Glan Martins signe un contrat de 3 ans avec le FC Goa

Le milieu de terrain indien Glan Martins a signé mercredi un nouveau contrat de trois ans avec le FC Goa après son impressionnante première saison en Super League indienne. Le nouvel accord verra Martins jouer pour la franchise jusqu’à l’été 2024, selon un communiqué de presse publié ici.

Le milieu de terrain central est devenu un rouage essentiel du côté de Juan Ferrando au cours de la seconde moitié de la saison dernière de l’ISL après un changement de date limite de l’ATK Mohun Bagan en janvier. Martins a débuté dans 12 des 14 matches qu’il a joués pour le FC Goa, dont cinq des six matches de Ligue des champions de l’AFC que les «Gaurs» ont disputés en avril.

C’est vraiment excitant pour moi et ma famille de signer ce contrat de trois ans avec le club, a déclaré Martins sur le site officiel du FC Goa. J’ai tellement grandi ici dans ce club en très peu de temps, sur et en dehors du terrain. J’aimerais penser que je suis maintenant plus conscient de ce qu’on attend de moi, je sais ce que je dois apporter.

Ferrando s’est dit ravi du développement. Je suis tellement heureux de l’avoir maintenant de retour dans l’équipe pour le long terme. C’est un vrai professionnel qui améliore notre équipe, a déclaré Ferrando.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici