Glam Emily Atack pose en mini-robe et bottes montantes alors qu’elle montre sa nouvelle gamme de vêtements

EMILY Atack apporte le glamour à cette saison d’automne avec un premier aperçu de sa gamme de mode New Look.

L’actrice et star du Emily Atack Show a partagé sur Instagram une photo d’elle posant dans un champ, vêtue d’une robe orange à motifs cachemire alors qu’elle était allongée dans l’herbe.

Pour compléter le look, un ensemble de bagues de déclaration ainsi qu’une paire de bottes à hauteur du genou. Les cheveux blonds emblématiques de la star étaient droits comme du poker alors qu’elle regardait directement la caméra.

Nouveau look

Emily Atack est prête pour l’automne sexy avec sa collection New Look[/caption]

Instagram

La star semble prête pour une sacrée semaine.[/caption]

La tenue fait partie de sa nouvelle collection d’édition pour la marque de la grande rue qui est prête à vous préparer du mieux possible pour l’automne des filles chaudes.

La collection comprend un certain nombre de bottines confortables, de manteaux douillets, de robes et d’ensembles pour la femme d’affaires en déplacement.

Il semble que l’ancienne favorite de I’m A Celeb, âgée de 32 ans, se prépare pour les mois les plus froids, partageant plus tard une photo d’elle dans un jean et une chemise à col haut avec un blazer noir et blanc surdimensionné.

Le selfie miroir a vu ses cheveux en vagues lâches, Emily commentant que c’était la période de l’année “mulet accidentel”. (Nous y avons tous été!)

Emily s’intensifie dans les enjeux de la tendance juste à temps, car elle est actuellement l’une des favorites pour être l’un des nouveaux hôtes du prochain redémarrage de Big Brother.

Vick Hope est également envisagée pour le rôle.

La série très appréciée se dirige vers ITV2 avec un « tout nouveau look », y compris une toute nouvelle équipe de présentation en 2023, avec des applications désormais ouvertes pour ceux qui souhaitent participer.

Une source a déclaré au Sun : “Emily et Vick sont devenues les favorites.

“Une liste énorme a été dressée avec un certain nombre de stars de renom, dont Davina.





“Cependant, il y a un sentiment qu’apporter un nouveau visage serait bon pour le redémarrage.”

Au départ, il y avait un troupeau de demandes pour que Rylan Clark revienne au poste d’hôte – ayant été l’hôte du spin-off de Big Brother ainsi qu’un concurrent précédent – ​​mais la source a ajouté: « Si l’équipe de production et ITV décident qu’ils veulent un tout nouveau départ, alors il ne fera pas la coupe.

“La décision finale ne sera pas prise avant quelques semaines et les discussions avec les stars de la liste restreinte sont en cours.”

Instagram

Emily est actuellement une favorite pour reprendre Big Brother[/caption]