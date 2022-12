Gladys Knight sur son amitié de plusieurs décennies avec Patti LaBelle : “C’est ma petite sœur”

Gladys Knight devient franc sur sa relation avec Patti LaBelle.

Knight a été honorée au Kennedy Center Honors dimanche, et son amie proche, LaBelle, était là pour lui rendre hommage, ce qui signifiait beaucoup pour Knight car les deux ont eu une amitié qui s’étend sur plus de six décennies.

“C’est ma petite sœur. Nous sommes ensemble depuis que nous sommes comme ça”, a déclaré Knight, 78 ans, à Fox News Digital en faisant un geste vers le sol. “De temps en temps, les choses deviennent un peu difficiles. Nous avons des enfants, nous avons tous les deux eu des enfants en même temps.”

Au cours de la cérémonie, LaBelle, 78 ans, est montée sur scène pour rendre hommage à son amie, l’appelant Knight “tout” et se remémorant leur amitié de plusieurs décennies. Avant d’entrer dans sa performance de “C’est à quoi servent les amis”, a expliqué LaBelle, “Nous faisons tout ensemble”, rappelant les moments de leur amitié au cours desquels ils ont ri et pleuré ensemble, en disant: “Je suis honoré de vous honorer ce soir. “

Les deux légendes de l’industrie de la musique sont montées sur scène ensemble à plusieurs reprises dans le passé, la première fois en 1986 pour l’émission spéciale “Sisters in the Name of Love” de HBO, qui comprenait également Dionne Warwick, et plus récemment à “A Friendsgiving Event », qui a eu lieu le 13 novembre à Little Rock, Arkansas.

LaBelle, Knight et Warwick sont restés proches, LaBelle racontant à HollywoodLife en janvier 2021 qu’ils ont pu maintenir leur amitié florissante parce qu’ils ne sont pas jaloux les uns des autres.

« Qu’est-ce qui nous fait travailler en amis ? D’abord [is] sachant qu’aucun de nous ne peut surpasser [the other]. Vous ne pouvez pas souffler mes bougies pour que les vôtres brillent plus parce que nous chantons tous les trois des chansons totalement différentes “, a déclaré LaBelle au point de vente. Le truc, c’est d’avoir d’abord l’amitié, je crois, et pas de batailles, pas de batailles. Pourquoi se battre quand tu peux rendre tout le monde heureux en voyant trois femmes noires s’entendre ?”

En plus de LaBelle, l’hommage pour Knight comprenait également des performances de Garth Brooks, Mickey Guyton et Ariana DeBose, qui ont chanté certains des plus grands succès de Knight, tels que “Midnight Train to Georgia”, “Best Thing That Ever Happened to Me” et ” Je l’ai entendu à travers la vigne.”

Avec ses choristes, connus sous le nom de “The Pips”, Knight a sorti 12 albums studio, dont “Miss Gladys Knight”, “Good Woman” et “Many Different Roads”, et elle a reçu le titre de “Empress of Soul”. en 2007. En 1996, Gladys Knight & the Pips ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, un an après que Knight ait reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Knight figurait également sur la liste des plus grands chanteurs de tous les temps de Rolling Stone, avec certains de ses plus grands succès, notamment “Come and See About Me”, “Stay Away” et “The Way We Were”.

La légende de l’industrie de la musique est également une artiste sept fois lauréate d’un Grammy Award, et elle a reçu le Lifetime Achievement Award aux BET Awards 2004. Elle a également été très impliquée dans diverses causes philanthropiques, telles que l’American Diabetes Association, l’American Cancer Society, le Minority AIDS Project et bien d’autres, selon son site Web.

Avant sa performance, Brooks a parlé de l’influence que Knight a eue sur sa musique, disant que ses racines dans la musique country sont inspirantes, avec la star LL Cool J disant que Knight peut chanter sur n’importe quoi et se connecter avec qui l’écoute, ajoutant : “J’ai entendu une fois Gladys chante l’ABC, et je pensais que j’étais à l’église.”

Knight était reconnaissant de recevoir un honneur aussi prestigieux, mais était également ravi de voir tout le monde se réunir et célébrer la positivité pour la soirée.

“Regardez tous ces gens ici, et nous sommes tous ici pour la même raison. Pour faire avancer les choses, pour [try] avoir un peu de joie et tout ça, et c’est de cela qu’il s’agit », a déclaré Knight. « C’est incroyable. Il s’agit du monde. Il ne s’agit pas seulement de moi ou d’une autre personne qui a envie d’améliorer les choses, mais le fait qu’ils se permettent même de faire quelque chose comme ça est incroyable.”