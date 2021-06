Glace à la bière, n’importe qui ? La blague du poisson d’avril de la brasserie belge sur les réseaux sociaux devient réalité

Une brasserie de Namur, en Belgique, s’est associée à un glacier pour concocter un sorbet, une glace à la bière plus précisément. Attention toutefois à lécher cette sucette glacée avec modération, en raison de sa teneur en alcool. Qui d’autre qu’une brasserie belge pourrait proposer une glace à la bière ? C’est à Namur, en Belgique, que la brasserie Houppe a lancé une « Houpopop » à la bière, en collaboration avec les fabricants de glaces Hopopop. Dans une savante combinaison des deux techniques artisanales, le résultat est un sorbet légèrement alcoolisé (2,8 %).

« Ce n’est plus un poisson d’avril »

Ce nouveau sorbet a été annoncé pour la première fois le 1er avril 2020 sur les réseaux sociaux, lorsque ce nouveau « Houpopop » intrigant a fait ses débuts sur Instagram. La brasserie a créé le buzz en proposant sa bière glacée pop comme un poisson d’avril, avant de changer d’avis et d’apporter la glace pop sur le marché un peu plus d’un an plus tard.

C’est la collation estivale parfaite pour tous ceux qui détestent la bière chaude. Mais, pour l’instant, vous devrez vous rendre à Namur pour goûter à la friandise glacée.

Un mot d’avertissement néanmoins. Cette glace à la bière est réservée aux adultes. Avec une teneur en alcool de 2,8%, le sorbet ne doit en aucun cas être donné aux enfants, et les adultes doivent le consommer avec modération.

