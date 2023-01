Glam ‘crypto queen’ qui a volé une fortune de 3,2 milliards de livres sterling avant de disparaître ‘réapparaît après s’être caché pendant six ans’

Un magnat de la cryptographie BULGARE figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI vient peut-être de se révéler aux autorités sans le savoir.

L’entrepreneure diplômée d’Oxford, le Dr Ruja Ignatova, a construit un empire crypto et a convaincu des millions de personnes dans le monde d’investir dans ce qu’elle a surnommé “The Bitcoin Killer”.

Le FBI a offert une récompense de 80 000 £ pour des informations sur le fraudeur

Elle est en fuite depuis six ans, mais vient de faire une erreur

Mais le voleur intelligent vient peut-être de donner sa localisation à la police après avoir été en fuite pendant 6 ans.

Le penthouse de luxe de Mme Ignatova à Londres a été mis en vente en ligne plus tôt cette semaine, laissant croire à beaucoup que Ruja l’a orchestré elle-même.

L’appartement de quatre lits aurait contenu environ 500 000 £ d’œuvres d’art, y compris des peintures d’Andy Warhol.

L’incroyable propriété a été mise en vente sur le site Web de Knight Frank avec un prix demandé de 12,5 millions de livres sterling, qui a ensuite été rétrogradé à 11 millions de livres sterling.

La société immobilière a rapidement retiré la liste lorsqu’il a été révélé qu’elle avait des liens avec la célèbre reine de la cryptographie criminelle.

Mme Ignatova aurait acheté la propriété sous le nom d’une société, mais une nouvelle modification de la loi britannique l’a obligée à se présenter en tant que propriétaire.

En achetant la maison sous le nom d’une entreprise, le nom de Mme Ignatova a été tenu à l’écart des archives publiques jusqu’à cette semaine.

Le journaliste d’investigation Jamie Bartlett, animateur du podcast “The Missing Cryptoqueen”, a signalé la liste suspecte à la police.

Il a déclaré à iNews : “La femme la plus recherchée au monde est désormais officiellement répertoriée comme l’ultime propriétaire bénéficiaire d’un penthouse à Londres.”

La fugitive a lancé sa société OneCoin aux côtés de son partenaire commercial, Sebastian Greenwood, en 2014.

Ils ont présenté leur idée d’un milliard de livres aux investisseurs, promettant un retour sur investissement lucratif s’ils faisaient affaire avec les deux entrepreneurs.

Elle s’est vantée qu’il était plus rapide, moins cher et plus sûr que son rival – avec des personnes de 175 pays s’inscrivant pour s’enrichir rapidement.

En l’absence de blockchain configurée – le registre numérique qui sert de base à la gestion de la crypto – la pièce était sans valeur.

Le FBI a estimé que la valeur de la société aujourd’hui disparue avait atteint près de 3,2 milliards de livres sterling, avant que Mme Ignatova ne disparaisse du radar avec l’argent.

L’escroc n’a pas été vu depuis octobre 2017 et reste la seule femme sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI.

Les autorités pensent que la reine de la cryptographie a peut-être voyagé avec un passeport allemand aux Émirats arabes unis, en Allemagne, en Russie, en Europe de l’Est ou même en Bulgarie.

La police pense qu’elle a utilisé ses richesses pour changer son apparence grâce à une chirurgie plastique extrême, ce qui a laissé peu d’espoir qu’elle soit retrouvée un jour.

Son co-fondateur Sebastian Greenwood a été arrêté en 2018 et son frère Konstantin Ignatov a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent en lien avec le stratagème en 2019.

Il n’a pas encore été condamné après le report de son audience de mai 2021, mais il risque jusqu’à 90 ans de prison.

Mais les développements récents donnent de l’espoir à ceux qui ont arnaqué Mme Ignatova.

Bartlett a déclaré: “Cela suggère qu’elle est toujours en vie, et il y a des documents quelque part qui contiennent des indices vitaux sur ses allées et venues récentes.

“Si rien d’autre, cela devrait permettre aux autorités de geler plus facilement cet avoir – et peut-être même de commencer à restituer de l’argent aux victimes.”

Les bureaux de OneCoin sont à l’abandon depuis qu’elle est en cavale

On ne sait pas où se trouve le filou, mais les enquêteurs ont bon espoir