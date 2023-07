La légende de GLADIATORS, Wolf, a révélé que son fils Dean avait été refusé de jouer dans le redémarrage de la BBC pour une raison « boiteuse ».

Superfit Dean, 34 ans, avait espéré suivre les traces de son père en affrontant des prétendants comme Wolf – de son vrai nom Michael Van Wijk – l’avait fait dans les années 90.

Rex

Facebook

Le fils de Michael Van Wijk, Dean, a été oublié pour le redémarrage des Gladiators[/caption]

Mais cela n’arrivera pas, du moins pour la première série, après le rejet de sa candidature.

S’adressant au Sun dans une interview exclusive depuis son domicile en Nouvelle-Zélande, Michael, 70 ans, a déclaré: «J’ai une excuse boiteuse en retour. Ils m’ont dit « votre fils n’est pas un résident du Royaume-Uni, nous ne pouvions donc pas le considérer ».

« Mais vu qu’il est né à l’hôpital d’Orpington et qu’il a un passeport britannique… simplement parce qu’il vit à l’étranger avec moi. Ils ont dit qu’ils n’avaient pas réalisé et qu’ils le considéreraient pour l’année prochaine.

Dean vit près de son père à Auckland, mais Michael a insisté sur le fait qu’il retournerait volontiers au Royaume-Uni et resterait avec des parents pendant le tournage.

C’est le seul rejet auquel la famille a été confrontée lors de la préparation de la nouvelle série; Michael a également été négligé pour animer l’émission.

Au lieu de cela, la BBC a opté pour le duo de présentation composé de Bradley Walsh et de son fils Barney.

« Je pense qu’ils essaient de s’éloigner de l’ancienne image », a déclaré Michael. «Ils veulent y apposer leur propre empreinte.

«Je voulais être présentateur là-dessus, puis ils ont emmené Bradley Walsh et son fils. Je n’ai jamais eu de réponse lorsque je les ai contactés.

Manquer une place sur la liste pourrait finir par être une bénédiction pour Dean.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons révélé que deux des nouveaux gladiateurs avaient subi de graves blessures et avaient été contraints de se retirer du spectacle.

Comet, de son vrai nom Ella-Mae Rayner, s’est cassé la cheville et le pied et a dû subir une opération pour reconstruire son pied.

Et Sabre, alias Sheli McCoy, s’est déchiré les ischio-jambiers.

L’ancienne gymnaste Comet a déclaré : « La vie ne se résume pas à la force avec laquelle vous frappez, mais à la force avec laquelle vous pouvez être frappé et continuer à bouger – en ce moment, cette citation ne pourrait pas sonner plus juste.

« Pendant le tournage d’un des matchs, j’ai subi une grave blessure au pied.

« Plusieurs scans et radiographies plus tard, j’ai découvert que je m’étais cassé la cheville et le pied à plusieurs endroits, y compris le talus et quelque chose connu sous le nom de blessure de lisfranc, rompu 3 ligaments et disloqué un os.

« Je me repose maintenant après une opération pour réparer mon pied et stabiliser les os cassés.

« Ce n’est qu’un petit accident sur la route et allume le feu en moi pour revenir meilleur et plus fort que jamais. ”

Visitez Camée pour recevoir un message vidéo personnalisé de Wolf.