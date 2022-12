Gizelle Bryant et Robyn Dixon du #RHOP nient les allégations hypocrites

En apparaissant sur Cherri, le GEBS a été invité à répondre une fois de plus aux allégations de colorisme qui sévissent sur #RHOP et ils ont gardé les choses très vagues.

Dans une interview séparée avec La racineles hôtes du podcast “Reasonably Shady” ont ajouté;

“Les gens ont droit à leurs opinions, ce que nous savons se passe dans notre émission, nous savons que ce n’est pas le cas”, a déclaré Gizelle. “Donc je ne comprends pas vraiment.”

Robyn était d’accord avec son co-hôte, essayant d’effacer son nom en disant,

«Honnêtement, je ne lis pas vraiment ce qui se dit. Je ne comprends pas d’où ça vient quand je regarde la série et ça ne peut pas être plus éloigné de la vérité quand il s’agit de moi et de qui je suis en tant que personne et de mon éducation et tout comme ça. Je rejette ça à 100%. Je me sens mal cependant que ce soit un sentiment que les gens repartent avec. Je ne veux pas minimiser ce qu’ils ressentent, mais je veux dire que cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.