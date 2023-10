Gladstone remporte le titre XC de la Mid-Peninsula Conference 2023 | Actualités, Sports, Emplois

MANISTIQUE — Tanner Howes a travaillé à l’obtention d’un championnat de cross-country de conférence tout au long de sa carrière au secondaire.

Le senior de Gladstone a été récompensé pour ses efforts ici lundi, remportant son premier titre de la Mid-Peninsula Conference en parcourant le parcours de 3,1 milles en 17 minutes et 28,4 secondes par cet après-midi ensoleillé mais froid et venteux.

« Mes bras se sont engourdis très tôt et cela a définitivement perturbé mon timing. » il a dit. « Je ne suis pas du tout déçu de mon temps. C’est définitivement un grand facteur de confiance juste avant la finale de l’UP (Division 1). En tant qu’étudiant de première et de deuxième année, j’y pensais et j’ai finalement compris. C’est une conférence assez solide. Il y a beaucoup de bonnes équipes là-dedans.

Les Braves ont remporté le titre par équipe pour la quatrième année consécutive avec 24 points, suivis d’Ishpeming Westwood 49 et Negaunee 54.

Les filles de Gladstone ont conservé leur titre en devançant Negaunee 38-40. Westwood, troisième, avait 46 points.

« Nous avons eu une journée assez difficile » » a déclaré l’entraîneur de Negaunee, Vickie Poupore. « Nous avions trois filles éliminées, même si Gladstone a très bien couru. Ils étaient prêts à concourir. Les filles que nous avions ont tout donné. Je suis content de la façon dont ils ont couru. Les garçons étaient un peu lents aujourd’hui. Nos enfants ne sont pas restés ensemble là-bas. Dans l’ensemble, nous n’avons pas réalisé notre meilleure performance, mais il vaut mieux avoir un jour de repos ici qu’en finale.

Kemper Gearhart, étudiant de première année à Ishpeming, a terminé deuxième avec 18:26,6, suivi de l’étudiant de deuxième année de Negaunee Simon Jaklin (18:44) et du junior Michael Slawinski (18:56,2) et du junior Manistique Ben Gilroy (19:10,9) au parcours de golf de Stony Point.

«Je viens de suivre Tanner» » dit Gearhart. « J’avais un état d’esprit positif et j’essayais de le suivre. Ce n’est pas un PR (record personnel), mais je m’en suis plutôt bien sorti. J’ai été finaliste la majeure partie de l’année. Je suis content d’être finaliste.

Lola Korpi, senior d’Ishpeming, a remporté son troisième titre M-PC consécutif en 19: 39,3, suivie par la junior de Negaunee Marlee Plaxco (21: 09,1), Maya Carlson, étudiante en deuxième année de Manistique (22: 11,6), Retta Boburka, senior de Westwood (22: 48) et Ishpeming. junior Laynie Korpi avec un record de la saison de 22:56,6.

« J’ai utilisé ma montre aujourd’hui et j’en aurai besoin lors de la finale. » » dit Korpi. « La dynamique est définitivement en train de prendre forme. Je suis content du temps passé à courir. Il y avait beaucoup de vent aujourd’hui, mais tout tend à s’équilibrer.

Plaxco a déclaré qu’elle était ravie de prendre la deuxième place.

« Elle (Carlson) y allait » Plaxco a ajouté. « Le parcours était plutôt plat, mais il y avait du vent là-bas. Je pense que cela renforce la confiance avant la finale. Marquette est très bonne. Vous recherchez plutôt des relations publiques en finale.

Carlson a tenté de rester avec Lola Korpi dès le début, mais n’a pas réussi à conserver la deuxième place.

« Elle a fait une bonne course » » dit Carlson. « Je pense que j’ai démarré un peu trop vite, mais je me sentais à l’aise sur le parcours. Au bout de trois kilomètres, j’ai senti que je pouvais accélérer un peu. J’ai essayé de courir 4 à 5 miles les jours où je n’avais pas de volley-ball. Je ne pense pas que manquer les jours où j’ai joué au volley-ball ait autant affecté ma condition physique.

Les finales de l’Upper Peninsula auront lieu samedi à 11 heures au Farmhouse Bed & Breakfast à Flat Rock.

« Marlee a couru une excellente course et Seere Helms-Gleason s’est cassé le bras et mercredi dernier (Conférence WestPAC), c’était sa première course de retour. Je pensais qu’elle avait bien couru aujourd’hui. dit Paupore. « C’est toujours difficile de se présenter dans un casting. Simon et Michael ont réalisé des courses solides pour les garçons.

Garçons

Gladstone 24 ans, Ishpeming Westwood 49 ans, Negaunee 54 ans. Manistique, Ishpeming et Gwinn NTS.

Top 10-1, Tanner Howes, Gladstone, 17:28,4 ; 2, Kemper Gearhart, Ishpeming, 18:26.6 ; 3, Simon Jaklin, Negaunee, 18 :44 ; 4, Michael Slawinski, Negaunee, 18:56.2 ; 5, Ben Gilroy, Manistique, 19:10.9 ; 6, Tyler Soderman, Gladstone, 19:12.1 ; 7, Grady Nelson, 19:15.1 ; 8, Aaron Hughes, Gladstone, 19:24.7 ; 9, Levi Nicholls, Ishpeming, 19:40.6 ; 10, Brecklin Jensen, Ishpeming Westwood, 19:51.1.

Filles

Gladstone 38, Negaunee 40, Ishpeming Westwood 46. Manistique, Ishpeming et Gwinn NTS.

Top 10 – 1, Lola Korpi, Ishpeming, 19:39,3 ; 2, Marlee Plaxco, Negaunee, 21:09.1 ; 3, Maya Carlson, Manistique, 22:11.6 ; 4, Retta Boburka, Ishpeming Westwood, 22:48 ; 5, Laynie Korpi, Ishpeming, 22:56.6 ; 6, Addy Hallum, Ishpeming Westwood, 23:01.2 ;; 7, Olivia Lunseth, Negaunee, 23:35,5 ; 8, Mayce Hanson, Gladstone, 23:44.4 ; 9, Kristy Karl, Gladstone, 23:52.2 ; 10, Payton Takkunen, Gladstone, 23:57.2.







