Glacier de l’Apocalypse : des scientifiques ont examiné les profondeurs de la glace de l’Antarctique. Ce qu’ils ont découvert pourrait être une catastrophe

Des scientifiques utilisant des navires brise-glace et des robots sous-marins ont découvert que le glacier Thwaites en Antarctique fond à un rythme accéléré et pourrait être sur une voie irréversible vers l’effondrement, ce qui entraînerait une catastrophe en termes d’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale.

Depuis 2018, une équipe de scientifiques formant l’International Thwaites Glacier Collaboration, étudie de près Thwaites – souvent surnommé le « glacier de l’apocalypse » – pour mieux comprendre comment et quand il pourrait s’effondrer.

Leurs résultats, présentés dans un ensemble d’études, offrent la vision la plus claire à ce jour de ce glacier complexe et en constante évolution. Les perspectives sont « sombres », ont déclaré les scientifiques dans un rapport publié jeudi, révélant les principales conclusions de leurs six années de recherche.

Ils ont découvert que la fonte rapide des glaces devrait s’accélérer au cours de ce siècle. Le recul de Thwaites s’est considérablement accéléré au cours des 30 dernières années, a déclaré Rob Larter, géophysicien marin au British Antarctic Survey et membre de l’équipe ITGC. « Nos conclusions indiquent que le recul de la glace devrait se poursuivre davantage et plus rapidement », a-t-il déclaré.

Les scientifiques prévoient que Thwaites et la calotte glaciaire de l’Antarctique pourraient s’effondrer d’ici 200 ans, ce qui aurait des conséquences dévastatrices.

Le lac Thwaites contient suffisamment d’eau pour faire monter le niveau de la mer de plus de 60 cm. Mais comme il agit aussi comme un bouchon, retenant la vaste calotte glaciaire de l’Antarctique, son effondrement pourrait à terme entraîner une élévation du niveau de la mer d’environ 3 mètres, dévastatrice pour les communautés côtières de Miami et Londres au Bangladesh et aux îles du Pacifique.

Les scientifiques savent depuis longtemps que Thwaites, de la taille de la Floride, est vulnérable, en partie à cause de sa géographie. Le terrain sur lequel il se trouve est en pente, ce qui signifie qu’à mesure qu’il fond, davantage de glace est exposée à l’eau relativement chaude de l’océan.

Jusqu’à présent, on comprenait encore peu de choses sur les mécanismes à l’origine de ce recul. « L’Antarctique reste la plus grande inconnue pour comprendre et prévoir l’élévation future du niveau de la mer », ont déclaré les scientifiques de l’ITGC dans un communiqué.

Au cours des six dernières années, les scientifiques ont mené une série d’expériences visant à apporter davantage de clarté.

Ils ont envoyé un robot en forme de torpille appelé Icefin sur la ligne d’échouage de Thwaites, le point où la glace s’élève du fond marin et commence à flotter, un point clé de vulnérabilité.

La première vidéo montrant Icefin nageant jusqu’à la ligne d’échouement a été émouvante, a déclaré Kiya Riverman, glaciologue à l’Université de Portland. « Pour les glaciologues, je pense que cela a eu l’impact émotionnel que l’alunissage a peut-être eu sur le reste de la société », a-t-elle déclaré lors d’une nouvelle conférence. « C’était un événement important. Nous voyions cet endroit pour la première fois. »

Grâce aux images transmises par Icefin, ils ont découvert que le glacier fond de manière inattendue, l’eau chaude de l’océan étant capable de s’infiltrer à travers des fissures profondes et des formations en « escaliers » dans la glace.

Une autre étude a utilisé des données satellite et GPS pour examiner les impacts des marées et a découvert que l’eau de mer était capable de s’enfoncer à plus de 6 miles sous Thwaites, pressant l’eau chaude sous la glace et provoquant une fonte rapide.

D’autres scientifiques se sont penchés sur l’histoire du glacier Thwaites. Une équipe comprenant Julia Wellner, professeure à l’Université de Houston, a analysé des carottes de sédiments marins pour reconstituer le passé du glacier et a découvert qu’il avait commencé à reculer rapidement dans les années 1940, probablement déclenché par un très fort phénomène El Niño, une fluctuation climatique naturelle qui tend à avoir un effet de réchauffement.

« Ces résultats nous renseignent largement sur le comportement de la glace, en ajoutant plus de détails que ce qui est disponible en regardant simplement la glace moderne », a déclaré Wellner à CNN.

Au milieu de cette morosité, il y a également eu de bonnes nouvelles concernant un processus qui, selon les scientifiques, pourrait provoquer une fonte rapide.

On craint que si les plateformes de glace de Thwaites s’effondrent, d’immenses falaises de glace pourraient s’exposer à l’océan. Ces hautes falaises pourraient facilement devenir instables et s’effondrer dans l’océan, exposant des falaises encore plus hautes derrière elles, et le processus se répéterait encore et encore.

La modélisation informatique a cependant montré que même si ce phénomène est réel, les chances qu’il se produise sont moins élevées qu’on ne le craignait auparavant.

Cela ne veut pas dire que Thwaites est en sécurité.

Les scientifiques prédisent que l’ensemble de la région de Thwaites et de la calotte glaciaire antarctique située derrière elle pourrait disparaître au 23e siècle. Même si les humains cessent rapidement de brûler des combustibles fossiles – ce qui n’est pas le cas – il sera peut-être trop tard pour la sauver.

Alors que cette étape du projet ITGC touche à sa fin, les scientifiques affirment que des recherches beaucoup plus poussées sont encore nécessaires pour comprendre ce glacier complexe et comprendre si son recul est désormais irréversible.

« Bien que des progrès aient été réalisés, nous restons profondément incertains quant à l’avenir », a déclaré Eric Rignot, glaciologue à l’Université de Californie à Irvine et membre de l’ITGC. « Je reste très inquiet du fait que cette partie de l’Antarctique soit déjà en état d’effondrement. »