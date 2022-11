Gladbach Thrash Dortmund 4-2 pour la deuxième défaite consécutive

Le Borussia Moenchengladbach a marqué quatre buts devant le malheureux Borussia Dortmund pour une victoire 4-2 vendredi, laissant ses adversaires à la sixième place après leur deuxième défaite consécutive en championnat.

Alors que la Bundesliga entre dans une trêve hivernale prolongée après ce week-end pour la Coupe du monde au Qatar, le club de Ligue des champions de Dortmund termine son année sur une note basse, à six points du leader du Bayern Munich, en action à Schalke 04 samedi.

Gladbach, qui a maintenant remporté six de ses huit matchs à domicile jusqu’à présent, occupe la septième place avec 22 points, trois derrière Dortmund.

Dans une somptueuse première mi-temps de cinq buts, les hôtes sont entrés dans la pause avec une avance de 3-2.

Jonas Hofmann, fraîchement sorti de son équipe allemande pour la Coupe du monde, a pris la tête après quatre minutes avant que Julian Brandt, un autre international allemand en route pour la Coupe du monde, n’égalise les visiteurs.

Il ramassa le ballon dos au but, tourna rapidement et volleya dans un superbe égaliseur.

Gladbach, cependant, a marqué deux fois de plus en quatre minutes avec Ramy Bensebaini et Marcus Thuram pour aller 3-1. Dortmund a retiré un but avec la volée de Nico Schlotterbeck sur le rebond mais le club de la vallée de la Ruhr fuyait mal à l’arrière.

Une minute seulement après la reprise, Kouadio Kone a eu trop de temps à l’entrée de la surface et il a enfilé un tir bas devant le gardien Gregor Kobel.

Thuram aurait dû ajouter au moins un but de plus, mais il a raté une série d’occasions en or alors que Dortmund vacillait.

