Glasgow et Liverpool se disputent le concours Eurovision de la chanson 2023

La plus grande ville d’Écosse et le lieu de naissance des Beatles ont été nommés les deux finalistes de sept villes britanniques qui ont postulé. La BBC, qui diffusera le concours, a déclaré qu’une décision finale serait prise dans quelques semaines.

Les organisateurs ont conclu qu’il était trop risqué d’organiser l’événement en Ukraine, alors le concours 2023 est allé en Grande-Bretagne, qui dit que l’événement sera une célébration de la culture et de la créativité ukrainiennes.

“Nous sommes déterminés à faire du Concours Eurovision de la chanson 2023 un événement qui reflète à la fois la position gagnante de l’Ukraine et un événement auquel tout le Royaume-Uni peut participer”, a déclaré Phil Harrold, président du comité de sélection des villes hôtes de la BBC.

Fondée en 1956 pour aider à unir un continent marqué par la Seconde Guerre mondiale, l’Eurovision s’est développée pour inclure plus de 40 pays, y compris des nations non européennes comme Israël et l’Australie.