Le président italien Sergio Mattarella a déclaré qu’il attendait une coopération « totale » de l’Egypte à l’occasion du cinquième anniversaire de la disparition de l’étudiant Giulio Regeni.

Mercredi dernier, le parquet de Rome a officiellement demandé l’ouverture d’un procès contre quatre policiers égyptiens impliqués dans le meurtre.

Regeni, 28 ans, a été enlevé par des assaillants au Caire en janvier 2016, et son corps mutilé a été retrouvé plusieurs jours plus tard dans la banlieue de la ville. L’étudiant au doctorat de l’Université de Cambridge faisait des recherches sur les syndicats égyptiens, sujet très sensible dans le pays.

Quatre hommes, dont un général et un major au sein de l’Agence de sécurité nationale égyptienne, sont soupçonnés d’enlèvement, de lésions corporelles graves et de complot en vue de commettre un meurtre, a déclaré Rome.

« Nous attendons une réponse complète et adéquate des autorités égyptiennes, qui ont été incitées sans relâche à le faire par notre diplomatie », a déclaré lundi Mattarella.

« En ce douloureux anniversaire, je réitère mon souhait d’un engagement commun et convergent pour trouver la vérité et traduire en justice les coupables d’un crime qui a, à juste titre, attiré l’attention et la solidarité de l’Union européenne.

« C’est un engagement responsable, unanimement attendu par les familles, les institutions de la République et toute l’opinion publique européenne ».

Les enquêteurs italiens ont accusé les officiers égyptiens d’avoir torturé Regeni pendant des jours en « brûlant, donnant des coups de pied, des coups de poing, en utilisant des couteaux et des bâtons » avant de le tuer.

L’Égypte a fermement nié les allégations et a déclaré qu’elle pensait que Regeni avait été victime d’un vol.

<< L'action du parquet de Rome, au milieu de nombreuses difficultés, a conduit à la conclusion d'enquêtes qui ont identifié un cadre de responsabilités graves, qui, prochainement, seront soumises à l'examen d'un procès, pour les sanctions qui en découlent le coupable, " a écrit Président Mattarella.

Si le procès demandé par Rome est autorisé à se poursuivre, il est peu probable que les quatre suspects égyptiens soient extradés et une procédure judiciaire se déroulera en leur absence.

Le mois dernier, le gouvernement italien a déclaré qu’il était « inacceptable » que le parquet égyptien ait décidé de libérer les quatre hommes de leur détention. Les enquêtes contre un cinquième officier présumé ont été abandonnées le mois dernier, ont indiqué les procureurs italiens.

« Le bureau du procureur de Rome est resté fidèle à son engagement de tout faire pour déterminer chaque responsabilité », a déclaré le procureur Michele Prestipino devant une commission parlementaire.

«Nous le devons à la mémoire de Giulio Regeni et à notre qualité de magistrat de cette République».

L’affaire a tendu les relations entre l’Italie et l’Égypte, Rome ayant accusé à plusieurs reprises les autorités du Caire de ne pas coopérer. En 2016, l’Italie a retiré son ambassadeur pour protester contre la réticence perçue de l’Égypte à enquêter correctement.

La semaine dernière, des militants de Human Rights Watch ont écrit aux États membres de l’UE pour exprimer leurs «graves préoccupations» concernant les violations des droits de l’homme en Égypte.

La lettre, rédigée avant la discussion du Conseil Affaires étrangères de l’UE sur l’Égypte, faisait explicitement référence aux «efforts continus du Caire pour empêcher les enquêtes sur l’enlèvement, la torture et le meurtre de Giulio Regeni».

Lundi, Amnesty Italie a encouragé d’autres utilisateurs de médias sociaux à publier des messages de soutien à Giulio Regeni sur fond jaune sous le hashtag #VeritaegiustiziaperGiulioRegeni (#TruthAndJusticeForGiulioRegeni).

«Un grand merci à la justice italienne pour le travail important accompli», a tweeté le président du Parlement européen, David Sassoli.

« Nous ne nous lasserons jamais de demander justice. »