Givenchy revient à ses racines lors d’un défilé pour hommes Atelier à Paris

PARIS — En période d’introspection et de doute, les maisons de couture trouvent souvent du réconfort et du pouvoir en retournant à leurs racines pour se recentrer et retrouver leur voix. C’est exactement ce que Givenchy, à la suite du départ du créateur Matthew M. Williams, a fait. Cette saison, la maison sans créateur a organisé mercredi un défilé homme dans son atelier de l’avenue Montaigne, un décor archétypique de la couture. Les mannequins passaient lentement devant les invités comme dans les décennies passées, dans un défilé où l’accent était intensément mis sur les vêtements plutôt que sur la mise en scène.

Cette saison, pas de razzmatazz, pas de célébrités, juste un public épuré, grignotant des madeleines, des loukoums et sirotant du champagne autour des tables. Il s’agissait d’une petite exposition, parfois nostalgique, qui mettait à nu la finesse et la puissance du célèbre atelier de la maison séculaire, créant ainsi une collection débordante de style, de finesse et de luxe.

GIVENCHY DEVIENT ICONIQUE ET RÉVÉRENTIEL

Dans l’atelier même où la légende de la mode Hubert de Givenchy confectionnait autrefois ses créations les plus emblématiques, mercredi a servi de rappel poignant des liens profonds de la maison avec la couture. Le studio de création de Givenchy a présenté une coupe raffinée avec une gamme de costumes présentant des bras nus émergeant gracieusement à travers des trous insérés sous les bras du costume, tandis que les manches battaient élégamment sur le dessus.

Cette philosophie du design rend hommage à l’affinité du fondateur pour les coupes innovantes. La palette de couleurs incorporait des teintes de bleu, notamment Klein, pâle et bleu marine, ainsi que du gris et du marron, honorant les préférences distinctives du fondateur. Cependant, la collection s’est également lancée dans l’exploration du saphir, une couleur si chère à de Givenchy qu’il la considérait comme une alternative au noir classique.

Il en est résulté une palette de couleurs discrètes pour une collection relativement sobre. Néanmoins, la simplicité des designs n’est pas synonyme d’un manque d’intérêt. Parmi les créations minimalistes réfléchies figurait une tunique ample en perles, en partie Star Trek, en partie ER, associée à une chapka en fourrure. Les airs mélodieux de « Take This Waltz » de Leonard Cohen enveloppaient la collection d’une aura nostalgique.

Un élément particulièrement frappant a été la réinvention de l’emblématique blouse blanche, capturant l’essence des vêtements de travail avec une touche couture. Les manteaux et les costumes arboraient des incisions rappelant le penchant de Givenchy pour les capes.

Cependant, au milieu de cette phase de transition pour Givenchy, certaines créations, bien que luxueuses, semblaient parfois quelque peu déconnectées, reflétant le cheminement continu de la maison pour se redéfinir. Le défilé a laissé les passionnés de mode anticiper la prochaine étape : le choix d’un successeur à Williams, qui aura sans aucun doute le défi de diriger cette vénérable maison de couture vers son prochain chapitre.

BOTTER EXPLOSE L’AUDACE FLARE DES CARAÏBES DANS UN SPECTACLE ÉLECTIQUE

Botter, réputé pour sa « couture caribéenne », a dévoilé un mélange éclectique qui brouille les frontières entre finesse vestimentaire et sportswear, parsemé de leurs bizarreries emblématiques. La collection des designers Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh est une démonstration éclatante de leur talent à fusionner durabilité et mode avant-gardiste, une philosophie qui leur a valu le Grand Prix ANDAM 2022.

Le défilé présentait un ensemble marron aux épaules pincées, aux lignes minimalistes, accessoirisé de manière unique avec un bonnet en laine déclarant fièrement «Caraïbes». Cette pièce, plus qu’un simple couvre-chef, était un clin d’œil à l’héritage du créateur.

Dans un contraste saisissant, une cravate noire classique et une chemise blanche ont été associées à des baskets urbaines, incarnant le talent de Botter pour fusionner les tenues formelles avec des éléments décontractés. Des éclats de jaune éclatant dans une robe tunique ample ont apporté le dynamisme des Caraïbes à Paris.

Un thème récurrent du défilé mixte était la superposition aléatoire et volumineuse de vêtements aux teintes divergentes, créant une ambiance funky et énergique sur le podium. Cette approche, emblématique de l’esprit novateur de Botter, les a distingués dans le monde de la mode, mettant en valeur une esthétique qui allie durabilité et richesse culturelle.

Alors que les mannequins défilaient sur le podium de cette collection, la vision de Botter d’une industrie de la mode soucieuse de l’environnement et culturellement diversifiée était limpide. La collection n’était pas seulement une exposition de vêtements, mais plutôt une célébration du parcours de la marque visant à redéfinir les normes de la mode avec une approche durable.

EGONLAB ROCKS PARIS AVEC DES NOIRS FIERCE

Dans un mélange de futurisme et de mode, la dernière collection d’Egonlab a illuminé la Fashion Week de Paris avec ses créations innovantes et son éclairage spectaculaire. Le défilé du mercredi a vu un défilé baigné de rayons tachetés, ouvrant la voie à une série de looks d’hommes noirs féroces qui ont retenu l’attention avec leurs épaules surdimensionnées et dures.

Les designers Florentin Glemarec et Kevin Nompeix, connus pour leur mélange d’art et d’audace, ont présenté un spectacle combinant harmonieusement des éléments du passé et du futur. Une pièce remarquable était un smoking noir, serré à la taille, créant une silhouette asiatique qui incarnait la rencontre de l’Orient et de l’Occident. Le gothique Glam Rock a rencontré le style des années 70 dans un trench-coat en cuir brillant et gonflé orné de pompons ridiculement longs, évoquant une présence guerrière.

La collection a ensuite pris une tournure plus douce, avec des moments de fleurs épanouies et de denim au look total, mettant en valeur la polyvalence et l’engagement d’Egonlab en faveur d’une expression diversifiée. Un imprimé foulard particulièrement doux, retenu par un tour de cou, ajoutait une touche de provocation avec une découpe révélant un mamelon.