant sa sortie. (En comparaison, le film le plus regardé de Netflix, la comédie d’action Red Notice, a généré 364 millions d’heures au cours de ses 28 premiers jours.)

Il y a deux semaines, Glass Onion a à peine dépassé The Kissing Booth 2, une comédie romantique pour adolescents de 2020, pour s’assurer la 10e place du classement de tous les temps de Netflix pour les films. Mais avec un visionnage supplémentaire depuis lors, Glass Onion est désormais solidement au milieu du tableau de popularité officiel de Netflix, selon la dernière mise à jour de l’heure de visionnage de Netflix.

Pour le classement de tous les temps, Netflix compte les heures regardées de ses films et émissions dans les 28 premiers jours suivant la sortie d’un titre, de sorte que Glass Onion peut continuer à accumuler des heures pour le classement pendant encore quelques jours. Il lui faut moins de 9 millions d’heures supplémentaires pour dépasser le thriller Bird Box de 2018 et se percher à la troisième place.

Pendant des années, Netflix était notoirement discret sur son audience. Beau Willimon – créateur de House of Cards, qui a initialement mis la programmation originale de Netflix sur la carte – a dit un jour que la société ne partagerait même pas les statistiques d’audience avec lui.

Mais au cours des dernières années, Netflix est devenu beaucoup plus ouvert sur la popularité de ses émissions et de ses films pour l’aider à recruter des talents et à susciter le buzz. Tout d’abord, Netflix a ajouté un classement des meilleures tendances à son service, afin que les gens puissent voir les titres les plus populaires en streaming sur Netflix dans leur pays n’importe quel jour. Ensuite, il a également commencé à partager publiquement les statistiques de popularité de certains titres, en publiant le nombre de comptes qui ont regardé deux minutes d’un titre particulier au cours de son premier mois de sortie.

En 2021, Netflix a lancé un site Web affichant chaque semaine graphiques de ses émissions et films les plus populaires, ainsi qu’un classement mondial des titres les plus regardés de tous les temps. Les graphiques sont mis à jour chaque semaine et classés en fonction du nombre total d’heures passées par les abonnés à les regarder.

Le classement a lancé une mine de données sans précédent sur ce qui est populaire sur Netflix, détaillant les titres les plus réussis de la semaine dernière, non seulement à l’échelle mondiale, mais également pour plus de 90 pays. C’est la plus grande transparence que Netflix ait jamais adoptée pour son audience, ce qui prendra une nouvelle importance à mesure que Netflix intensifiera la publicité sur des niveaux spéciaux moins chers de son service. Mais les informations sont également destinées à aider les abonnés à mieux comprendre ce qui est le plus populaire sur le plus grand service de streaming par abonnement au monde.