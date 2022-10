Gizelle Bryant, star du RHOP, taquine le drame de la saison 7 avec Candice – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Dans la saison 5 de Les vraies femmes au foyer du Potomac, Gizelle Bryant défendu Candice Dillard Bassett après ce tristement célèbre combat physique avec un ancien compagnon de casting Monique Samuel. Maintenant, deux saisons plus tard, Gizelle et Candiace sont celles qui sont en désaccord. Alors, quand Gizelle est apparue sur HollywoodLa Viec’est Faites attention Puh-Lease ! podcast, nous lui avons demandé si elle voyait la situation de Monique différemment maintenant au milieu de sa querelle actuelle avec Candiace.

“Ce qui change ma perspective de toute cette retombée, c’est que j’ai découvert plus tard que … parce que vous savez que j’étais très à l’équipe de Candiace à ce sujet”, nous a dit Gizelle, 52 ans, EXCLUSIVEMENT avant la saison 7 qui commence le 9 octobre. “Elle n’a pas l’apprécier ou s’en soucier d’une manière ou d’une autre. Donc, en tant qu’ami, je me dis, ‘attends une minute, je roulais pour toi’. Et elle s’en fout.

Gizelle a expliqué que le manque d’appréciation de Candiace pour son soutien pendant la saison 5 était “blessant” pour la mère de trois enfants. “Et cela m’a fait réévaluer l’amitié”, a-t-elle ajouté. Gizelle nous a également confirmé que sa relation avec Candiace, 35 ans, est la pire qu’elle ait jamais été. “100 pourcent. Ouais. Sans aucun retour », a-t-elle déclaré.

Le mari de Candice Chris Bassette est également au centre du drame de la nouvelle saison. La bande-annonce semble montrer Chris envoyant un DM tard dans la nuit à Ashley Darby, tandis que Gizelle dit à Candiace que Chris l’a mise “mal à l’aise”. Le drame avec Chris semble déclencher la querelle entre Gizelle et Candiace.

“Chris faisait le maximum”, a déclaré Gizelle à propos du chef. “Et vous savez, parfois, les gars font des choses et ils pensent que ça va et jusqu’à ce que vous disiez:” Hé, ça ne va pas “, ils ne savent pas. Mais finalement, leur femme a besoin de savoir, alors il a été informé et c’est parti. Donc, vous verrez tous cela se jouer.

Gizelle a partagé un peu plus sur le drame avec Chris cette saison. “Je peux dire qu’il a juste eu un comportement inapproprié qui pourrait être acceptable pour certaines femmes d’interagir avec lui de cette façon qui n’est pas sa femme, mais nous découvrons que ce n’est pas correct”, nous a-t-elle dit. “Si jamais une femme dit que ce n’est pas bon, tu dois juste le manger. Tu dois l’accepter.

Vous voulez plus de Gizelle ? Écoutez l’intégralité de l’interview sur Apple Podcasts ou Spotify ! Gizelle discute également de sa prétendue relation avec Cynthia Baileyest ex Pierre Thomasson expérience sur la troisième saison de Voyage ultime entre filles de Real Housewiveset beaucoup plus.