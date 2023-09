Gizmodo explore notre quête en cours pour conquérir la dernière frontière

Les humains explorent l’espace depuis plus de six décennies et nos ambitions ne font qu’augmenter avec le temps. Ces dernières années, cette dynamique a été ravivée avec ferveur, ouvrant la voie à une ère d’innovation et de concurrence sans précédent dans le domaine de l’exploration spatiale.

Pour mieux comprendre la nature évolutive des vols spatiaux, Gizmodo a préparé un package intitulé « La nouvelle course spatiale ». Conçus à partir de l’idée qu’une nouvelle vague de pionniers, tant publics que privés, propulse nos aspirations célestes en réalités tangibles, nos journalistes de vols spatiaux plongent au cœur de ce qui nous attend avec quatre articles de fond originaux.

Aujourd’hui, Kevin Hurler découvre le possibilités imminentes d’exploitation minière à la fois de la Lune et des astéroïdesexplorant la faisabilité de récolter de précieuses ressources hors du monde. À venir plus tard cette semaine, Passant Rabie navigue dans la nouvelle course vers la Lune, contrastant avec l’ère Apollo et élucidant les rôles entrelacés des entités publiques et privées dans cette ruée vers la Lune moderne. À mesure que notre capacité à travailler à la dernière frontière augmente, Isaac Schultz explorera le potentiel de réaliser des types de science entièrement nouveaux dans les profondeurs de l’espace. Quant à moi, je vais ont mis en lumière la vague croissante d’entreprises rivalisant pour contester la position apparemment inattaquable de SpaceX dans le secteur des lanceurs.

Pris ensemble, ces récits offrent un aperçu complet de la nouvelle course spatiale, traçant la trajectoire de notre destin spatial dans les années à venir et au-delà. À bien des égards, nous ne faisons que commencer.

