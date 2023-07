La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande approche à grands pas et les efforts pour en faire un tournoi mémorable battent leur plein alors que les nations d’en bas se préparent sans relâche dans l’attente du deuxième plus grand spectacle sportif au monde, à côté les Jeux olympiques, mettant en vedette des athlètes féminines.

À l’approche du tournoi, une publicité incroyablement imaginative et créative de l’équipe de France de football a captivé les fantasmes de la population passionnée de football pour sa prémisse et la tournure inattendue qu’elle offre.

Le montage vidéo s’ouvre sur une coupure de l’attaquant superstar français Antoine Griezmann passant devant un défenseur malheureux avant de passer à une coupure de l’équipe de France masculine déplaçant le ballon avec magnificence, ruse et artisanat avant de le taper dans un filet ouvert.

La vidéo montre en outre l’équipe masculine inscrivant un penalty, avant des images d’Olivier Giroud se dirigeant vers le filet depuis un centre depuis la droite, suivi d’un but audacieux de Kylian Mbappe, le joyau de la couronne du football français.

La vidéo montrait également une compilation de quelques autres buts, dont un coup franc et une brillante finition acrobatique de l’équipe masculine avant que l’écran ne devienne noir avec le message « Seuls les Bleus peuvent nous donner ces émotions ».

Mais, dans un demi-tour fou, la légende se transforme en mots, « Mais, ce n’est pas eux que vous venez de voir ».

Dans un incroyable tour à 180, le montage s’est révélé être une vidéo trafiquée à l’aide d’infographies et d’effets visuels d’images des payeurs masculins superposés à l’action des matchs de l’équipe de France de football féminin.

Après la révélation des images originales et non modifiées des temps forts, un message affiché au centre de l’écran disait : « Chez Orange, nous soutenons les Bleues, le surnom de l’équipe de France de football féminin.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 débute le 20 juillet alors que la Nouvelle-Zélande affronte la Norvège, tandis que l’Australie affronte la République d’Irlande.

Les États-Unis, champions en titre, lancent leur campagne le 22 juillet contre le Vietnam.