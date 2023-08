Giuliani se rend aux accusations portées contre la Géorgie

ATLANTE-

Rudy Giuliani, l’avocat et confident de Donald Trump, s’est rendu mercredi dans une prison d’Atlanta pour des accusations liées aux efforts visant à annuler la défaite du président Trump à l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie.

L’ancien maire de New York a été inculpé la semaine dernière avec Trump et 17 autres personnes. Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré qu’ils avaient participé à un vaste complot visant à renverser la volonté des électeurs après la défaite du président républicain face au démocrate Joe Biden en novembre 2020.

Cette photo de réservation fournie par le bureau du shérif du comté de Fulton montre Rudy Giuliani le mercredi 23 août 2023, à Atlanta, après s’être rendu et avoir été réservé. (Bureau du shérif du comté de Fulton via AP)

La caution de Giuliani, qui a été libéré après avoir été condamnée comme les autres accusés, a été fixée à 150 000 dollars, juste derrière les 200 000 dollars de Trump.

Giuliani, 79 ans, est accusé d’avoir dirigé les efforts de Trump pour contraindre les législateurs des États de Géorgie et d’autres États très contestés à ignorer la volonté des électeurs et à nommer illégalement des électeurs dans des collèges électoraux favorables à Trump.

D’autres accusés de premier plan se sont également rendus mercredi, notamment Jenna Ellis, une avocate qui, selon les procureurs, a été impliquée dans les efforts visant à convaincre les législateurs de l’État de nommer illégalement des électeurs présidentiels, et l’avocat Sidney Powell, accusé d’avoir fait de fausses déclarations sur les élections en Géorgie et d’avoir aidé à organiser une violation du matériel de vote dans le comté rural de Coffee.

La Géorgie était l’un des nombreux États clés que Trump a perdus de peu, ce qui a incité le républicain et ses alliés à proclamer, sans preuve, que l’élection avait été truquée en faveur de son rival démocrate Biden.

Giuliani est accusé d’avoir fait de fausses déclarations et d’avoir sollicité de faux témoignages, d’avoir conspiré pour créer de faux documents et demandé aux législateurs des États de violer leur serment d’office pour nommer une liste alternative d’électeurs pro-Trump.

Mercredi après-midi, devant la prison du comté de Fulton, Giuliani a ri lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait de s’être allié à Trump.

« Je suis très, très honoré d’être impliqué dans cette affaire car cette affaire est un combat pour notre mode de vie », a déclaré Giuliani aux journalistes. « Cet acte d’accusation est une parodie. C’est une attaque contre moi, pas seulement contre le président Trump, pas seulement contre les personnes visées par cet acte d’accusation, dont certaines que je ne connais même pas, c’est une attaque contre le peuple américain. «

Après la capitulation de Giuliani, Trump a réitéré ses affirmations infondées selon lesquelles l’élection avait été truquée et volée et a écrit sur son site de réseau social : « Le plus grand maire de l’histoire de la ville de New York vient d’être arrêté à Atlanta, en Géorgie, parce qu’il s’est battu pour l’intégrité des élections. «

Trump, premier favori de la primaire présidentielle républicaine de 2024, a déclaré qu’il prévoyait de se rendre jeudi à la prison du comté de Fulton. Lui et ses alliés ont qualifié l’enquête de politiquement motivée et ont vivement critiqué le procureur Willis, un démocrate.

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, et l’ancien responsable du ministère de la Justice, Jeffrey Clark, tentent tous deux de faire entendre l’affaire contre eux devant un tribunal fédéral plutôt que devant la Cour supérieure du comté de Fulton. Tous deux soutiennent que les actions qui ont donné lieu aux accusations portées dans l’acte d’accusation étaient liées à leur travail en tant que fonctionnaires fédéraux et que l’affaire devrait être portée devant la Cour fédérale et que les accusations portées contre eux devraient être rejetées.

Ils avaient chacun demandé à un juge de leur permettre d’éviter d’être arrêtés pendant que ces demandes étaient en cours. Mais le juge de district américain Steve Jones a rejeté mercredi leurs demandes afin d’éviter d’avoir à être incarcéré pendant qu’ils se battent pour porter l’affaire devant un tribunal fédéral.

Willis a fixé vendredi à midi la date limite pour que les personnes inculpées la semaine dernière dans l’affaire de subversion électorale se rendent. Son équipe a négocié le montant et les conditions de la caution avec les avocats des accusés avant qu’ils ne se rendent à la prison.

Misty Hampton, qui était directrice des élections du comté de Coffee lorsqu’une violation du matériel électoral s’y est produite, a vu sa caution fixée à 10 000 $. David Shafer, ancien président du Parti républicain de Géorgie et l’un des 16 faux électeurs de Trump, et Cathy Latham, accusée dans la violation du comté de Coffee et également une fausse électrice, se sont rendus mercredi matin. Les avocats Ray Smith et Kenneth Chesebro se sont également rendus mercredi, qui, selon les procureurs, ont aidé à organiser la fausse réunion des électeurs au Capitole de l’État en décembre 2020.

L’avocat John Eastman, qui a défendu un plan visant à maintenir Trump au pouvoir, et Scott Hall, un cautionnaire accusé d’avoir participé à la violation du matériel électoral dans le comté de Coffee, se sont rendus mardi.

Le bureau du shérif du comté de Fulton a annoncé qu’il publierait des photos de réservation chaque jour vers 16 heures, mais Shafer a semblé publier les siennes sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, juste après 7 heures du matin mercredi avec le message « Bonjour ! ». Nouvelleimage de profil. »

Les avocats de Chesebro ont déposé mercredi une demande pour un procès rapide. En règle générale, une telle demande signifierait que le procès devrait commencer cet automne, mais cette affaire compte de nombreux accusés et de multiples facteurs de complication, a déclaré Anthony Michael Kreis, professeur à la faculté de droit de la Georgia State University.

Alors que les républicains de Géorgie et d’ailleurs demandent que Willis soit puni pour avoir inculpé Trump, un groupe de pasteurs noirs et de militants communautaires se sont rassemblés mercredi devant le Capitole de l’État à Atlanta pour prier et proclamer leur soutien au procureur démocrate.

L’évêque Reginald Jackson, qui dirige les églises épiscopales méthodistes africaines de Géorgie, a déclaré que Willis était attaquée « en raison de son courage et de sa détermination ».

——

Les rédacteurs d’Associated Press Jeff Amy à Atlanta et Michael R. Sisak à New York ont ​​contribué au reportage.