Giuliani sommé de témoigner dans l’enquête électorale de Géorgie 2020 – Shaw Local

ATLANTA – (AP) – Un juge de New York a ordonné à Rudy Giuliani de comparaître le mois prochain devant un grand jury spécial à Atlanta c’est enquêtant si l’ancien président Donald Trump et d’autres ont illégalement tenté d’intervenir dans les élections générales de 2020 en Géorgie.

Le juge de la Cour suprême de New York, Thomas Farber, a rendu le 13 juillet une ordonnance ordonnant à Giuliani, avocat de Trump et ancien maire de New York, de comparaître devant le grand jury spécial le 9 août et à toute autre date ordonnée par le tribunal d’Atlanta, selon aux documents déposés mercredi devant la Cour supérieure du comté de Fulton.

L’avocat de Giuliani n’a pas immédiatement renvoyé un appel et un e-mail demandant des commentaires mercredi.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a commencé son enquête au début de l’année dernière et un grand jury spécial doté d’un pouvoir d’assignation a été nommé en mai à sa demande. Dans une lettre demandant le grand jury spécial, elle a déclaré que son équipe enquêtait sur “toute tentative coordonnée de modifier illégalement le résultat des élections de 2020 dans cet État”.

Plus tôt ce mois-ci, elle a déposé des requêtes pour contraindre sept associés de Trump, dont Giuliani et le sénateur américain Lindsey Graham, témoigner devant le grand jury spécial.

Parce qu’ils ne vivent pas en Géorgie, elle a dû utiliser un procédé cela implique d’avoir un juge dans l’état où ils vivent pour leur ordonner de comparaître.

Giuliani avait été convoqué devant le tribunal de New York le 13 juillet pour présenter les raisons pour lesquelles une citation à comparaître ne devrait pas lui être délivrée pour témoigner à Atlanta, mais il ne s’est pas présenté à l’audience, a écrit Farber dans son ordonnance.

Mercredi, dans un dossier au tribunal, Willis a informé le juge supervisant le grand jury spécial que Giuliani avait reçu l’ordonnance finale de Farber lui ordonnant de comparaître devant le grand jury spécial.

Il est possible que Giuliani dépose une requête auprès du tribunal d’Atlanta pour tenter d’éviter de témoigner. D’autres qui ont été assignés à comparaître ont déjà déposé des contestations visant à ne pas comparaître devant le grand jury spécial.

Dans la pétition pour le témoignage de Giuliani, Willis l’a identifié à la fois comme un avocat personnel de Trump et comme un avocat principal pour sa campagne.

Elle a écrit que lui et d’autres avaient présenté à un sous-comité du Sénat de l’État de Géorgie un enregistrement vidéo de travailleurs électoraux qui, selon Giuliani, leur montraient des “valises” de bulletins de vote illégaux provenant de sources inconnues, hors de la vue des observateurs électoraux.

Dans les 24 heures suivant l’audience du 3 décembre 2020, le bureau du secrétaire d’État Brad Raffensperger avait démystifié la vidéo et déclaré qu’il avait constaté qu’aucune fraude électorale n’avait eu lieu sur le site. Néanmoins, Giuliani a continué à faire des déclarations au public et lors des audiences législatives ultérieures, alléguant une fraude électorale généralisée à l’aide de cette vidéo démystifiée, a écrit Willis.

“Il existe des preuves que la comparution et le témoignage (de Giuliani) à l’audience faisaient partie d’un plan coordonné multi-États par la campagne Trump pour influencer les résultats des élections de novembre 2020 en Géorgie et ailleurs”, indique la pétition.

