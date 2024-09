Glasnow partage sa frustration face à une blessure, mais est déterminé à l’éviter à l’avenir | par Cary Osborne | Sep, 2024

Tyler Glasnow (Carrie Giordano/Dodgers de Los Angeles)

par Cary Osborne

Cela fait une semaine que Tyler Glasnow a lancé son dernier lancer de la saison 2024.

Ce n’était pas dans un match de ligue majeure. Et ce n’était pas dans son match simulé prévu cet après-midi du 13 septembre à Atlanta.

Ce jour-là, Glasnow a lancé des lancers d’échauffement et son coude ne semblait pas aller bien. Il a donc arrêté de jouer.

Glasnow et les Dodgers avaient une vision commune pour cette année : le dernier lancer qu’il effectuerait serait en séries éliminatoires. Au lieu de cela, une entorse au coude l’a mis sur la touche.

Le lanceur droitier, qui en est à sa première année avec les Dodgers, a eu des problèmes de coude dans le passé, notamment une opération de Tommy John en 2022. Après un sommet en carrière en termes de départs (21) et de manches lancées (120) en 2023 avec les Rays de Tampa Bay et de nouveaux sommets en carrière dans chaque catégorie cette année (22/134) après son dernier départ le 11 août, il pensait avoir dépassé le stade de la retraite.

Glasnow a fait part vendredi de sa déception face à ce dernier revers.

« C’est épuisant, je suppose. Je l’ai déjà fait tellement de fois », a déclaré Glasnow. « Vous vous y prenez une première fois et vous essayez de trouver d’autres moyens de l’éviter à l’avenir. Et puis cela se reproduit et vous essayez de trouver d’autres moyens de l’éviter. C’est comme si cela se reproduisait encore et encore. C’est extrêmement frustrant. »

Glasnow a déclaré que le coude serait réexaminé dans quelques semaines et qu’un plan de match en découlerait.

Lanceur toujours aussi logique et émotif, Glasnow a déclaré que l’objectif était de trouver un plan de match différent pour éviter les blessures à l’avenir – en 2025 et au-delà.

« Nous cherchons en quelque sorte des réponses, puis un plan à long terme sur lequel nous nous asseyons et réfléchissons à certaines choses », a-t-il déclaré.

Glasnow a déclaré qu’il avait le sentiment et les données lui avaient montré qu’il était mécaniquement solide dans sa distribution. Mais le lanceur de 2,03 m a estimé que ses longs leviers et sa longue extension mettaient beaucoup de pression sur son bras.

Les Dodgers l’ont mis au repos normal – quatre jours – une fois sur ses 22 départs. Les 21 autres ont tous eu au moins cinq jours de repos entre les départs. Il a également lancé deux fois moins de balles rapides à quatre coutures (de 77 à 39) à 98 mph ou plus par rapport à 2023 dans un effort consciencieux pour ne pas maximiser aussi fréquemment.

Glasnow était un All-Star, l’un des lanceurs partants les plus difficiles à frapper dans les ligues majeures (moyenne de ,190 des adversaires) et l’un des meilleurs lanceurs de retraits au bâton du jeu (11,3 retraits au bâton par neuf manches) en 2024. Il semble maintenant être à nouveau tout cela et en bonne santé tout au long de 2025.

« S’il y a des moyens de raccourcir certaines choses que j’ai livrées ou de rendre ma livraison plus efficace, et d’essayer de garder la même régularité que possible à chaque départ au cours de la saison, c’est le rêve de tout lanceur, évidemment », a-t-il déclaré. « Mais j’essaie simplement de trouver une solution pour placer mon bras dans un bon endroit afin d’essayer de soulager une partie de la tension dans mon coude. Donc pour l’instant, je suppose que j’essaie simplement de comprendre tout cela et de le mettre en œuvre pendant l’intersaison et la saison prochaine. »