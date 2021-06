Glamorgan maintient les espoirs de qualification de Vitality Blast en vie avec une victoire palpitante d’un point contre Surrey | Nouvelles de cricket

Timm van der Gugten a gardé son sang-froid alors que Glamorgan a remporté une victoire palpitante sur Surrey à Cardiff

Glamorgan a maintenu ses espoirs de qualification pour Vitality Blast avec une victoire spectaculaire d’un point sur Surrey lors d’une rencontre palpitante à Cardiff.

Ollie Pope (60 ans) a obtenu le meilleur score à Sophia Gardens; poursuivant son invaincu 52 contre Middlesex avec un autre demi-siècle, mais quand il a été épuisé avec deux overs restants, Glamorgan semblait avoir le contrôle.

Cependant, Kyle Jamieson semblait prêt à être le héros de Surrey, écrasant 31 en seulement 14 balles, ce qui a laissé les visiteurs nécessitant deux courses sur la livraison finale.

Malgré cela, le sertisseur néo-zélandais n’a pas pu conclure l’accord, car Timm van der Gugten a maintenu son sang-froid pour éliminer l’homme de Surrey, alors que Glamorgan s’est déplacé à moins de trois points d’une place parmi les quatre premiers.

Glamorgan était à nouveau sans la paire australienne Marnus Labuschagne et Michael Neser, qui restent isolés après avoir été identifiés comme des contacts étroits de Nick Selman, qui a été testé positif pour Covid-19.

Les hôtes ont été insérés par les finalistes de l’année dernière, mais ils ont connu un départ formidable, avec l’ouvreur de fortune Kiran Carlson (32) et David Lloyd (41 ans) mettant 56 pour le guichet d’ouverture avant que Jamieson ne compte pour Carlson en sixième.

Glamorgan a été réduit à 81-3 après avoir perdu les dangereux Colin Ingram et Lloyd lors de livraisons successives, mais Billy Root (41 non) a frappé quatre six de la finale alors qu’il aidait les hôtes à afficher 153-6.

Ollie Pope a réussi deux demi-siècles consécutifs dans le Vitality Blast, mais cela n’a pas suffi à assurer la victoire de Surrey

Moriarty (1-16 sur 4) et Will Jacks (1-21 sur 4) ont été le choix de l’attaque de Surrey, mais Jacks a succombé à la première balle de leur réponse, choisissant Roman Walker à couvert du bowling de Prem Sisodiya ( 2-22).

Laurie Evans est parti par la suite pour laisser Surrey patauger à 8-2, mais le duo anglais de Rory Burns (24) et Pope a mis 57 pour le troisième guichet, avant que Burns ne soit renversé par l’économique Walker (1-17 sur 4 ).

Jamie Smith (20 ans) a lutté pour la fluidité alors que les visiteurs perdaient des guichets à intervalles réguliers, et le coup de 45 balles de Pope s’est terminé lorsqu’il a été éliminé par Carlson alors qu’il se battait pour conserver la frappe.

Jamieson a souligné ses références avec la batte dans un caméo explosif, mais cela n’a pas suffi, car Surrey a subi sa troisième défaite de la campagne pour rester quatrième du classement.

Somerset raté l’occasion de grimper au-dessus de Surrey dans le groupe sud, après avoir subi une défaite de six guichets contre Aigles d’Essex à Chelsmford.

Devon Conway a frappé son deuxième demi-siècle en autant de jours pour Somerset

Devon Conway (53 ans) a enregistré une cinquantaine consécutive après son demi-siècle à Canterbury lundi, bien que les visiteurs aient dû regretter un effondrement dramatique alors qu’ils glissaient de 107-2 à 139-9.

Le capitaine de l’Essex Simon Harmer (4-24 sur 4) a infligé les dégâts, tandis que Jack Plom (3-31) a également figuré alors que Somerset a été éliminé pour 153.

Tableau de bord Essex vs Somerset

L’objectif d’Essex a été réduit à 148 contre 19 après un bref retard de pluie, et les hôtes étaient redevables à un troisième guichet de 80 entre Adam Wheater (49) et Michael Pepper (55 non).

Les hôtes ont perdu Jimmy Neesham à bon compte au 15e, mais Ryan ten Doeschate (15 non sur 12) a fourni un fleuret efficace à Pepper, alors qu’Essex a conclu la victoire avec cinq balles à perdre pour passer au sixième.

Steelbacks du Northamptonshire grimpé au-dessus Renards du Leicestershire au bas du groupe nord grâce à une victoire convaincante de cinq guichets à Leicester.

Rob Keogh a scellé la victoire avec une limite ; meilleur score avec 34 alors que les Steelbacks ont pourchassé une cible modeste de 139 avec 10 balles à revendre.

Josh Cobb a joué un caméo entreprenant alors que les Steelbacks sont descendus du bas du tableau du groupe Nord

Ricardo Vasconcelos a donné le ton avec 30 sur 18 balles, Josh Cobb a fait un tir rapide de 28, tandis que Saif Zaib a frappé deux six alors qu’il terminait invaincu sur 21 sur 11 balles, après que le fileur du bras gauche Freddie Heldreich (2-17) avait livré avec le Balle.

Scott Steel a impressionné pour les Foxes – enregistrant des chiffres de 2 à 17 de ses quatre overs et le meilleur score avec un patient 44, bien qu’à l’exception de Harry Swindells, qui a brisé 32 balles sur 16, les hôtes ont été déçus alors qu’ils étaient renversés à l’intérieur 19,5 overs.

L’autre rencontre Blast de la nuit entre Requins du Sussex et Kent Spitfire a été emporté sans qu’une boule soit lancée à Hove.

Delray Rawlins était l’un des trois joueurs du Sussex retirés de l’équipe mardi après-midi

Sussex a été contraint à des changements tardifs après que Tom Clark a été testé positif pour Covid-19 et que trois membres de leur équipe pour le match – Ollie Robinson, Henry Crocombe et Delray Rawlins – ont dû s’auto-isoler après avoir été identifiés parmi sept contacts étroits.

Cependant, le match a été annulé deux heures avant le début prévu à 19 heures en raison d’un champ extérieur humide, ce qui signifie que cinq des six derniers matchs de Sussex ont été abandonnés.

