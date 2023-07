Glacial Park fait restaurer plus de 20 acres par la McHenry County Conservation Foundation – Shaw Local

Une section de la zone de conservation du parc glaciaire à Ringwood est prête à être transformée de terres agricoles à son état de prairie naturelle.

La McHenry County Conservation Foundation a obtenu l’argent nécessaire pour restaurer 21 acres de prairies du parc glaciaire après une année de collecte de fonds. De temps en temps, le comté de McHenry prêtera des terres du parc, qui s’étend sur plus de 3 400 acres. Maintenant, il est prêt à être remis à son état naturel pour aider la faune et notre approvisionnement en eau.

La fondation a atteint son objectif de 73 000 $ grâce à un don de 8 000 $ de la Schwemm Family Foundation, basée à Downers Grove, plus tôt ce mois-ci.

En novembre, la Fairways Foundation a accordé 25 000 $. D’autres dons provenaient d’Enbridge Fueling Futures, de la Fondation Gerry et Bill Cowlin et de particuliers. Au total, il a fallu environ un an pour rassembler tout l’argent nécessaire.

« Notre plus grand défi est de faire passer ces dollars de collecte de fonds par la porte », — Shawna Flavell, directrice exécutive du district de conservation du comté de McHenry

La Fondation pour la conservation du comté de McHenry s’efforce de collecter des subventions pour soutenir le district de conservation du comté de McHenry dans des projets que le financement gouvernemental ne peut couvrir à lui seul.

La conservation plantera plus de 400 livres de «mélange de semences indigènes riche et diversifié nécessaire pour restaurer une prairie de haute qualité», a déclaré la McHenry County Conservation Foundation dans un communiqué de presse.

Plus de 50 espèces différentes d’herbes et de fleurs indigènes seront plantées, a déclaré Shawna Flavell, directrice exécutive de la McHenry County Conservation Foundation. La plantation commencera cet hiver et les graines devraient commencer à germer d’ici l’été prochain.

D’ici cinq ans, la prairie sera entièrement restaurée.

La plantation de la prairie aidera les espèces menacées ou en voie de disparition, comme le papillon monarque, le bourdon à tache rousse et la tortue mouchetée. La prairie restaurée devrait également réduire le ruissellement de sédimentation dans le ruisseau Nippersink tout en améliorant les eaux souterraines, « ce qui est important puisque le comté de McHenry dépend à 100% des eaux souterraines comme source d’eau potable », selon la fondation.

Maintenant que ce projet est entièrement financé, Flavell passe au suivant. Il est proposé d’installer une rampe de mise à l’eau conforme à l’American with Disabilities Act dans la Hollows Conservation Area à Cary. Cela permettrait aux personnes en fauteuil roulant ou ayant d’autres problèmes d’accessibilité d’entrer et de sortir indépendamment de leurs kayaks et canots.

La collecte de fonds est toujours une lutte car il y a toujours plus d’argent nécessaire pour financer des projets et des programmes, a déclaré Flavell. Leur prochain événement de collecte de fonds aura lieu à la fin du mois de septembre et s’appellera The Great Outdoors Beer Trail.

« Notre plus grand défi est de faire passer ces dollars de collecte de fonds par la porte », a-t-elle déclaré.