Glaces gratuites, offres chez McDonald’s, Dairy Queen

Voici une raison de tous crier pour la crème glacée dimanche: boules gratuites.

Les entreprises du pays offrent non seulement des glaces gratuites, mais aussi des offres spéciales, des remises et des concours en l’honneur de la Journée nationale de la crème glacée, célébrée chaque 18 juillet.

La Journée de la crème glacée est devenue une fête gastronomique officielle en 1984 lorsque le président Ronald Reagan a déclaré le troisième dimanche de juillet Journée nationale de la crème glacée et le mois de juillet Mois national de la crème glacée.

La proclamation de Reagan notait que l’industrie de la crème glacée générait 3,5 milliards de dollars de ventes annuelles.

Selon un sondage de la Tillamook County Creamery Association, une coopérative laitière, 82 % des friandises préférées des Américains sont la crème glacée.

La marque de dentifrice Sensodyne a découvert dans son enquête que l’Américain moyen prévoyait de manger 39 boules de crème glacée d’ici la fin de cet été. Plus de la moitié (52 %) préfèrent la crème glacée molle à la crème glacée dure (30 %), selon l’enquête.

Vous cherchez une autre gâterie glacée gratuite? Si vous n’avez pas encore eu de Slurpee gratuit chez 7-Eleven ce mois-ci, vous pouvez toujours en acheter un jusqu’au 31 juillet.

La fête des aliments préparés vient après la Journée nationale de la frite mardi et la Journée nationale du macaroni au fromage mercredi, mais des concours pour gagner des frites gratuites de McDonald’s et des macaronis au fromage Panera gratuits sont toujours à gagner.

De plus, le dimanche est le dernier jour où les enseignants peuvent économiser avec la toute première remise pour les enseignants de Kohl et la remise pour les enseignants de 15 % de Target est de retour jusqu’à la fin du mois.

Offres et cadeaux de la Journée de la crème glacée

Voici les rabais et les offres disponibles le dimanche 18 juillet dans les succursales participantes, sauf indication contraire. Les offres peuvent varier et la plupart des horaires sont offerts jusqu’à épuisement des stocks. Par mesure de sécurité, vérifiez toujours auprès de votre emplacement le plus proche avant de partir. En outre, certains nécessiteront que vous ayez une application de restaurant ou que vous soyez inscrit aux e-mails.

7 onze: Les membres du programme de fidélité de la chaîne de dépanneurs obtiennent un Slurpee gratuit à tout moment en juillet. Un par client.

Bio d’Alden : Trouvez un coupon de 1 $ sur la marque vendue dans 10 000 magasins sur le site Web de l’entreprise jusqu’au 31 juillet.

Baskin Robbins: Avec un achat de 10 $ ou plus le dimanche, obtenez gratuitement Kinetic Sand parfumé à la crème glacée aux parfums de menthe chocolatée ou de banane fraise. Également du dimanche au 24 juillet, obtenez 5 $ de rabais sur les commandes de livraison de 20 $ ou plus chez Uber Eats, DoorDash ou Postmates.

Lapin bleu : La marque ouvrira des onglets de 1 000 $ du dimanche au 25 juillet dans certains salons qui ont participé au concours «Le cœur du plaisir». Les salons sélectionnés et l’horaire seront affichés sur BlueBunny.com dimanche.

Crème glacée au robot courageux : Obtenez une pinte gratuite de la crème glacée «sans vache» après le rabais. Inscrivez-vous sur le site Web de la marque, puis téléchargez une photo de votre reçu avec une pinte de crème glacée de votre épicerie locale. Les remboursements seront déposés sur votre compte Venmo ou Paypal.

Breyer : La marque propose une « Couverture de cookies » sur sa crème glacée Cookies & Cream sur CookieCoverage.com. Sur le site, obtenez un coupon de 2 $ pour la moitié d’un pot et « un certificat d’assurance officiel qui offre une protection sur les biscuits et la crème de leur pot ». La marque dit que si vous n’êtes « pas entièrement satisfait du rapport biscuit/crème dans la recette mise à jour de Breyers, le prochain pot est pour nous ». Limite d’un coupon produit gratuit et d’un coupon de 2 $ par personne.

Crème glacée aux bulles : Avec l’application Ibotta sur Whole Foods Market, obtenez une offre gratuite d’achat d’un produit sur la crème glacée Mochi emballée individuellement de la marque. Les acheteurs recevront une remise de 2 $ via Ibotta jusqu’au 6 août.

Burger King: Obtenez une tasse ou un cornet à la vanille gratuit avec un achat de 1 $ et une offre de la chaîne. Trouvez des offres sur l’application et sur Bk.com/offers.

Carvel : Achetez un nouveau produit à saveur Churro à durée limitée dimanche et obtenez une « carte d’offre spéciale » avec une offre surprise qui peut être utilisée jusqu’au 30 août. Les offres surprises incluent des offres BOGO, des cadeaux et des remises. Participez pour courir la chance de gagner de la crème glacée gratuite pendant un an sur Carvel.com/icecreamday. Carvel propose également un coupon imprimable à utiliser sur les gâteaux à la crème glacée vendus dans les épiceries.

La crèmerie aux pierres froides: La chaîne a dit dans un tweet qu’il dévoilera dimanche son spécial Ice Cream Day sur ses réseaux sociaux.

Fermes Cumberland : Pour une durée limitée, obtenez le nouveau Ultimate Scoop Crème Brulee Crunch de la marque pour 3,99 $, soit 1,50 $ de rabais sur le prix régulier.

La Reine des Laitiers : Les magasins DQ participants à l’échelle nationale offrent 1 $ de réduction sur les cônes trempés de toute taille avec l’application mobile de la chaîne, à l’exception des cônes pour enfants. Une offre par client.

Tableau de bord : Commandez chez The Ice Cream Shop sur DoorDash dimanche et obtenez une pinte de crème glacée gratuite pour les commandes de plus de 20 $. Pour vous qualifier, ajoutez n’importe quelle pinte de crème glacée à votre commande d’épicerie ou de dépanneur de plus de 20 $ et utilisez le code promotionnel ICECREAM à la caisse.

Amical : La chaîne offre gratuitement Fribble aux membres de son programme Sweet Rewards du dimanche au 31 juillet. Les clients qui adhèrent au programme de fidélité recevront également un sundae moyen gratuit lorsqu’ils téléchargeront l’application mobile ou s’enregistreront en ligne sur FriendlysRestaurants.com. De plus, si vous achetez de la crème glacée Friendly dans les magasins, vous pouvez récupérer 5 $ via Venmo lorsque vous téléchargez votre reçu sur GetFriendlys.com.

Gouff : Jusqu’à dimanche, obtenez deux pintes Ben & Jerry’s et Talenti pour 8 $ avec le service de livraison pratique à la demande. Les offres seront appliquées automatiquement.

Ibotta : L’application de remise en argent propose plusieurs remises de crème glacée pour la Journée nationale de la crème glacée de marques telles que Yasso, Blue Bunny et Halo Top. Également pour un temps limité, obtenez des fournitures scolaires gratuites.

Biscuits d’insomnie : Jusqu’à dimanche, obtenez une boule de glace gratuite avec tout achat en magasin ou en ligne pour une livraison avec le code ICECREAMDAY.

La crémerie Killer : Jusqu’au 31 juillet, les produits de la crémerie seront en vente dans les magasins Albertsons Companies. Les offres varient selon l’emplacement.

Macaroni au fromage Kraft : Ce n’est pas un accord pour la Journée de la crème glacée, mais la crème glacée Van Leeuwen, basée à Kraft et à Brooklyn, a réuni deux des aliments réconfortants ultimes dans la crème glacée au macaroni au fromage. La crème glacée a été lancée pour la Journée nationale du macaroni au fromage le 14 juillet. Elle coûte 12 $ la pinte et est disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Crémerie de dalles de marbre : Les membres Slab Happy Rewards reçoivent de la crème glacée ordinaire BOGO pour la Journée de la crème glacée. La chaîne propose également un coupon de 5 $ sur les kits de crème glacée jusqu’au 31 juillet avec le code ICECREAM5.

McDonalds: Vérifiez l’application de la chaîne de restauration rapide pour les coupons et les cadeaux. Et avec le nouveau programme de récompenses, après avoir effectué votre premier achat, vous aurez suffisamment de points pour obtenir un cône gratuit.

Meijer : À partir de dimanche et jusqu’au 24 juillet, le détaillant offre son programme de récompenses mPerks 50 % de réduction sur une pinte de crème glacée Purple Cow. Pour obtenir la remise, les clients peuvent télécharger l’application mPerks, disponible pour iOS et Android.

Mon/Mochi : Pour le Mois national de la crème glacée, la marque offre gratuitement de la crème glacée au mochi avec sa campagne « Mmm Face », qui met les fans au défi de publier des photos de leur visage en train de mordre dans My/Mochi. Publiez sur les réseaux sociaux de la marque pour obtenir une boîte gratuite et vous serez également inscrit à un tirage au sort pour avoir la chance de gagner un approvisionnement d’un an de My/Mochi. Utilisez le hashtag #MyMochiMmmface et tag @MyMochi sur Instagram ou TikTok. Sur Facebook et Twitter, taguez @mymochiicecream.

Jus pressé : Obtenez une portion molle à base de plantes de taille 1 (congelée ou mini-congelée) avec jusqu’à trois garnitures pour 2 $ le dimanche. Limite de trois par client.

Repensez la crème glacée : La marque de crème glacée, disponible dans plus de 450 supermarchés en Californie, en Idaho, au Montana et en Oregon, propose un accord pour en acheter six et en obtenir deux gratuitement. Les magasins incluent Nugget, Lucky, Bristol Farms, Lazy Acres Markets et Raley’s et les économies devraient être appliquées automatiquement.

Steak ‘n Shake: Obtenez un shake gratuit lorsque vous rejoignez le programme de récompenses de la chaîne. Inscrivez-vous sur Steaknshake.com/rewards.

TCBY : Téléchargez l’application de la chaîne et inscrivez-vous au programme de fidélité pour connaître les offres. La chaîne a déclaré à USA TODAY que les nouveaux membres TCBY Insider « recevront des avantages spéciaux » jusqu’au 31 juillet.

Wendy : Jusqu’au 31 juillet, la chaîne propose un petit Frosty-ccino ou un café infusé avec un achat et une offre exclusive dans l’application via son programme Wendy’s Rewards. Il y a aussi d’autres offres sur l’application.

Marché des aliments complets : Jusqu’au 20 juillet, obtenez 35% de réduction sur toutes les glaces et friandises glacées, et les membres Prime économisent 10% supplémentaires.

Yaourtland : Les membres du programme Real Rewards de la chaîne obtiennent trois fois plus de points dimanche pour les commandes en magasin et en ligne.

Plus d’offres : Les entreprises locales et les chaînes régionales peuvent également proposer des offres spéciales pour la Journée de la crème glacée. L’un des moyens les plus simples de le savoir est de consulter les réseaux sociaux des restaurants.

Concours de la Journée nationale de la crème glacée

Lidl : Samedi était la date limite pour participer au tirage au sort de la Journée nationale de la crème glacée de l’épicier discount pour courir la chance de gagner de la crème glacée gratuite pendant un an et le gagnant sera annoncé dimanche. Trois gagnants seront tirés au sort et annoncés dimanche. Consultez le règlement du concours ici.

celui de Nick : La marque organise un concours où un gagnant recevra un an de crème glacée, 10 gagnants recevront un « Kollosal Bundle » – les 23 saveurs des glaces légères et végétaliennes de la marque – et 100 gagnants recevront une pinte gratuite. De plus, 10 bébés nés dimanche nommés Nick, Nicole ou Nikki recevront un an de crème glacée. En savoir plus sur Try.nicks.com/national-ice-cream-day.

Crème glacée à l’alcool PROOF : Participez pour courir la chance de gagner de la crème glacée gratuite avec son concours « Weekend Adventures + PROOF ». Identifiez @proof Alcoholecream dans votre publication de vos aventures estivales et utilisez #weekendadventure pour participer et gagner un pack de quatre pintes de crème glacée.

Sensodyne : La marque de dentifrice pour sensibilité organise un tirage au sort « Live Every Mo-Mint » sur Twitter où les participants peuvent gagner l’un des 750 kits avec de la glace à la menthe, du dentifrice et plus encore disponibles avec une livraison le jour même. Mais tout le monde ne peut pas participer car le tirage au sort concerne uniquement New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco et Philadelphie. En savoir plus sur Liveeverymomint.fooji.com.

Glace Snickers : Jusqu’à dimanche, la marque Mars Wrigley propose un nombre limité de kits exclusifs « Vacci-cation & Chill » dans le cadre d’un concours. Participez pour courir la chance de gagner l’un des 50 kits sur ChillwithSnickers.com. Les kits, d’une valeur de 350 $, comprennent une glacière haut de gamme, un haut-parleur sans fil, une serviette de plage, un flotteur de piscine et de la crème glacée Snickers.

Offre de beignets Krispy Kreme

Krispy Kreme célèbre son 84e anniversaire avec une offre de beignets jusqu’à dimanche pour les membres de son programme de récompenses, qui ont reçu un e-mail.

Achetez n’importe quelle douzaine de beignets dans les magasins participants et obtenez une deuxième douzaine de beignets glacés avec un beignet saupoudré spécial « BirthYAY » glacé à la fraise pour 1 $. Utilisez le code promo BIRTHYAY pour les commandes en ligne. L’offre en ligne est limitée à un et il y a une limite de quatre pour les commandes en magasin et au volant.

De plus, avec une carte de vaccination COVID-19 valide, obtenez un beigne glacé gratuit jusqu’à la fin de l’année.

Contributeur : Brett Molina, USA TODAY ; Ilana Keller, Presse d'Asbury Park

