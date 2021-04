LOCKDOWN touche enfin à sa fin, mais cela conduit à la question inévitable: que devez-vous faire de votre séjour cet été?

Pour aider les gens à décider, PsychicWorld.com a associé une idée de séjour de week-end au trait de personnalité de chacun des 12 horoscopes.

Les vacances à l’étranger pourraient être hors de propos cet été – mais votre séjour parfait est écrit dans les étoiles

Avec de plus en plus de jeunes qui se tournent vers l’astrologie, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se tourner vers les étoiles pour obtenir des conseils.

Donc, si vous ne savez toujours pas quoi faire de vos vacances cet été, jetez un œil à ce que votre signe du zodiaque a à dire …

Augmente le volume

Signe: Bélier (21 mars – 19 avril)

Staycation: Festivals de musique

Il est temps de sortir votre équipement de camping du loft car, à partir du 21 juin, les événements de grande envergure seront autorisés à se dérouler – ce qui signifie que les festivals sont de retour sur la facture.

Le Bélier est connu pour être sauvage, amusant et la vie de chaque fête, ce qui fait d’un festival du week-end l’idée parfaite de séjour pour ce signe de feu.

Les amateurs de festivals sont ravis que les événements reviennent cet été après l’accalmie de 2020 Crédit: PA: Press Association

Féroces amateurs de musique et de danse, la plupart des Béliers attendront avec impatience le retour de Creamfields, du festival de l’île de Wight et de Boomtown.

Cependant, le Bélier est bien connu pour ses explosions d’énergie rapides et son épuisement aigu – alors ne faites pas la fête trop fort trop vite!

Faire une promenade

Signe: Taureau (20 avril – 20 mai)

Staycation: Vacances de randonnée

Beaucoup d’entre nous en ont marre de «faire une promenade» étant la seule activité récréative qui s’offre à nous.

Mais si vous êtes un Taureau, il y a de fortes chances que vous ayez une approche plus optimiste que la plupart des autres pour affronter les grands espaces.

Les vacances à pied sont l’option idéale pour les Taureaux amoureux de la nature qui cherchent à se détendre Crédits: Getty

En tant que signe de la Terre, les Taureaux adorent être proches de la nature et se détendre dans des environnements sereins et rustiques, ce qui fait des vacances de randonnée le séjour parfait.

Dirigés par Vénus, les Tauruiens sont des êtres extrêmement tactiles qui s’épanouissent lorsqu’ils engagent tous leurs sens, faisant d’une retraite en plein air l’occasion idéale pour se détendre et se purifier spirituellement.

Le Royaume-Uni abritant de beaux endroits pittoresques, du Lake District à l’île de Skye, il existe de nombreux sentiers de randonnée célèbres pour un taureau à explorer.

Parfait

Signe: Gémeaux (21 mai – 20 juin)

Staycation: Glamping

Les personnalités Gémeaux ont tendance à être adaptables et extraverties, ce qui signifie qu’elles sont parfaitement adaptées au glamping.

Dirigés par Mercure, les Gémeaux aiment aussi explorer, mais sont connus pour chérir le confort de leur maison, faisant d’un séjour de luxe en plein air le match parfait.

Le camping ne doit pas être une pause de retour aux sources – le glamping en fait un luxe Crédits: Getty – Contributeur

Si vous êtes un Gémeaux souffrant d’épuisement professionnel, une courte pause glamping offre l’occasion de régénérer chaque partie de votre personnage complexe.

Donc, si vous appartenez à ce signe aérien impulsif et que vous voulez changer de décor, une yourte sérieusement stylée pourrait être le voyage que vous recherchez.

Traitement en étoile

Signe: Cancer (21 juin – 22 juillet)

Staycation: Week-end Spa

Les cancéreuses sont connues pour être les mères des signes du zodiaque car ils sont sensibles, attentionnés et récupèrent sans effort de l’énergie.

Mais lorsque vous débordez de bulles, il peut parfois être trop facile d’oublier de s’éteindre et de prendre du temps pour vous.

Les cancéreux peuvent toujours faire avec un peu plus de temps pour moi après avoir constamment pris soin des autres Crédits: Getty

Un week-end spa est le séjour parfait pour les signes du cancer, leur permettant de pratiquer des soins personnels; soins qui seraient autrement consacrés à quelqu’un, ou à quelque chose d’autre.

Régi par la lune, ce signe sensuel et gourmand ne voudrait rien de plus qu’une baignade et un massage avant le brunch.

Idée capitale

Signe: Leo (23 juillet – 22 août)

Staycation: séjour en ville

Dirigés par le soleil et représentés par un lion, les Léos sont connus pour leurs personnages vifs, théâtraux et passionnés, faisant d’une grande ville bourdonnante le séjour estival parfait pour ce signe de feu.

Et si nous sommes honnêtes, se rendre dans une métropole britannique impliquera probablement beaucoup moins de choses que d’essayer d’aller à l’étranger cette année.

The Shambles in York – une étape incontournable pour toute pause dans la ville, élue la plus populaire du Royaume-Uni

Dans une étude récente menée par OnBuy.com, York, Bath et Perth ont été désignées comme les villes de séjour les plus populaires de Grande-Bretagne en 2021.

Ainsi, au lieu de vous offrir des milliers de vols, offrez-vous comme des rois dans une ville britannique lors d’un voyage digne des rois et reines du zodiaque.

Été vintage

Signe: Vierge (23 août – 22 septembre)

Staycation: Week-end dégustation de vins

Il n’y a pas de meilleur accord pour l’été qu’un délicieux verre de vin – surtout si vous êtes une Vierge.

Les Vierges ont le goût des bonnes choses de la vie, ce qui en fait un séjour de dégustation de vin le week-end idéal pour ce signe de la Terre.

La boisson en plein air étant déjà autorisée, le moment est venu pour les Vierges d’ouvrir le vino Crédit: The Times

Symbolisées par une jeune fille, les Vierges incarnent à la fois la beauté et l’élégance faisant de la dégustation de vin sur les collines de Chapel Down, Kent ou les Greyfriars, Surrey, esthétiquement le match parfait.

Et ce sera bien d’échanger l’éblouissement fluorescent de l’allée des boissons alcoolisées du supermarché contre une bonne boisson au soleil.

Brossez avec grandeur

Signe: Balance (23 septembre – 22 octobre)

Staycation: Festival d’art

Il n’y a pas beaucoup de choses que la Balance peut faire pour faire défiler le téléphone avant d’avoir besoin d’une stimulation mentale appropriée.

La Balance harmonieuse, tout comme un Taureau, est gouvernée par Vénus, partageant un amour pour le plein air mais aussi, en tant que signe aérien, un désir d’explorer les intérêts intellectuels à travers la socialisation et les arts.

Une peinture de l’artiste américain Mark Rothko – qui était lui-même une Balance

Dans tout le Royaume-Uni cet été, plusieurs festivals de week-end d’art, de cinéma et de voiture sont prévus.

Et avec la réouverture des musées et des galeries, les Balance auront l’embarras du choix quant à la façon dont elles font de leur séjour artistique un chef-d’œuvre.

Humide et sauvage

Signe: Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Staycation: Week-end de sports nautiques

Cependant, tout le monde n’est pas prêt pour une promenade tranquille, comme Scorpios, accro à l’adrénaline, vous le dira.

Courageux, déterminés et énergiques, ils ont besoin d’une staycation bien remplie et active pour se défouler.

Le parachute ascensionnel est exactement le genre de frisson pour lequel les Scorpions vivent Crédit: Alamy

Et où d’autre ce signe d’eau se sent-il plus à l’aise que par la mer, faisant d’un week-end de sports nautiques le séjour parfait.

Du surf à Cornwall à la plongée sous-marine en Écosse, il y a beaucoup d’endroits à surveiller cet été.

Roi de la route

Signe: Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Staycation: Camping-car

Une caractéristique clé d’un signe aérien est qu’il ne peut pas rester assis, et le Sagittaire ne fait pas exception.

Après un an coincé à l’intérieur, ce panneau, considéré comme une incarnation de l’expansion et de la liberté, est très probablement désireux d’être partout et n’importe où à la fois, faisant des vacances en camping-car le week-end idéal.

Sortir n’a jamais été aussi attrayant pour les Sagittaires Crédit: Alamy

De la marche dans la campagne galloise à la dégustation et au dîner dans la ville de Cardiff, vous ne serez jamais trop loin de l’aventure en camping-car.

Cependant, il peut être judicieux de louer un moteur moderne si vous voulez éviter d’avoir une aventure imprévue au milieu de nulle part.

Tenez-vous en aux bâtons

Signe: Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Staycation: Séjour à la campagne

Les pères fiables et forts du zodiaque, les Capricornes sont un signe de la Terre gouverné par Saturne.

Tout comme leurs homologues Taureau et Vierge, ce signe peut mieux se détendre dans un cadre naturel, ce qui rend une escapade à la campagne vitale pour un Capricorne qui cherche à se ressourcer et à se rafraîchir.

Les Capricornes devraient revenir à la nature cet été s’ils cherchent à se détendre Crédits: Getty

Cependant, être gouverné par Saturne signifie qu’en dépit d’être calme et pratique, vous manquez de spontanéité, alors essayez de lâcher prise et de voir où votre séjour à la campagne vous mène.

Mais personne ne sera contrarié si vous prévoyez quelques endroits où vous manquez de spontanéité avant de partir.

Plans flexibles

Signe: Verseau (20 janvier – 18 février)

Staycation: Retraite de Yoga

Le Verseau est le signe de la spiritualité. Ceux qui sont sous ce signe sont des penseurs profonds et aiment passer du temps seuls.

Une retraite de yoga se présente donc comme le séjour de week-end parfait pour ce signe aérien, un moment où ils peuvent se connecter avec eux-mêmes et être «à un».

Il y a peu de choses que les Verseaux aiment plus que la contemplation pacifique Crédits: Getty

De l’hôtel Watergate Bay à Cornwall à The Tree, dans le Yorkshire du Nord, le Royaume-Uni propose une variété de retraites de yoga.

Assurez-vous simplement de vous entraîner à domicile avant de vous présenter pour éviter de conduire votre instructeur dans le virage.

Aller côtier

Signe: Poissons (19 février – 20 mars)

Staycation: Pause côtière

Poissons est un signe d’eau gouverné par Neptune qui reflète une division constante entre la fantaisie et la réalité.

Pour être franc, ce panneau sensationnel a besoin d’un week-end décadent au bord de la mer. Pensez à un bateau Airbnb ou à une vue sur un hôtel côtier.

Être au bord de la mer est l’endroit où les Poissons devraient chercher à se détendre cet été Crédit: PA

Quel que soit le temps, quelle que soit l’heure, ce panneau a juste besoin d’air marin et de poisson-frites.

Gardez un œil sur les mouettes affamées, qui estiment qu’elles ont aussi besoin de la même chose.