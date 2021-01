Le 23 décembre 2020, L’Italie a discrètement livré un navire de guerre à l’Égypte, une frégate construite par Fincantieri.

Deux semaines plus tôt, le président égyptien Abdul Fattah al-Sissi avait reçu la Légion d’honneur à l’Elysée des mains du président français Emmanuel Macron.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, al-Sissi a intensifié le commerce des armes avec les deux pays, ainsi qu’avec la Chine.

Si la France est le principal exportateur d’armes vers le Caire, l’Italie n’est pas loin derrière, et depuis l’assassinat de l’universitaire italien Giulio Regeni, Rome n’a cessé de signer des contrats de commandes militaires avec l’Égypte.

Regeni était un doctorant de l’Université de Cambridge âgé de 28 ans, qui a disparu au Caire en janvier 2016. Son corps mutilé a été retrouvé quelques jours plus tard dans la banlieue de la ville, et un examen post-mortem a montré qu’il avait été torturé.

Quatre hommes, dont un général et un major au sein de l’Agence de sécurité nationale égyptienne, sont soupçonnés d’enlèvement, de lésions corporelles graves et de complot en vue de commettre un meurtre, a déclaré Rome.

Mais malgré les tensions diplomatiques persistantes au sujet de son assassinat, l’Italie est sur le point de livrer une autre frégate à l’Égypte, ainsi que des dizaines de chasseurs-bombardiers Eurofighter, de patrouilleurs, de lance-roquettes et d’hélicoptères militaires.

L’Égypte, dans les prisons de laquelle Patrick Zaki, étudiant à l’Université de Bologne, croupit actuellement sans procédure régulière, est le troisième importateur d’armes au monde, selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Il est également impliqué dans les guerres en Libye et au Yémen, ainsi que dans une sorte de «guerre froide» avec l’Éthiopie.

La plainte Regeni contre l’Italie

Après le transfert de la première frégate en Égypte, la famille Regeni a déposé une plainte auprès du parquet, accusant le gouvernement d’avoir violé une disposition de la loi italienne régissant le transfert d’armements.

Il y a quelques jours, alors que le cinquième anniversaire de la disparition de Giulio approchait, le parquet de Rome a déposé une demande de renvoi en jugement des quatre espions égyptiens accusés d’enlèvement, de torture et d’assassinat du chercheur italien.

Bien que le droit international reconnaisse qu’il est dans l’intérêt de tous les États d’exporter et d’importer des armes, en particulier d’exercer leur droit de légitime défense, il existe certaines circonstances dans lesquelles le transfert d’armes entre États doit être bloqué.

Sinon, les règles sont violées, explique Riccardo Labianco, chercheur au SOAS à Londres qui travaille sur la responsabilité des États exportateurs d’armes en droit international.

« Les États exportateurs ne doivent pas envoyer d’armes vers des pays soumis aux embargos de l’ONU, ou ceux d’autres organisations internationales, et ne doivent pas livrer d’armes à des États soupçonnés ou pleinement responsables de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire », a déclaré Labianco à Euronews.

Non seulement cela, mais «les armes transférées ne doivent pas arriver dans des situations de conflit armé, de tension régionale ou dans des situations où elles pourraient être transférées à des groupes terroristes, et l’achat d’armes par le pays importateur ne doit pas se faire avec des ressources économiques qui pourrait être dépensé alternativement pour améliorer les conditions économiques et sociales des habitants des pays importateurs », ajoute-t-il.

Violation de la loi italienne

La plainte des parents de Giulio Regeni est fondée sur la violation d’une loi en Italie, adoptée en 1990, qui stipule que le pays ne peut pas autoriser les exportations vers des pays « dont les gouvernements sont responsables de violations graves des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, constatées par les organes compétents de les Nations Unies, l’UE ou le Conseil de l’Europe « .

Bien qu’il n’y ait pas eu de déclaration officielle du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale des Nations Unies contre l’Égypte, selon Labianco, «parmi les organes qui peuvent répondre à cette exigence, il y a des comités d’experts indépendants créés pour surveiller l’application des principaux traités relatifs aux droits de l’homme».

Ces derniers ont souligné à plusieurs reprises que le gouvernement égyptien est responsable de violations systématiques de l’interdiction catégorique de la torture, d’autres traitements inhumains, de la détention prolongée sans procès et de l’usage excessif de la force par la police et l’armée contre des civils.

La même loi interdit les transferts en violation des embargos, y compris ceux imposés par l’Union européenne, et interdit l’exportation d’armes vers des pays impliqués dans des conflits armés.

Et il ne s’agit pas seulement de la guerre en Libye. Labianco souligne qu ‘«il n’est pas possible d’exclure a priori que la frégate italienne vers l’Egypte n’alimentera pas les tensions» tant en Méditerranée qu’en mer Rouge.

Les procureurs de Rome étudient actuellement la plainte des parents de Regeni.

Le président de la Chambre des députés, Roberto Fico, a déclaré lundi que la vente d’armes par l’Italie à l’Égypte « était une image que nous ne voulions pas voir … quant à la violation de la loi, il appartiendra à la justice d’évaluer . Personnellement, cependant, je serais pour une révision de la loi, en insérant des limites plus rigides.

