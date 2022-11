Giving Tuesday – Bref historique de la journée internationale pour redonner

Giving Tuesday – le premier mardi après Thanksgiving et la journée internationalement reconnue pour contribuer à la charité – est à nos portes.

Le Black Friday, le lendemain de Thanksgiving, a toujours été l’événement de lancement de la saison des fêtes et l’un des plus grands jours de shopping de l’année. Les experts en marketing ont reconnu sa popularité était et l’a suivi avec Cyber ​​​​Monday, une deuxième journée de méga-ventes axées sur les achats en ligne, puis Small Business Saturday – rendant la période après Thanksgiving célèbre pour son blitz d’offres.

Certaines personnes ont remarqué que cela laisserait probablement beaucoup de gens chercher à s’éloigner du shopping et à faire quelque chose d’un peu plus significatif.

En 2012, le 92nd Street Y à New York et la Fondation des Nations Unies ont lancé Giving Tuesday dans l’espoir qu’après plusieurs jours de grosses ventes et de consommation effrénée, il y aurait intérêt à redonner.

“Je me souviens [92nd Street Y director] Henry Timms disant: “Tous les jours de la semaine vont être pris, nous devrions saisir mardi”, a déclaré Rob Reich, professeur de sciences politiques et de philosophie à Stanford qui étudie la philanthropie et qui a participé au développement de Giving Tuesday. moi.

Ils avaient raison. #GivingTuesday est devenu viral presque immédiatement, et maintenant 10 ans plus tard, il est plus fort que jamais.

Lors du lancement, #GivingTuesday n’était qu’une idée, une publicité, un hashtag de médias sociaux et un ensemble de conseils et d’image de marque pour les organisations qui souhaitaient participer. Le 92nd Street Y a développé le hashtag, des conseils marketing et des ressources, et les a tous mis à la disposition de toute organisation à but non lucratif.

“C’était un choix délibéré de ne pas avoir de propriété intellectuelle”, m’a dit Reich. « Nous avions un site Web avec un logo, mais il n’était pas protégé par le droit d’auteur. Vous pouvez utiliser le hashtag, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Chacun pourrait y mettre son propre contenu, avec l’espoir qu’il puisse se répandre.

Depuis le lancement de Giving Tuesday en 2012, des organisations à but non lucratif partout aux États-Unis – et, éventuellement, partout dans le monde – ont organisé des collectes de fonds et des événements, en utilisant la marque et le hashtag associés au mouvement. (Giving Tuesday a officiellement rompu avec la 92nd Street Y en 2019 devenir une organisation indépendante.)

Au cours de sa première année, on estime qu’environ 10 millions de dollars ont été donnés à des œuvres caritatives via des collectes de fonds en ligne Giving Tuesday. L’année suivante, c’était 28 millions de dollars – et l’élan n’a pas vraiment ralenti.

Malgré la pandémie et les préoccupations économiques, les dons ont atteint des niveaux record en 2021 : Giving Tuesday a rapporté que le total des dons aux États-Unis avait atteint 2,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2019, et quelque 35 millions de personnes ont participé.

La croissance rapide du nombre de donateurs et de sensibilisation souligne le fait que Giving Tuesday est devenu un phénomène à part entière – un exutoire pour une réaction contre le consumérisme de la saison des achats des Fêtes.

Les conditions idéales pour lancer Giving Tuesday

Les acheteurs participent avec enthousiasme aux événements de vente du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday.

Mais… eh bien, beaucoup de gens détestent aussi le béguin pour les achats après Thanksgiving et se demandent ce qu’il dit de nous en tant que société. Vox a couvert ses effets exténuants sur les travailleurs du commerce de détail qui y sont parvenus. Le site Web Black Friday Death Count documente des cas de violence dans les magasins de détail lors des soldes du Black Friday.

Alors l’idée d’une journée, après les soldes, pour s’éloigner de l’achat et se concentrer sur le don a touché une corde sensible. (De plus, certains chercheurs ont postulé un lien entre la générosité et la gratitude, ce qui fait qu’après Thanksgiving un bon moment pour amener les gens à penser à donner.)

Giving Tuesday prend de l’ampleur depuis sa première année. En 2013, sa deuxième année, il a reçu une couverture dans Charity Navigator et la Chronique de la philanthropie et un don du milliardaire Facebook Dustin Moskovitz à la plus grande organisation caritative mondiale de lutte contre la pauvreté, GiveDirectly. Il est également devenu international.

“Nous avons grandi dans 80 pays, [and] a récemment accueilli le Soudan du Sud, le Pérou, le Népal et la Grèce », m’a dit la PDG de Giving Tuesday, Asha Curran. « Giving Tuesday existe dans des pays où le Black Friday et le Cyber ​​Monday n’existent pas, et cela nous rappelle qu’il y a cette valeur qui nous unit.

Est-ce que Giving Tuesday sert à quelque chose ?

Toutes ces activités représentent encore une part relativement faible du total des dons de bienfaisance. En 2021, les Américains ont donné 485 milliards de dollars à des œuvres caritatives.

Comparé à cela, les 2,7 milliards de dollars que les Américains ont versés en 2021 lors du Giving Tuesday ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan. Même si Giving Tuesday poursuit sa croissance exceptionnellement rapide pendant une autre décennie, ce ne serait pas la principale source de financement pour la plupart des organisations caritatives.

C’est probablement une bonne chose. La meilleure chose pour les organismes de bienfaisance est d’obtenir des dons réguliers, idéalement des dons récurrents mensuels. Bien qu’une journée comme Giving Tuesday puisse être une excellente occasion de faire la une des journaux et d’entamer une conversation sur notre capacité à faire le bien dans le monde, il ne serait pas bon qu’elle devienne un événement de collecte de fonds décisif pour sans but lucratif.

Mais le fait que les contributions de Giving Tuesday représentent encore une petite part de tous les dons de bienfaisance ne signifie pas qu’elles n’ont pas d’importance. Il ne faut pas des millions de dollars pour sauver une vie – on estime que vous pouvez sauver une vie, ou faire un bien comparable, pour seulement quelques milliers.

Et il y a une autre façon dont Giving Tuesday compte : ce n’est « pas seulement une journée de collecte de fonds », a déclaré Curran. C’est un jour où les gens parlent et pensent à redonner.

“Donner de l’argent est le comportement le plus courant” que l’équipe Giving Tuesday documente, “mais seulement donner de l’argent est le moins comportement commun », m’a dit Rosenbaum. La plupart des gens contribuent à rendre le monde meilleur de plusieurs façons : par des dons, par le bénévolat, par le partage d’informations sur de grandes organisations et en effectuant directement un travail important.

Pour un secteur de notre économie où nous avons dépensé plus de 400 milliards de dollars l’an dernier, avec des dizaines de milliers d’organisations travaillant sur différents projets, la question de savoir comment faire le bien dans le monde n’est pas assez débattue. C’est probablement une bonne chose pour nous de parler un peu plus de la façon dont nous prenons les décisions qui améliorent notre monde.

Une journée pour mieux faire le bien

Les organisateurs de Giving Tuesday ne diront pas aux gens où donner ou faire du bénévolat. Cependant, pour tirer le meilleur parti de l’occasion, il faut réfléchir à l’impact de vos contributions, quelle que soit leur forme. C’est une excellente occasion de plonger dans la conversation sur la façon de faire le bien dans le monde. L’une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d’une journée axée sur le don est que la plupart des gens se soucient profondément de leurs communautés, de leurs causes et du monde, mais ne savent pas nécessairement comment obtenir le maximum de résultats avec leur argent, leur temps ou leur carrière.

Mon collègue Dylan Matthews a écrit sur certaines stratégies pour faire fructifier votre argent – de la vérification auprès des évaluateurs d’organismes de bienfaisance au ciblage des personnes les plus pauvres en passant par le financement de la recherche fondamentale et le développement de nouvelles solutions à nos problèmes. Des groupes altruistes efficaces ont développé des ressources pour s’assurer que les causes et les organismes de bienfaisance qui les passionnent peuvent tirer le meilleur parti de la journée, y compris des événements de dons jumelés.

En fin de compte, rendre le monde meilleur exige de la générosité et un dévouement à mesurer l’impact, à parler de ce que nous voulons réaliser et à mieux comprendre les problèmes que nous essayons de résoudre.

Mise à jour, 29 novembre 2022 : Cette histoire a été initialement publiée en 2020 et a été mise à jour tout au long de 2022.